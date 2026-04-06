Η DEKRA Imperial Υποστηρικτής στη Used Car Expo 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η Used Car Expo 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ έρχεται δυναμικά από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ, αποτελώντας το κορυφαίο εκθεσιακό γεγονός καισημείο αναφοράς για το ποιοτικό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο στην Ελλάδα.

Η DEKRA Imperial συμμετέχει δυναμικά στην Used Car Expo, ως εταιρεία επιθεωρήσεων, προσφέροντας στους επισκέπτες μια ολοκληρωμένη εμπειρία αγοράς και αξιολόγησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης, η ομάδα της DEKRA Imperial θα πραγματοποιεί επιτόπιους τεχνικούς ελέγχους, δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να αποκτήσουν άμεση και αξιόπιστη εικόνα για την κατάσταση του αυτοκινήτου που τους ενδιαφέρει. Επιπλέον, κατά την είσοδο των επισκεπτών θα διανέμεται εκπτωτικό κουπόνι, το οποίο θα μπορούν να αξιοποιήσουν για τη διενέργεια τεχνικού ελέγχου τόσο κατά τη διάρκεια της έκθεσης όσο και μετά.

Οι υπηρεσίες ελέγχου που θα προσφέρονται περιλαμβάνουν:

 Έλεγχο αμαξώματος: (Οπτικός έλεγχος αμαξώματος & προσαρτώμενων μερών, Χρήση ψηφιακού μετρητή πάχους βαφής, Ίχνη επισκευής παλιών ζημιών, Έλεγχος εσωτερικού)

 Ηλεκτρολογικός έλεγχος: ( Έλεγχος σφαλμάτων με διαγνωστικό τελευταίας τεχνολογίας, Έλεγχος χιλιομέτρων σε όλους τους εγκεφάλους, Έλεγχος της ηλεκτρονικής εγκατάστασης, Έλεγχος συστήματος φωτισμού, Έλεγχος ορατότητας)

 Έλεγχος επιπρόσθετου εξοπλισμού

 Έλεγχος ιστορικού σέρβις και εγγράφων

 Πλήρης τεχνική αναφορά σε ψηφιακή μορφή με φωτογραφίες

Με τη συμμετοχή της στην Used Car Expo powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, η DEKRA Imperial ενισχύει τη διαφάνεια και την ασφάλεια στην αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, προσφέροντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας.

Σχετικά με την DEKRA Imperial

Η DEKRA, με παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες και πάνω από 27 εκατομμύρια ελέγχους οχημάτων ετησίως, αποτελεί τον κορυφαίο οργανισμό παγκοσμίως.

Στην Ελλάδα, η DEKRA Imperial αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία επιθεώρησης μεταχειρισμένων οχημάτων, με περισσότερους από 26.000 ελέγχους ετησίως.

Η εταιρεία λειτουργεί με βασικές αρχές την ακρίβεια και τη διαφάνεια, παρέχοντας αντικειμενικούς και αξιόπιστους ελέγχους που ενισχύουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.