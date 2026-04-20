Ένας νεκρός και δύο τραυματίες σε αγώνα ράλι στην Αργεντινή: Αγωνιστικό παρέσυρε θεατές (vid)

Σοκαριστικό δυστύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ράλι στην Αργεντινή, όταν ένα από τα προπορευόμενα αγωνιστικά αυτοκίνητα έχασε τον έλεγχο σε γρήγορη στροφή, εξετράπη της πορείας του και παρέσυρε 25χρονο θεατή που βρισκόταν σε μη επιτρεπόμενο σημείο, στην εξωτερική πλευρά της διαδρομής.

Ο άνδρας τραυματίστηκε θανάσιμα, χάνοντας τη ζωή του ακαριαία στο σημείο του δυστυχήματος. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άλλοι δύο θεατές -μια γυναίκα 40 ετών και η ανήλικη κόρη της- τραυματίστηκαν, κάτι που επιβεβαιώθηκε και από τη FIA. Οι δύο τραυματίες νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε ειδική διαδρομή στην επαρχία Κόρδοβα της Αργεντινής, περιοχή γνωστή για τις ιδιαίτερα απαιτητικές χωμάτινες πίστες της και τις υψηλές ταχύτητες των πληρωμάτων.

Μετά το δυστύχημα, οι διοργανωτές, ακολουθώντας το πρωτόκολλο ασφαλείας της FIA, προχώρησαν στην άμεση διακοπή του αγώνα, ενώ έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό συμβάν.

Tragedia en el Rally Sudamericano: accidente de piloto paraguayo deja una víctima fatal 🚨



📍Un grave accidente se registró este domingo al mediodía durante una competencia del Rally Sudamericano en Mina Clavero, Argentina.



👉🏻El piloto paraguayo Didier Arias, junto a su… pic.twitter.com/29cVEdhr7D — Radio Ñandutí (@nanduti) April 19, 2026

Πηγή: ieidiseis.gr