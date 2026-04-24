Τα ελεύθερα δοκιμαστικά του γκραν πρι στο Μαϊάμι θα έχουν διάρκεια 90 λεπτά

Η F1 επιστρέφει στη... δράση το τριήμερο 1-3 Μαΐου, όταν είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί το Grand Prix του Μαϊάμι, ύστερα από ένα διάλειμμα πέντε εβδομάδων, λόγω της ματαίωσης των αγώνων σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία.

Επειδή, όμως, το συγκεκριμένο Grand Prix περιλαμβάνει και αγώνα σπριντ, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια και μοναδική περίοδος ελεύθερων δοκιμαστικών (FP1) στο τριήμερο, ανακοινώθηκε η επέκταση της διάρκειας του FP1 από τα 60 στα 90 λεπτά.

Έτσι, αντί για τις 12:30 (τοπική ώρα), τα ελεύθερα δοκιμαστικά της Πρωτομαγιάς θα αρχίσουν στις 12:00 και θα ολοκληρωθούν στις 13:30 (σ.σ. 19:00-20:30 ώρα Ελλάδας), όπερ σημαίνει ότι κάθε άλλη δραστηριότητα που έχει προγραμματιστεί στην πίστα πριν από το FP1 θα μετατεθεί επίσης κατά 30 λεπτά νωρίτερα.



Η σχετική ανακοίνωση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου αναφέρει: «Αυτή η απόφαση ελήφθη σε αναγνώριση του κενού από το τελευταίο γκραν πρι (σ.σ. το ιαπωνικό γκραν πρι στη Σουζούκα, στις 29 Μαρτίου), των πρόσφατα ανακοινωθέντων προσαρμογών στους κανονισμούς και του γεγονότος ότι το γκραν πρι του Μαϊάμι λειτουργεί υπό το format του σπριντ, το οποίο μειώνει τον διαθέσιμο χρόνο δοκιμαστικών κατά τη διάρκεια του τριημέρου».