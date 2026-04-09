Αποχωρεί από τη Red Bull ο Λαμπιάσε - Μετακομίζει στη McLaren

Η Red Bull Racing επιβεβαίωσε επίσημα ότι ο Τζιανπιέρο Λαμπιάσε θα αποχωρήσει από την ομάδα μετά τη λήξη του συμβολαίου του, στο τέλος του 2027.

Ο Ιταλός, που αποτέλεσε βασικό στέλεχος ως αρχιμηχανικός του Μαξ Φερστάπεν, κλείνει έναν σημαντικό κύκλο επιτυχιών με την ομάδα του Μίλτον Κινς.

Έως τότε, θα συνεχίσει κανονικά τα καθήκοντά του, με τη Red Bull να τονίζει πως παραμένει προσηλωμένη στη συνεργασία τους και στις αγωνιστικές επιτυχίες.

Την ίδια στιγμή, η McLaren Racing ανακοίνωσε την ένταξη του Λαμπιάσε στο δυναμικό της. Ο Ιταλός θα αναλάβει τον ρόλο του Chief Racing Officer και θα βρίσκεται κάτω από την ηγεσία του επικεφαλής της ομάδας, Αντρέα Στέλα. Η κίνηση αυτή ενισχύει τη διοικητική δομή της McLaren, με στόχο περαιτέρω αγωνιστική πρόοδο.