Η Peugeot προσαρμόζει τις εμπορικές ονομασίες των plug-in hybrid μοντέλων της, σύμφωνα με τα μελλοντικά πρότυπα Euro 7

Το πρότυπο Euro 7, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ από τα τέλη του 2026, εισάγει μεταξύ άλλων ένα νέο πρωτόκολλο έγκρισης τύπου για τη συνδυαστική ισχύ των plug-in hybrid μοντέλων.

Μεταξύ των κανονισμών που θα επιβληθούν από το μελλοντικό πρότυπο Euro 7*, περιλαμβάνεται ένα νέο πρωτόκολλο έγκρισης τύπου, με την ονομασία GTR21, για τη συνδυαστική ισχύ του θερμικού κινητήρα και του/των ηλεκτροκινητήρα/ων στα plug-in hybrid μοντέλα.

Η PEUGEOT εφαρμόζει ήδη το νέο αυτό πρωτόκολλο. Ως αποτέλεσμα, μεταβάλλεται η επίσημη πιστοποιημένη ισχύς ορισμένων plug-in hybrid μοντέλων της. Τα συγκεκριμένα μοντέλα δεν υφίστανται καμία τεχνική τροποποίηση, γεγονός που σημαίνει ότι οι επιδόσεις, η κατανάλωση καυσίμου και οι εκπομπές ρύπων παραμένουν αμετάβλητες.

Η πιστοποιημένη συνδυαστική ισχύς των PEUGEOT 3008 και 5008 Plug-in Hybrid ανέρχεται πλέον σε 225 hp (166 kW). Οι νέες εμπορικές ονομασίες των μοντέλων είναι:

PEUGEOT 3008 PLUG-IN HYBRID 225

PEUGEOT 5008 PLUG-IN HYBRID 225

Η πιστοποιημένη συνδυαστική ισχύς του επερχόμενου νέου PEUGEOT 408 Plug-in Hybrid ανέρχεται πλέον σε 240 hp (177 kW). Η νέα εμπορική ονομασία του μοντέλου θα είναι:

PEUGEOT 408 PLUG-IN HYBRID 240

*Το πρότυπο Euro 7 θα εφαρμοστεί από τις 30 Νοεμβρίου 2026 για όλα τα νέα μοντέλα και από τις 30 Νοεμβρίου 2027 για όλα τα νέα οχήματα που διατίθενται προς πώληση.