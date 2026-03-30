Μεκίς: «Ξέρουμε πώς θα κάνουμε χαρούμενο τον Φερστάπεν»

O επικεφαλής της Red Bull Racing τοποθετήθηκε και ξεκαθάρισε το τοπίο γύρω από τις δηλώσεις του Ολλανδού πρωταθλητή.

Ο Μαξ Φερστάπεν εξέφρασε την απογοήτευσή του για τη δυναμική των «κόκκινων ταύρων» με το πέρας του Grand Prix στη Σουζούκα και ο Λοράν Μεκίς έβαλε τα πράγματα στη θέση τους, σχολιάζοντας ακόμα τους νέους κανονισμούς στη Formula 1.

«Εστιάζουμε αποκλειστικά στο αγωνιστικό κομμάτι. Αυτό είναι που κάνουμε. Δεν έχουμε καμία απολύτως συζήτηση για τα υπόλοιπα. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Αν του δώσουμε ένα καλό μονοθέσιο όλα αλλάζουν.

Είμαι σίγουρος ότι όταν του δώσουμε ένα γρήγορο μονοθέσιο, θα είναι ένας πολύ, πολύ πιο χαρούμενος Μαξ. Όταν του δώσουμε ένα μονοθέσιο που μπορεί να πιέσει και να κάνει τη διαφορά, θα είναι επίσης ένας πιο χαρούμενος Μαξ. Ειλικρινά, τα γενικά προβλήματα είναι το 1% των συζητήσεών μας αυτή τη στιγμή.

Οι κανονισμοί έχουν κάποια καλά στοιχεία, αλλά και πιο δύσκολες πτυχές. Ως άθλημα, μαζί με τις υπόλοιπες ομάδες, θα συναντηθούμε στο διάλειμμα για να δούμε πώς μπορούμε να τους προσαρμόσουμε ώστε να γίνουν καλύτεροι».