Η Opel ανακοινώνει την πρόθεση παραγωγής ενός νέου αμιγώς ηλεκτρικού C-SUV στην Ευρώπη: Πρώτο μοντέλο της διευρυμένης συνεργασίας με τη Leapmotor

Η Opel πρωτοπορεί: το νέο μοντέλο θα αποτελέσει το πρώτο κοινό project που θα προκύψει από τη σχεδιαζόμενη διευρυμένη συνεργασία. Σχεδιάζεται από την Opel στο Rüsselsheim. Η παραγωγή θα πραγματοποιείται στη Σαραγόσα της Ισπανίας, στο ίδιο εργοστάσιο με το Opel Corsa. Ο χρόνος εξέλιξης περιορίζεται σε λιγότερο από δύο χρόνια

Λίγο πριν από το Investor Day 2026 της Stellantis, η Opel παρουσιάζει ένα κομβικής σημασίας project στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής ανάπτυξης μοντέλων της: ένα ολοκαίνουργιο, αμιγώς ηλεκτρικό SUV στην ιδιαίτερα σημαντική και ανταγωνιστική κατηγορία C, το οποίο θα διευρύνει την υπάρχουσα προϊοντική γκάμα της Μάρκας. Καθώς η Stellantis και η Leapmotor εξετάζουν την επέκταση της συνεργασίας τους, το νέο μοντέλο προορίζεται να αποτελέσει πρότυπο αποδοτικής παγκόσμιας συνεργασίας. Παράλληλα, θα επιτρέψει στη Γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία να κάνει ένα σημαντικό στρατηγικό βήμα στην ηλεκτροκίνηση και στην ταχεία ανάπτυξη της παραγωγικής της κλίμακας, με την εμπορική διάθεση του νέου μοντέλου να αναμένεται ήδη από το 2028. Το νέο Opel C-SUV αναμένεται να διατίθεται παράλληλα με τη σημερινή γκάμα SUV της Opel, η οποία περιλαμβάνει τα Opel Grandland, Frontera και Mokka.

«Το SUV θα σχεδιαστεί από εμάς στην Opel, στο Rüsselsheim, και θα εξελιχθεί από διεθνείς ομάδες που βρίσκονται στη Γερμανία και την Κίνα. Η συνεργασία με τη Leapmotor αναμένεται να επιτρέψει χρόνο εξέλιξης μικρότερο των δύο ετών. Με αυτόν τον τρόπο, η Opel σχεδιάζει να κάνει ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην ανάπτυξη σύγχρονων και προσιτών ηλεκτρικών οχημάτων για τους πελάτες μας», δήλωσε ο Florian Huettl, CEO της Opel.

Το νέο μοντέλο αναμένεται να αξιοποιεί βασικά στοιχεία της προηγμένης ηλεκτρικής αρχιτεκτονικής και της τεχνολογίας μπαταριών της Leapmotor, σε συνδυασμό με τη χαρακτηριστική σχεδιαστική ταυτότητα της Opel, την εμπειρία εντός καμπίνας, τη μηχανολογική εξέλιξη πλαισίου, καθώς και τις τεχνολογίες φωτισμού και καθισμάτων της Μάρκας.

Το νέο SUV αναμένεται να επωφεληθεί από το αποδοτικό παραγωγικό δίκτυο της Stellantis στην Ευρώπη, ενώ εξετάζεται η παραγωγή του στη Σαραγόσα της Ισπανίας, δίπλα στο Opel Corsa. Το ισπανικό εργοστάσιο αποτελεί την έδρα του εμβληματικού μοντέλου της Opel στην κατηγορία B από το 1982.

«Με αυτό το project, η Opel θα συνδυάσει τη Γερμανική μηχανολογική υπεροχή με την ταχύτητα της παγκόσμιας τεχνολογικής καινοτομίας», δήλωσε ο Xavier Chéreau, Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Opel και Chief Human Resources & Sustainability Officer της Stellantis. «Αυτό το πνεύμα καινοτομίας καθορίζει το επόμενο κεφάλαιο της παγκόσμιας συνεργασίας μας με τη Leapmotor και η Opel αναλαμβάνει πρωτοποριακό ρόλο μέσα από αυτό το project.»

Η συνεργασία αναμένεται να ενισχύσει τον ρόλο της Opel ως βασικού μοχλού δημιουργίας αξίας και προώθησης της ηλεκτροκίνησης.

Τα εμπλεκόμενα μέρη προχωρούν επί του παρόντος σε μελέτες σκοπιμότητας και εργασίες προ-εξέλιξης στο πλαίσιο των υφιστάμενων συμφωνιών, ενώ συνεχίζουν τις συζητήσεις για μια πιθανή ευρύτερη βιομηχανική συνεργασία, όπως περιγράφεται παραπάνω, υπό την προϋπόθεση υπογραφής οριστικών συμφωνιών και λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων.