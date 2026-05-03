Test drive SDNA: Το γερμανικό που είναι ο Αντρέας Ομπστ των SUV (pics)

Ο Αντρέας Ομπστ είναι από τους παίκτες που δίνουν αξία στη σωστή εκτέλεση. Κινείται με «οικονομία», διαβάζει το χώρο, ανοίγει το γήπεδο και όταν η μπάλα φτάσει στα χέρια του, παίρνει την απόφαση χωρίς περιττές κινήσεις. Σε αυτή τη λογική πατά και το νέο Volkswagen T-Roc 1.5 eTSI 116 PS DSG που έχουμε στα χέρια μας. Πρόκειται για ένα SUV που χτίζει την αξία του πάνω στον ρυθμό, την εύκολη λειτουργία και την καθημερινή συνέπεια.

Στη Γερμανία μεγάλωσαν με μια λογική: «κάν’ το σωστά». Από τις γραμμές παραγωγής της Volkswagen μέχρι το «ψυχρό» σουτ του Ομπστ, υπάρχει η ίδια ιδέα: οικονομία κινήσεων, πειθαρχία, επανάληψη, αποτέλεσμα. Το T-Roc μπήκε στην γκάμα της Volkswagen ως το αστικό crossover που θα πατήσει ανάμεσα στο T-Cross και το μεγαλύτεροTiguan, δίνοντας πρακτικότητα, καθημερινή ευκολία και μια πιο lifestyle εικόνα, χωρίς να πετάξει από πάνω του τη λογική της μάρκας.

Και εσύ, αν το σκεφτείς, δεν ζητάς κάτι άλλο από το αυτοκίνητό σου, παρά να κάνει αυτό που υπόσχεται, χωρίς υπερβολές.

Ας δούμε πώς αυτή η προσέγγιση αντανακλάται στη δεύτερη γενιά του μοντέλου.

Στη δεύτερη γενιά του, λοιπόν, το T-Roc δείχνει πιο ώριμο. Και αυτό έχει σημασία, διότι μιλάμε για ένα μοντέλο που από το 2017 έχει ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως. Άρα δεν ξεκινά από το μηδέν. Είναι σαν παίκτης που έχει ήδη ρόλο στην ομάδα και τώρα ανεβαίνει επίπεδο, με καλύτερο σώμα, καλύτερη αντίληψη και πιο γεμάτο παιχνίδι. Το νέο μοντέλο βασίζεται στο δάπεδο MQB evo, κατασκευάζεται στην Πορτογαλία και έχει μεγαλώσει αισθητά, με μήκος 4.373 χλστ., πλάτος 1.828 χλστ., ύψος 1.573 χλστ. και χώρο αποσκευών 475 λίτρων!

Σχεδίαση

Η σχεδίαση ακολουθεί πιο καθαρή, όμορφα απλή και ώριμη γραμμή. Το εμπρός μέρος έχει μεγαλύτερη γρίλια, λεπτότερα φωτιστικά σώματα και φωτεινή λωρίδα που τα ενώνει, σαν μια σωστή κυκλοφορία μπάλας από τη μία πλευρά του παρκέ στην άλλη. Στο πλάι, η πιο έντονη κλίση της οροφής δίνει δυναμισμό χωρίς να χαλάει τη χρηστικότητα, ενώ οι τονισμένοι θόλοι και οι ζάντες των 18 ιντσών κρατούν το crossover ύφος. Πίσω, η φωτεινή μπάρα και η πιο κεκλιμένη πόρτα αποσκευών ολοκληρώνουν ένα σύνολο που δείχνει πιο premium, αλλά χωρίς να επιδεικνύεται.

Εσωτερικό

Μέσα, η Volkswagen έκανε αυτό που έπρεπε. Ανέβασε την ποιότητα, απλοποίησε την εικόνα και έδωσε στην καμπίνα πιο σύγχρονη αίσθηση. Η υφασμάτινη επένδυση στο πάνω μέρος του ταμπλό, οι λεπτομέρειες από Tiguan και Tayron, το Digital Cockpit και η κεντρική οθόνη έως 12,9 ίντσες δημιουργούν ένα περιβάλλον πιο ευχάριστο και σαφώς πιο προσεγμένο. Η κεντρική κονσόλα είναι πρακτική, με ασύρματη φόρτιση, δύο ποτηροθήκες και λίγα κουμπιά, ενώ ο επιλογέας του DSG έχει μετακομίσει πίσω από το τιμόνι, αφήνοντας τον χώρο μπροστά πιο μεγάλο.

Στο δρόμο

Η έκδοση των 116 ίππων δεν μπαίνει στο παρκέ για να πάρει είκοσι προσπάθειες. Ο τετρακύλινδρος 1.5 eTSI με τα 220 Nm ροπής, το ήπια υβριδικό σύστημα 48V και το 7τάχυτο διπλού συμπλέκτη κιβώτιο παίζει με τέμπο, σωστές αποφάσεις και ποτέ με περιττές ενέργειες. Στην πόλη κινείται σαν γκαρντ που δεν βιάζεται να εκτελέσει, αλλά ψάχνει το σωστό διάδρομο. Το mild hybrid σύστημα λειτουργεί σαν η έξτρα πάσα που δεν γράφεται πάντα στη στατιστική, αλλά κρατάει την επίθεση ζωντανή, ενώ το DSG αλλάζει σχέσεις τόσο ομαλά, που σχεδόν δεν το καταλαβαίνεις. Σα να περνά η μπάλα αθόρυβα από παίκτη σε παίκτη.

Να δούμε την οδηγική εμπειρία σε διαφορετικές συνθήκες;

Στις χαμηλές και μεσαίες στροφές, το T-Roc έχει αυτό που χρειάζεσαι στην καθημερινότητα. Δεν θα σε κολλήσει στο κάθισμα, αλλά θα σου δώσει απόκριση, ήρεμη δύναμη και αρκετή ροπή για να κινηθείς χωρίς άγχος. Είναι σαν τον Ομπστ όταν βγαίνει από τα σκριν, που δεν χρειάζεται να κάνει κάτι εντυπωσιακό, αρκεί να βρεθεί στη σωστή θέση και να εκτελέσει σωστά. Το ίδιο κάνει και το γερμανικό SUV στις προσπεράσεις, στις ανηφόρες, στην κίνηση, στο ταξίδι. Παίρνει την κατοχή και δεν την πετάει.

Στον αυτοκινητόδρομο, το T-Roc αποκαλύπτει μια ακόμη πτυχή του χαρακτήρα του. Δείχνει την πιο ώριμη πλευρά του. Κρατά σταθερή γραμμή, ταξιδεύει με καλή ποιότητα κύλισης και η βελτιωμένη ηχομόνωση βοηθά ώστε να μη νιώθεις ότι παίζεις σε έδρα με αφόρητο θόρυβο. Το 0-100 χλμ./ώρα σε 10,6 δευτερόλεπτα και η τελική των 196 χλμ./ώρα δεν είναι νούμερα για να ανοίξεις σαμπάνιες, αλλά είναι απολύτως επαρκή για το ρόλο του. Σου δίνουν το δικαίωμα να ταξιδέψεις άνετα και να προσπεράσεις με ασφάλεια, χωρίς να ζητάς από το αυτοκίνητο να γίνει κάτι που δεν είναι.

Πέρα από την άνεση όμως, παίζει ρόλο και η ανάρτηση. Η πολλαπλών συνδέσμων πίσω είναι ίσως από τα στοιχεία που δίνουν στο T-Roc την αίσθηση καλοστημένης πεντάδας. Διαβάζει τον δρόμο, κρατά το αμάξωμα συγκροτημένο και απορροφά σωστά τις ανωμαλίες, χωρίς να ταλαιπωρεί τους επιβάτες. Στις στροφές, το αυτοκίνητο παραμένει προβλέψιμο και φιλικό, με το τιμόνι να δίνει σαφή πληροφόρηση και τα paddles πίσω από αυτό να έχουν πραγματική αξία όταν θέλεις να ανεβάσεις λίγο το ρυθμό ανεβάζοντας χειροκίνητα τις σχέσεις του κιβωτίου.

Κατανάλωση και καθημερινότητα

Όσον αφορά την κατανάλωση και την καθημερινή χρήση, αυτή κινήθηκε στη δοκιμή στα 7-8 λτ./100 χλμ., τιμή λογική για το βάρος, τον χαρακτήρα και τη χρήση του αυτοκινήτου. Εδώ βρίσκεται και το δυνατό του σημείο. Άνεση, πολιτισμένη λειτουργία, χώροι, ποιότητα κύλισης, τεχνολογία και μια συνολικά ισορροπημένη συμπεριφορά που ταιριάζει σε οδηγό που θέλει να κάνει τη δουλειά του κάθε μέρα, χωρίς να κουράζεται.

Αλήθεια, πόσες φορές έχουμε βρεθεί να εκτιμάμε κάτι τόσο απλό και σταθερό στην καθημερινότητά μας;

Όλα αυτά συνοψίζονται στο τελικό συμπέρασμα για το T-Roc των 116 ίππων.

Ένας Αντρέας Ομπστ... σε τέσσερις τροχούς. Ναι, μπορεί να μην είναι ο πιο θεαματικός παίκτης της πεντάδας, ούτε εκείνος που θα σηκώσει το γήπεδο στο πόδι με μία φάση. Είναι όμως αυτός που θα κρατήσει τις αποστάσεις σωστές, θα ανοίξει το γήπεδο, θα κινηθεί κάτω από τα ραντάρ και όταν έρθει η στιγμή, θα βάλει το σουτ. Στην τιμή εκκίνησης των 28.590 ευρώ, το νέο T-Roc 1.5 eTSI 116 PS DSG πατά στη λογική που υπαγορεύει όχι υπερβολές, όχι μεγάλα λόγια, αλλά ένα ώριμο και καθημερινά χρήσιμο «παιχνίδι».

Τελικά, το T-Roc είναι σαν τον καλό συμπαίκτη, πάντα κάνει τη δουλειά του σωστά.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Στοιχείο Τιμή Κινητήρας 4κύλινδρος turbo, 1.498 cc Κιβώτιο / σχέσεις Αυτόματο DSG / 7 Κίνηση Μπροστά Ισχύς 116 ίπποι Ροπή 220 Nm 0-100 km/h 10,6 sec Τελική ταχύτητα 196 km/h Μέση εργοστασιακή κατανάλωση 5,5 lt/100 km Μέση κατανάλωση δοκιμής 7,5 lt/100 km Διαστάσεις 4.373 x 1.828 x 1.573 mm Βάρος 1.465 kg Χώρος αποσκευών 475 lt Εκπομπές CO2 126 g/km Τιμή από €28.590

ΦΩΤΟ: INTIME / Δ.ΣΑΡΕΛΑΣ