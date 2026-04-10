Denza Z9GT: «Πύραυλος» από τη BYD που κάνει την Ευρώπη να τρέμει (pics)

Η DENZA, η premium μάρκα αυτοκινήτων της BYD, κάνει την είσοδό της στην ευρωπαϊκή αγορά με ένα μοντέλο-σημαία: το Z9GT.

Με αμάξωμα τύπου shooting brake, το νέο μοντέλο συνδυάζει εκλεπτυσμένη σχεδίαση, προηγμένη τεχνολογία και premium χαρακτήρα, απευθυνόμενο σε πελάτες που αναζητούν άνεση, καινοτομία και υψηλές επιδόσεις. Θα είναι διαθέσιμο τόσο σε αμιγώς ηλεκτρική έκδοση (EV) όσο και σε Super Hybrid DM (Dual Mode), δίνοντας τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε οδήγηση μηδενικών εκπομπών και σε μεγαλύτερη ευελιξία για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων, χωρίς παραχώρηση στις επιδόσεις.

Ανεξάρτητα από το σύστημα κίνησης, το Z9GT εξοπλίζεται με την τεχνολογία FLASH Charging του Ομίλου BYD, με ισχύ έως 1.500 kW, η οποία συνοψίζεται στο τρίπτυχο «Ready in 5, Full in 9, Cold Add 3».

FLASH Charging και Blade Battery 2ης γενιάς: ευρωπαϊκό ντεμπούτο

Ως το μοντέλο που ανοίγει τον δρόμο της DENZA στην Ευρώπη, το Z9GT φέρνει μαζί του δύο από τις σημαντικότερες τεχνολογίες: την FLASH Charging και τη δεύτερη γενιά της Blade Battery.

Στην κινεζική αγορά, η τεχνολογία FLASH Charging υποστηρίζει ισχύ φόρτισης έως 1.500 kW μέσω ενός μόνο συνδέσμου, επιτρέποντας χρόνους που πλησιάζουν εκείνους ενός συμβατικού ανεφοδιασμού. Έτσι, το Z9GT μπορεί να φορτίσει από 10% σε 70% σε 5 λεπτά και από 10% σε 97% σε 9 λεπτά. Ακόμη και σε θερμοκρασίες έως -30°C, όπου συνήθως οι επιδόσεις φόρτισης επιβαρύνονται αισθητά, μπορεί να φτάσει από 20% σε 97% σε 12 λεπτά.

Η τεχνολογία αυτή βασίζεται τόσο στον σταθμό FLASH Charging που έχει εξελίξει ο Όμιλος BYD όσο και στη Blade Battery 2ης γενιάς, αποτέλεσμα έξι ετών εντατικής έρευνας και εξέλιξης. Εκεί όπου παραδοσιακά η υψηλή ταχύτητα φόρτισης και η αυξημένη ενεργειακή πυκνότητα θεωρούνταν αντικρουόμενοι στόχοι, η BYD αναφέρει ότι πέτυχε αύξηση της ενεργειακής πυκνότητας κατά 5%, ενισχύοντας ταυτόχρονα σημαντικά και την ταχύτητα φόρτισης.

Για να συνδυαστούν απόδοση, ασφάλεια και αντοχή, οι μηχανικοί της εταιρείας ανέπτυξαν το σύστημα FlashPass, μια τεχνολογία που βελτιστοποιεί την κίνηση των ιόντων μέσα στη μπαταρία και ανεβάζει σε νέο επίπεδο τις δυνατότητες των μπαταριών LFP.

Η αρχιτεκτονική αυτή βασίζεται σε τρεις τεχνολογικές καινοτομίες:

Flash-Release cathode , με πολυεπίπεδη κατευθυνόμενη οργάνωση σωματιδίων για πυκνή τοποθέτηση και ταχεία απελευθέρωση ιόντων

, με πολυεπίπεδη κατευθυνόμενη οργάνωση σωματιδίων για πυκνή τοποθέτηση και ταχεία απελευθέρωση ιόντων Flash-Flow electrolyte , που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για ακριβή βελτιστοποίηση της ιοντικής αγωγιμότητας και της κινητικότητας των ιόντων

, που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για ακριβή βελτιστοποίηση της ιοντικής αγωγιμότητας και της κινητικότητας των ιόντων Flash-Intercalate anode, με πολυδιάστατη δομή που επιτρέπει την εισαγωγή ιόντων λιθίου από όλες τις κατευθύνσεις, εξασφαλίζοντας ταχύτατη και τρισδιάστατη φόρτιση

Συνδυαστικά, αυτές οι τεχνολογίες περιορίζουν σημαντικά την εσωτερική αντίσταση και μειώνουν τη θερμότητα από την πηγή. Παράλληλα, στην άνοδο έχουν εφαρμοστεί επιπλέον βελτιώσεις, όπως η αναδιάταξη του ηλεκτροδίου υψηλής ικανότητας μεταφοράς ιόντων και η κάθετη ευθυγράμμιση των σωματιδίων γραφίτη, με στόχο ομαλότερη και ταχύτερη εισαγωγή ιόντων λιθίου. Έτσι, εξασφαλίζεται τόσο η ταχύτητα φόρτισης FLASH όσο και η αύξηση της ενεργειακής πυκνότητας κατά 5%.

Η Blade Battery 2ης γενιάς ενσωματώνει και ένα νέο στρώμα Solid Electrolyte Interphase (SEI). Σύμφωνα με την BYD, ο συνδυασμός μοριακού σχεδιασμού και βελτιστοποίησης της συνολικής δομής επιτρέπει στο στρώμα αυτό να παραμένει ταυτόχρονα λεπτό και πυκνό, εξασφαλίζοντας υψηλή ιοντική αγωγιμότητα και χημική σταθερότητα. Επιπλέον, τεχνολογία δυναμικής «αυτοεπισκευής» συμβάλλει στη διατήρηση της σωστής ισορροπίας ανάμεσα στη λεπτότητα και την αντοχή.

Η εταιρεία τονίζει ότι οι βελτιώσεις σε ενεργειακή πυκνότητα και ταχύτητα φόρτισης δεν έγιναν εις βάρος της ασφάλειας ή της ανθεκτικότητας. Η μπαταρία πέρασε νέες, αυστηρές δοκιμές ασφάλειας, ανάμεσά τους και την πρώτη παγκοσμίως ταυτόχρονη δοκιμή FLASH Charging με Nail-Penetration Test, χωρίς θερμική διαφυγή, καπνό ή φωτιά, ακόμη και μετά από 500 κύκλους FLASH Charging. Επιπλέον, άντεξε σε δοκιμή θερμικής εκτροπής μετά από αναγκαστικό βραχυκύκλωμα τεσσάρων κυψελών ταυτόχρονα, χωρίς πυρκαγιά ή έκρηξη, ακόμη και σε ελεγχόμενο περιβάλλον με θερμοκρασίες άνω των 700°C.

Σε ό,τι αφορά την ανθεκτικότητα, η BYD αναφέρει ότι στη Blade Battery 2ης γενιάς η λεγόμενη «γήρανση» της μπαταρίας, δηλαδή η μείωση της χωρητικότητας, έχει περιοριστεί κατά 2,5% σε σύγκριση με την αρχική Blade Battery.

Πλατφόρμα e3: η βάση για τις επιδόσεις

Κάτω από το αμάξωμα του Z9GT βρίσκεται η νέα πλατφόρμα e3 ή «e-cube», η οποία έχει εξελιχθεί ειδικά για τη DENZA. Εκτός από την τεχνολογία FLASH Charging, η πλατφόρμα ενσωματώνει σειρά καινοτομιών που η μάρκα παρουσιάζει ως κορυφαίες στην κατηγορία:

Ανεξάρτητη κίνηση με τρεις ηλεκτροκινητήρες Ανεξάρτητη διεύθυνση πίσω τροχών με διπλό ηλεκτροκινητήρα Vehicle Motion Control Cell-to-Body (CTB) Αερανάρτηση διπλού θαλάμου DiSus-A

Η πλατφόρμα e3 επιτρέπει τη διάθεση του μοντέλου τόσο σε EV όσο και σε Super Hybrid DM έκδοση, δίνοντας στη DENZA τη δυνατότητα να προσφέρει πολύ υψηλές επιδόσεις χωρίς τους συνήθεις συμβιβασμούς.

Η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση του Z9GT επιταχύνει από 0-100 km/h σε 2,7 δευτερόλεπτα και φτάνει τελική ταχύτητα 270 km/h. Ο εμπρός ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 313 ίππους (230 kW), ενώ καθένας από τους δύο πίσω αποδίδει 422 ίππους (310 kW). Η συνολική ισχύς αγγίζει τους 1.156 ίππους (850 kW).

Η Blade Battery 2ης γενιάς της ηλεκτρικής έκδοσης έχει χωρητικότητα 122,49 kWh και εξασφαλίζει αυτονομία έως 600 km WLTP. Μέχρι το τέλος του 2026, θα προστεθεί στην ευρωπαϊκή γκάμα και μια πισωκίνητη έκδοση EV με την ίδια μπαταρία και αυτονομία έως 800 km.

Η κατασκευή Cell-to-Body σημαίνει ότι η μπαταρία αποτελεί δομικό μέρος του οχήματος. Αυτό δεν συμβάλλει μόνο στην καλύτερη αξιοποίηση των εσωτερικών χώρων, αλλά και στην αυξημένη στρεπτική ακαμψία. Σύμφωνα με την εταιρεία, η τεχνολογία CTB αυξάνει τη στρεπτική ακαμψία κατά 32%, ενώ μειώνει την παραμόρφωση σε δοκιμές μετωπικής σύγκρουσης και πλευρικής πρόσκρουσης σε στύλο κατά 15% και 35% αντίστοιχα.

Z9GT DM: υβριδική ισχύς με μεγάλες αποστάσεις

Παράλληλα με το EV, η DENZA παρουσιάζει και το Z9GT DM, την plug-in Super Hybrid έκδοση. Διαθέτει επίσης τρεις ηλεκτροκινητήρες, αλλά και έναν τετρακύλινδρο turbo βενζινοκινητήρα 2,0 λίτρων, ο οποίος έχει σχεδιαστεί κυρίως για τη φόρτιση της μπαταρίας 63,82 kWh. Η συνολική ισχύς του συστήματος φτάνει τους 776 ίππους (570 kW).

Η συγκεκριμένη έκδοση αποτελεί, σύμφωνα με την εταιρεία, το πρώτο plug-in hybrid μοντέλο που υιοθετεί την ίδια κατασκευή Cell-to-Body με το EV, κάτι που αποκτά ιδιαίτερη σημασία αν ληφθούν υπόψη οι πρόσθετες απαιτήσεις ψύξης και διαχείρισης καυσαερίων που προκύπτουν από την παρουσία του θερμικού κινητήρα.

Ο βενζινοκινητήρας αποδίδει 173 ίππους (127 kW), ενώ η μπαταρία Blade Battery 63,82 kWh εξασφαλίζει ηλεκτρική αυτονομία έως 203 km. Το 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε 3,6 δευτερόλεπτα και η τελική ταχύτητα φτάνει τα 260 km/h.

Όπως και το EV, το Z9GT DM υποστηρίζει FLASH Charging, με επιδόσεις φόρτισης 10%-70% σε 5 λεπτά, 10%-97% σε 9 λεπτά και 20%-97% σε 12 λεπτά ακόμη και σε θερμοκρασίες έως -30°C. Με πλήρη φόρτιση και γεμάτο ρεζερβουάρ, η συνδυασμένη αυτονομία φτάνει έως 805 km.

Vehicle Motion Control και τετραδιεύθυνση νέας λογικής

Η προηγμένη αρχιτεκτονική του Z9GT ενισχύει και την ασφάλεια των επιβατών. Το σύστημα Vehicle Motion Control (VMC) λειτουργεί ως κεντρικός εγκέφαλος, διαχειριζόμενο φρένα, ανάρτηση και διεύθυνση. Με χρόνο μετάδοσης σήματος μόλις 10 χιλιοστά του δευτερολέπτου, επιτρέπει ταχύτερο και ακριβέστερο έλεγχο της κίνησης.

Έτσι, το όχημα μπορεί να αντιδρά άμεσα ακόμη και σε ακραίες καταστάσεις, όπως η καταστροφή ελαστικού σε υψηλές ταχύτητες, αναγνωρίζοντας το συμβάν και ρυθμίζοντας τη ροπή στους ανεπηρέαστους τροχούς και τη δυναμική κατανομή ισχύος. Η DENZA αναφέρει ότι το σύστημα επιτρέπει στο Z9GT να διαχειρίζεται αντίστοιχα περιστατικά σε ταχύτητες έως 180 km/h.

Το σύστημα ανεξάρτητης διεύθυνσης πίσω τροχών χρησιμοποιεί δύο κινητήρες διεύθυνσης, έναν για κάθε πίσω τροχό, ελεγχόμενους από το Vehicle Motion Controller. Με αυτόν τον τρόπο, οι πίσω τροχοί μπορούν να στρίβουν ανεξάρτητα τόσο από τον εμπρός άξονα όσο και μεταξύ τους. Το αποτέλεσμα είναι αυξημένη ευελιξία για ένα όχημα μήκους 5.180 mm στην έκδοση EV και 5.195 mm στην έκδοση DM, καλύτερη σταθερότητα σε στροφές, αλλαγές λωρίδας και φρενάρισμα, αλλά και εντυπωσιακές δυνατότητες στάθμευσης.

Η λειτουργία των πίσω τροχών οργανώνεται σε τρία βασικά σενάρια:

Same Direction Turning

Οι δύο πίσω τροχοί στρίβουν προς την ίδια κατεύθυνση. Σε ορισμένες συνθήκες μπορούν να κινηθούν συντονισμένα σε αντίθετη γωνία από τους εμπρός τροχούς, μειώνοντας σημαντικά τον κύκλο στροφής. Οι γωνίες φτάνουν έως +5° και -5°. Όταν απαιτείται, μπορούν να ευθυγραμμιστούν με τη γωνία των εμπρός τροχών, επιτρέποντας λειτουργία crab-walk έως 8,5°.

Toe-in

Οι δύο πίσω τροχοί στρέφονται προς το κέντρο του οχήματος, βελτιώνοντας ιδιαίτερα τη σταθερότητα, κυρίως κατά το φρενάρισμα.

Toe-out

Οι δύο πίσω τροχοί στρέφονται προς τα έξω, κάτι που βοηθά σε απαιτητικές συνθήκες στάθμευσης ή σε στενούς χώρους παράλληλης στάθμευσης. Χάρη σε αυτή τη διάταξη, το Z9GT πετυχαίνει ελάχιστη ακτίνα στροφής μόλις 5,35 μέτρων.

Η συνδυαστική λειτουργία όλων αυτών των τεχνολογιών επιτρέπει στο μοντέλο να προσφέρει και πολλαπλές λειτουργίες αυτόματης στάθμευσης. Το όχημα μπορεί να εντοπίσει διαθέσιμη θέση και να παρκάρει αυτόματα με όπισθεν, ενώ η διαδικασία μπορεί να ενεργοποιηθεί και μέσω εφαρμογής σε smartphone.

Ανάρτηση και δυναμική συμπεριφορά

Η πλατφόρμα e3 ολοκληρώνεται με πλήρως αλουμινένια ανάρτηση και στους δύο άξονες. Το Z9GT χρησιμοποιεί διάταξη διπλών ψαλιδιών εμπρός και πολλαπλών συνδέσμων πίσω, σε συνδυασμό με την αερανάρτηση διπλού θαλάμου DiSus-A.

Το σύστημα μπορεί να μεταβάλλει γρήγορα τη σκληρότητα ανάμεσα σε δύο επίπεδα, βελτιώνοντας τη συμπεριφορά του οχήματος στις υψηλές ταχύτητες και στις στροφές, χωρίς να θυσιάζει την άνεση σε πιο δύσκολα οδοστρώματα.

Σχεδίαση: shooting brake με premium ταυτότητα

Εξωτερικά, το Z9GT έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να συνδυάζει κομψότητα και πρακτικότητα, με χαρακτήρα που το καθιστά κατάλληλο τόσο για μια βραδινή έξοδο όσο και για ένα ταξίδι μεγάλων αποστάσεων. Την ευθύνη του σχεδιασμού είχε ο Wolfgang Egger.

Το εμπρός μέρος αποπνέει δυναμισμό, με γραμμές που παραπέμπουν στην εικόνα του ανατέλλοντος ήλιου, ενώ ενεργά ανοίγματα ψύξης αέρα συμβάλλουν στην αεροδυναμική απόδοση. Στα πλευρικά τμήματα κυριαρχούν καθαρές επιφάνειες, ομαλές καμπύλες και έντονοι ώμοι. Οι μεγάλοι τροχοί, σε ισορροπημένη αναλογία με το αμάξωμα, ενισχύουν τον premium χαρακτήρα, ενώ τα μαρσπιέ προβάλλουν ένα κομψό welcome light carpet στο έδαφος.

Οι επιφάνειες του αμαξώματος είναι εμπνευσμένες από το μετάξι και τον τρόπο με τον οποίο αυτό «πέφτει» πάνω στη φόρμα. Όπως σημειώνει ο Wolfgang Egger, η σχεδίαση αναδεικνύει με φυσικό τρόπο την ομορφιά που υπάρχει κάτω από την επιφάνεια.

Στο πίσω μέρος, ο χαρακτήρας grand tourer ενισχύεται από τη σχεδίαση που δίνει έμφαση στο πλάτος και τη σταθερότητα. Τα πίσω φώτα, εμπνευσμένα από το σχήμα της κλεψύδρας, δημιουργούν οπτική σύνδεση με το εμπρός μέρος. Πάνω από το πίσω παρμπρίζ βρίσκεται μια ενιαία αεροτομή που επιμηκύνει τη γραμμή της οροφής, ενώ μια αναδιπλούμενη πίσω πτέρυγα λειτουργεί ως κάτω αεροτομή. Σε συνεργασία με την αερανάρτηση, μειώνει την απόσταση από το έδαφος κατά την κίνηση, βελτιώνοντας την αεροδυναμική και τη δυναμική συμπεριφορά.

Εσωτερικό: ατμόσφαιρα λιμουζίνας με τεχνολογία αιχμής

Η δομή Cell-to-Body της πλατφόρμας e3 επιτρέπει στο Z9GT να έχει χαμηλό και δυναμικό προφίλ, αλλά ταυτόχρονα να προσφέρει εσωτερικό χώρο που παραπέμπει σε λιμουζίνα.

Στην καμπίνα χρησιμοποιούνται premium υλικά, από μεγάλες επιφάνειες δέρματος έως προσεγμένα ενσωματωμένα ξύλινα στοιχεία. Ο εσωτερικός φωτισμός με πολλαπλές χρωματικές επιλογές επιτρέπει την προσαρμογή της ατμόσφαιρας.

Τα εμπρός καθίσματα διαθέτουν ηλεκτρική ρύθμιση οκτώ κατευθύνσεων, μασάζ 10 σημείων, καθώς και θέρμανση και εξαερισμό. Παράλληλα, ενσωματώνουν για πρώτη φορά παγκοσμίως ενεργά πλευρικά στηρίγματα για το κάθισμα του οδηγού, τα οποία μοιράζονται τις δεξαμενές αέρα με την αερανάρτηση και προσφέρουν πρόσθετη υποστήριξη στις στροφές. Στο πίσω μέρος, τα φαρδιά καθίσματα διαθέτουν επίσης θέρμανση, εξαερισμό, μασάζ και επεκτεινόμενα υποπόδια.

Στο κέντρο του ταμπλό δεσπόζει οθόνη 17,3 ιντσών, πλαισιωμένη από δύο ακόμη οθόνες 13,2 ιντσών: μία για τον πίνακα πληροφοριών του οδηγού και μία για τον συνοδηγό. Παράλληλα, υπάρχει head-up display επαυξημένης πραγματικότητας 50 ιντσών, καθώς και προαιρετικές οθόνες στις πόρτες που προβάλλουν εικόνα από τους ψηφιακούς πλευρικούς καθρέφτες.

Το σύστημα infotainment βασίζεται στο DiLink, που ενσωματώνει υπηρεσίες Google για συνδεδεμένη πλοήγηση και φωνητικό έλεγχο, ενώ διαθέτει και ψηφιακό βοηθό με τεχνητή νοημοσύνη.

Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται επίσης ψυγείο που μπορεί να φτάσει έως -6°C, σύστημα καθαρού αέρα τεσσάρων ζωνών, πανοραμική γυάλινη οροφή με σκίαστρο και τρεις βάσεις ασύρματης φόρτισης smartphone 50W, δύο εμπρός και μία πίσω.

Η ηχομόνωση και η ποιότητα λειτουργίας των συστημάτων κίνησης εξασφαλίζουν ιδιαίτερα ήσυχη καμπίνα, ενώ για την ψυχαγωγία φροντίζει ηχοσύστημα Devialet 20 ηχείων και 1.150W, με τεχνολογία προσαρμοζόμενων ηχείων και υποστήριξη Dolby Atmos®.

Εμπορική διάθεση στην Ευρώπη

Το Z9GT λανσάρεται στην Ευρώπη τόσο σε τριμοτέρ EV όσο και σε DM έκδοση, σε μία πλήρως εξοπλισμένη παραλλαγή, όπου η βασική επιλογή για τον πελάτη αφορά το σύστημα κίνησης. Μέσα στο 2026 θα προστεθεί και η πισωκίνητη EV έκδοση με μεγαλύτερη αυτονομία.

Η εμπορική διάθεση θα ξεκινήσει τις επόμενες εβδομάδες μέσω νέων καταστημάτων DENZA σε Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ στη συνέχεια θα προστεθούν και άλλες αγορές, μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Η μάρκα υπόσχεται premium εμπειρία εξυπηρέτησης, με οργάνωση service μέσω ειδικής εφαρμογής, μικρές εργασίες συντήρησης στον χώρο του πελάτη και υπηρεσία valet χωρίς επιπλέον χρέωση.

Παράλληλα, το Z9GT θα προσφέρεται με ένα έτος δωρεάν FLASH Charging ως στάνταρ, ενώ όσοι το παραγγείλουν έως το τέλος Σεπτεμβρίου θα επωφεληθούν από έξι επιπλέον μήνες, φτάνοντας συνολικά τους 18 μήνες δωρεάν φόρτισης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά