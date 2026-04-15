Παγκόσμια πρεμιέρα για το Volkswagen ID.3 Neo - Πότε έρχεται, πόση αυτονομία έχει (pics)

Με αυτονομία που φτάνει έως τα 630 χλμ. και άφιξη στην ελληνική αγορά στις αρχές Μαΐου, το νέο ID.3 Neo κάνει το επόμενο βήμα για τη Volkswagen στην ηλεκτρική compact κατηγορία.

Δεκαετία δεν χρειάστηκε, λίγα χρόνια ήταν αρκετά για να αλλάξει ρότα το ID.3 και να επιστρέψει πλήρως ανανεωμένο. Το ID.3 Neo δεν είναι μια εξέλιξη, αλλά μια συνολική επανεκκίνηση: νέα ταυτότητα, νέο design, νέα φιλοσοφία χρήσης.

Το εμπρός μέρος ακολουθεί τη σχεδιαστική λογική “Pure Positive”, με ενιαία φωτεινή υπογραφή και φωτιζόμενο λογότυπο. Η συνολική εικόνα δείχνει πιο ώριμη και πιο δεμένη, χωρίς να χάνει τον compact χαρακτήρα της. Οι αναλογίες θυμίζουν τα κλασικά Volkswagen, δηλαδή καθαρές επιφάνειες, ενιαία χρωματική ροή σε οροφή και πίσω μέρος, με στόχο να δείχνει πιο χαμηλό και πιο δυναμικό.

Εσωτερικό: ένα βήμα πιο πάνω

Μπαίνοντας στην καμπίνα, το πρώτο που αλλάζει είναι η αίσθηση. Καλύτερα υλικά, πιο προσεγμένο φινίρισμα και μια πιο «καθαρή» εργονομία. Το νέο cockpit δίνει έμφαση στην απλότητα με λιγότερα, πιο ουσιαστικά χειριστήρια που έχουν πιο φυσική χρήση.

Το σύστημα infotainment Innovision περιλαμβάνει ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών και κεντρική οθόνη 12,9 ιντσών, με πιο άμεση απόκριση και καθαρά γραφικά. Σαν να πήρε μια ανάσα από το χάος των προηγούμενων γενιών.

Νέα λογισμικά, περισσότερες δυνατότητες

Η τελευταία γενιά software φέρνει λειτουργίες που μέχρι πρόσφατα έβλεπες μόνο σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Το Connected Travel Assist αναγνωρίζει φωτεινούς σηματοδότες, ενώ η λειτουργία οδήγησης με ένα πεντάλ επιτρέπει πλήρη ανάκτηση ενέργειας μέχρι την ακινητοποίηση.

Και υπάρχει και η πρακτική πλευρά: μέσω Vehicle-to-Load, το ID.3 Neo μπορεί να τροφοδοτήσει εξωτερικές συσκευές έως 3,6 kW – από ένα ηλεκτρικό ποδήλατο μέχρι… ένα μπάρμπεκιου. Όχι θεωρία, καθημερινότητα.

Νέα γενιά ηλεκτρικής απόδοσης

Κάτω από το αμάξωμα, η ουσία είναι μία: περισσότερη απόδοση με λιγότερη κατανάλωση. Το ID.3 Neo προσφέρεται με τρεις επιλογές ισχύος:

125 kW (170 PS)

140 kW (190 PS)

170 kW (231 PS)

Αντίστοιχα, υπάρχουν τρεις μπαταρίες:

50 kWh (καθαρή)

58 kWh (καθαρή)

79 kWh (καθαρή)

Η κορυφαία έκδοση φτάνει έως τα 630 χλμ. αυτονομίας (WLTP), ενώ στη φόρτιση:

Οι μπαταρίες 50 και 58 kWh υποστηρίζουν DC έως 105 kW

Η μπαταρία 79 kWh φτάνει έως 183 kW

Στην πράξη, αυτό σημαίνει λιγότερες στάσεις και πιο γρήγορη επιστροφή στον δρόμο.

Εξοπλισμός και ψηφιακή εμπειρία

Η Volkswagen δίνει έμφαση και στο ψηφιακό οικοσύστημα. Το νέο infotainment ενσωματώνει app store, επιτρέποντας προσθήκη λειτουργιών και εφαρμογών, όπως σε smartphone: streaming, φόρτιση, parking, ακόμα και gaming.

Στον προαιρετικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται head-up display επαυξημένης πραγματικότητας, πανοραμική οροφή, 360° κάμερα, καθίσματα με μασάζ και premium ηχοσύστημα Harman Kardon.

Το ID.3 Neo θα ξεκινήσει τις προπωλήσεις του στη Γερμανία και σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές αύριο 16 Απριλίου, ενώ στην Ελλάδα αναμένεται στις αρχές Μαΐου.

Η ουσία; Η Volkswagen δεν προσπαθεί να φτιάξει ένα ακόμη ηλεκτρικό. Προσπαθεί να ορίσει ξανά τι σημαίνει «κανονικό αυτοκίνητο» στην ηλεκτρική εποχή. Και εκεί, το παιχνίδι δεν παίζεται μόνο με νούμερα, αλλά με χαρακτήρα.