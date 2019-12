View this post on Instagram

Η Porsche και η Lucasfilm παρουσιάζουν: Το spaceship της ταινίας Star Wars! Το αστρόπλοιο που σχεδίασαν οι δυο ομάδες από την Porsche και την παραγωγό εταιρεία Lucasfilm πήρε το όνομα Tri-Wing S-91x Pegasus Starfighter και θα παρουσιαστεί σε μοντέλο υπό κλίμακα 1,5μ μήκος) στην πρεμιέρα της ταινίας Star Wars: The Rise of Skywalker στο Los Angeles. Όσοι πιστοί των Star Wars ετοιμαστείτε! #PorscheHellas #Porsche #StarWars #Lucasfilm #spaceship