Ένας νεκρός και δύο τραυματίες σε αγώνα ράλι στην Αργεντινή: Αγωνιστικό παρέσυρε θεατές (vid)

Ο άνδρας τραυματίστηκε θανάσιμα, χάνοντας τη ζωή του ακαριαία στο σημείο του δυστυχήματος. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άλλοι δύο θεατές -μια γυναίκα 40 ετών και η ανήλικη κόρη της- τραυματίστηκαν, κάτι που επιβεβαιώθηκε και από τη FIA. Οι δύο τραυματίες νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.
Το περιστατικό σημειώθηκε σε ειδική διαδρομή στην επαρχία Κόρδοβα της Αργεντινής, περιοχή γνωστή για τις ιδιαίτερα απαιτητικές χωμάτινες πίστες της και τις υψηλές ταχύτητες των πληρωμάτων.
Μετά το δυστύχημα, οι διοργανωτές, ακολουθώντας το πρωτόκολλο ασφαλείας της FIA, προχώρησαν στην άμεση διακοπή του αγώνα, ενώ έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό συμβάν.
Πηγή: ieidiseis.gr