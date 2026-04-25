Αντεπίθεση της Volkswagen με νέο full hybrid σύστημα - Σε ποια μοντέλα το «φοράει»

Η Volkswagen ετοιμάζει μια σημαντική προσθήκη στη γκάμα των Golf και T-Roc, παρουσιάζοντας ένα νέο full hybrid σύστημα κίνησης που θα τοποθετηθεί στα δύο μοντέλα από το τέταρτο τρίμηνο του έτους.

Η λογική είναι απλή και πρακτική: ηλεκτρική υποβοήθηση στην καθημερινή χρήση, χαμηλότερη κατανάλωση και δυνατότητα κίνησης μόνο με ρεύμα στην πόλη, χωρίς πρίζα, καλώδια και αναζήτηση φορτιστή.

Το νέο σύστημα έρχεται να καλύψει το κενό ανάμεσα στις mild hybrid εκδόσεις eTSI και στα plug-in hybrid eHybrid και GTE. Με άλλα λόγια, απευθύνεται σε οδηγούς που θέλουν περισσότερη ηλεκτρική λειτουργία από ένα ήπιο υβριδικό, αλλά δεν θέλουν ή δεν μπορούν να φορτίζουν εξωτερικά το αυτοκίνητο.

Πώς λειτουργεί

Το νέο full hybrid σύστημα κινεί τους εμπρός τροχούς και συνδυάζει τον βενζινοκινητήρα 1.5 TSI evo2 με δύο ηλεκτροκινητήρες και μπαταρία ιόντων λιθίου χωρητικότητας 1,6 kWh. Η μπαταρία βρίσκεται στο πίσω μέρος του δαπέδου, τόσο στο Golf όσο και στο T-Roc, ενώ η ενέργεια που χρειάζεται για την ηλεκτρική κίνηση παράγεται μέσα στο ίδιο το αυτοκίνητο.

Η φόρτιση γίνεται μέσω ανάκτησης ενέργειας στην επιβράδυνση, αλλά και από τον θερμικό κινητήρα όταν αυτό απαιτείται. Ο οδηγός δεν χρειάζεται να κάνει κάτι διαφορετικό. Το σύστημα διαχειρίζεται μόνο του πότε θα κινηθεί ηλεκτρικά, πότε θα χρησιμοποιήσει τον TSI ως γεννήτρια και πότε θα συνδέσει τον βενζινοκινητήρα απευθείας με τους τροχούς.

Ο 1.5 TSI evo2 διαθέτει τεχνολογίες όπως κύκλο Miller, turbo μεταβλητής γεωμετρίας και υψηλή γεωμετρική συμπίεση, με στόχο την καλύτερη απόδοση και τη χαμηλότερη κατανάλωση. Η μετάδοση γίνεται μέσω υβριδικής μονάδας πολλαπλών τρόπων λειτουργίας, χωρίς συμβατικές αλλαγές ταχυτήτων.

Ηλεκτρικά έως 50 χλμ./ώρα

Στην πράξη, το νέο σύστημα μπορεί να κινεί τα Golf Hybrid και T-Roc Hybrid αμιγώς ηλεκτρικά έως τα 50 χλμ./ώρα, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες και η διαθέσιμη ενέργεια της μπαταρίας. Αυτό έχει σημασία κυρίως μέσα στην πόλη, όπου οι χαμηλές ταχύτητες, τα σταμάτα-ξεκίνα και οι συχνές επιβραδύνσεις ευνοούν τη λειτουργία ενός full hybrid.

Το σύστημα λειτουργεί σε τρία βασικά σενάρια. Στην ηλεκτρική λειτουργία, ο TSI μένει σβηστός και το αυτοκίνητο κινείται μόνο με τον ηλεκτροκινητήρα. Στη σειριακή λειτουργία, ο βενζινοκινητήρας ενεργοποιείται, αλλά δεν κινεί μηχανικά τους τροχούς· λειτουργεί ως γεννήτρια για να τροφοδοτήσει τον ηλεκτροκινητήρα ή να φορτίσει την μπαταρία. Στην παράλληλη λειτουργία, κυρίως σε υψηλότερες ταχύτητες, ο TSI συνδέεται με τη μετάδοση και κινεί απευθείας τους εμπρός τροχούς, με τον ηλεκτροκινητήρα να βοηθά όταν χρειάζεται.

Τρία προφίλ οδήγησης

Ο οδηγός θα έχει στη διάθεσή του τρία προφίλ: Eco, Comfort και Sport. Στο Eco, η συνδυαστική ισχύς περιορίζεται στο 70% και το boost απενεργοποιείται για χαμηλότερη κατανάλωση. Στο Comfort, το σύστημα αποδίδει χωρίς περιορισμό και το boost είναι διαθέσιμο. Στο Sport, η απόκριση γίνεται πιο άμεση, με το σύστημα να περνά ταχύτερα σε λειτουργία που επιτρέπει πλήρη ισχύ όταν ο οδηγός τη ζητήσει.

Πού τοποθετείται στη γκάμα

Για το Golf, η νέα έκδοση θα ονομάζεται απλά Hybrid και θα μπει ανάμεσα στο Golf eTSI και στα plug-in hybrid Golf eHybrid και Golf GTE. Έτσι, η Volkswagen διαμορφώνει μια πιο καθαρή κλιμάκωση επιλογών: mild hybrid για βασική αποδοτικότητα, full hybrid για περισσότερη ηλεκτρική λειτουργία χωρίς φόρτιση, plug-in hybrid για όσους φορτίζουν συστηματικά και ID. για όσους θέλουν αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο.

Η ίδια φιλοσοφία θα περάσει και στο T-Roc, ένα από τα πιο εμπορικά SUV της μάρκας στην Ευρώπη. Με το νέο Hybrid, η Volkswagen ποντάρει σε μια λύση που δεν απαιτεί αλλαγή συνηθειών από τον οδηγό, αλλά προσφέρει ουσιαστικό όφελος στην κατανάλωση και στην αστική χρήση.

Το νέο full hybrid σύστημα για Golf και T-Roc δεν προσπαθεί να αντικαταστήσει τα plug-in hybrid ή τα ηλεκτρικά ID. Έρχεται να καλύψει μια πολύ συγκεκριμένη ανάγκη: οικονομία και ηλεκτρική κίνηση στην καθημερινότητα, χωρίς φόρτιση. Και αυτό, για μεγάλο μέρος του ευρωπαϊκού κοινού, μπορεί να αποδειχθεί πιο χρήσιμο από τα μεγάλα λόγια περί ηλεκτροκίνησης.