Αποκάλυψη για τη νέα Porsche Cayenne Electric Coupe με... 1.156 ίππους!

Η Porsche παρουσίασε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Πεκίνου τη νέα Cayenne Electric Coupe, τη πιο δυναμική εκδοχή του ηλεκτρικού SUV της, με κοινά μηχανικά σύνολα αλλά καλύτερη αεροδυναμική και ελαφρώς αυξημένη αυτονομία.

Η χαμηλότερη οροφή και το μειωμένο συνολικό ύψος, κατά 24 χιλιοστά στα 1,65 μέτρα, ρίχνουν τον συντελεστή οπισθέλκουσας στο 0,23, από 0,25 της κλασικής SUV έκδοσης. Το αποτέλεσμα είναι περίπου 18 επιπλέον χιλιόμετρα αυτονομίας από την ίδια μπαταρία των 108 kWh ωφέλιμης χωρητικότητας.

Η βασική έκδοση μπορεί να φτάσει έως τα 660 χιλιόμετρα, ενώ η Cayenne Electric S Coupe ανεβαίνει περίπου στα 668 χιλιόμετρα. Το πιο κουπέ αμάξωμα, βέβαια, έχει μικρό τίμημα στην πρακτικότητα, καθώς ο χώρος αποσκευών περιορίζεται στα 454 λίτρα, από 506 λίτρα.

Στη βάση της γκάμας, η απόδοση φτάνει τους 408 ίππους, με επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 4,8 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 230 χλμ./ώρα. Στην κορυφή βρίσκεται η Turbo, η οποία με launch control αποδίδει έως 1.156 ίππους, κάνει το 0-100 χλμ./ώρα σε 2,5 δευτερόλεπτα και αγγίζει τα 261 χλμ./ώρα.

Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται αερανάρτηση, ενεργή αεροδυναμική και τετραδιεύθυνση, ενώ η φόρτιση μπορεί να φτάσει έως τα 390 kW, προσθέτοντας περίπου 320 χιλιόμετρα αυτονομίας σε 10 λεπτά.

Η εμπορική διάθεση της νέας Porsche Cayenne Electric Coupe αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο καλοκαίρι.