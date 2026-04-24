Η Formula 1 γύρισε στην Κωνσταντινούπολη

Μετά από πέντε χρόνια απουσίας, το Grand Prix Τουρκίας επιστρέψει στο αγωνιστικό καλεντάρι της Formula 1 από το 2027.

Όπως γνωστοποιήθηκε στα social media η πίστα της Κωνσταντινούπολης θα μπει στο πρόγραμμα για πρώτη φορά μετά το 2021. Σύμφωνα με την ενημέρωση της FOM, η Τουρκία υπέγραψε συμβόλαιο για να φιλοξενήσει Grand Prix έως το 2031.

Ένα Grand Prix Τουρκίας που συστήθηκε στο κοινό της Formula 1 για πρώτη φορά στο πρόγραμμα του 2005. και ξεχώρισε αμέσως για το χαρακτήρα του, με την στροφή 8, μία από τις πιο απαιτητικές και τεχνικές στροφές στο σύγχρονο motorsport, που έγινε τόσο εμβληματική, που μάλιστα επηρέασε αντίστοιχα κομμάτια σε άλλες πίστες, όπως το Circuit of the Americas.

BREAKING: The Turkish Grand Prix will return to the calendar from 2027 as part of a new five-year agreement 🇹🇷#F1 #TurkishGP pic.twitter.com/MAfhrOCnTH — Formula 1 (@F1) April 24, 2026

Αναφορικά με τις επιδόσεις στην πίστα της Κωνσταντινούπολης, τις περισσότερες νίκες στην Τουρκία κατέχει ο Φελίπε Μάσα με 3 συνολικά. Πίσω του ο Λιούις Χάμιλτον με 2. Ο Βρετανός σήκωσε μάλιστα τον 7ο τίτλο της καριέρας του σε αυτή την πίστα.

How to call home a bit of F1 history at your home Grand Prix 😍



Sound up for pure excitement from the commentary box on Turkish TV 🔊



🎥 @ssporttr#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/1wwWVKtfVW — Formula 1 (@F1) November 17, 2020

Μαζί με την Τουρκία και η Πορτογαλία, ως νέα προσθήκη στο πρόγραμμα του 2027. Οι δύο αυτές χώρες θα αντικαταστήσουν το Ζάντβορτ της Ολλανδίας και τη Βαρκελώνη, η οποία θα εναλλάσσεται με το Σπα για τα επόμενα χρόνια.

Το Deal της Formula 1 με το GP Τουρκίας έχει ισχύ για τα επόμενα 5 χρόνια. Το πλήρες πρόγραμμα της επόμενης χρονιάς αναμένεται να επισημοποιηθεί τις επόμενες εβδομάδες.