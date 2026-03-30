Skoda Peaq: η πρώτη εικόνα από τη νέα ηλεκτρική ναυαρχίδα

Η Skoda Auto θα διευρύνει τη γκάμα της στα μέσα του 2026 με το νέο αμιγώς ηλεκτρικό SUV Peaq, το οποίο αντλεί έμπνευση από το πρωτότυπο Vision 7S. Βασισμένο στην πλατφόρμα Modular Electrification Toolkit (MEB) και παραγόμενο στη Mladá Boleslav, το νέο μοντέλο θα αποτελέσει τη νέα ηλεκτρική ναυαρχίδα της τσεχικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

• Το μεγαλύτερο μοντέλο της Skoda διευρύνει το ηλεκτρικό χαρτοφυλάκιο της μάρκας στην ανώτερη κατηγορία, με έως επτά θέσεις και αυτονομία άνω των 600 km

• Νέα επίπεδα άνεσης και ευρυχωρίας, με κορυφαίο χώρο αποσκευών, τη μεγαλύτερη πανοραμική οροφή που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε μοντέλο Skoda και premium ηχοσύστημα Sonos

• Καθοριστικός ρόλος στην επέκταση της γκάμας αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων της Skoda έως το 2026

Η Skoda Auto θα διευρύνει τη γκάμα της στα μέσα του 2026 με το νέο αμιγώς ηλεκτρικό SUV Peaq, το οποίο αντλεί έμπνευση από το πρωτότυπο Vision 7S. Βασισμένο στην πλατφόρμα Modular Electrification Toolkit (MEB) και παραγόμενο στη Mladá Boleslav, το νέο μοντέλο θα αποτελέσει τη νέα ηλεκτρική ναυαρχίδα της τσεχικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Το Peaq επεκτείνει την παρουσία της Skoda στην κατηγορία των μεγάλων ηλεκτρικών οχημάτων και αναμένεται να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στον διπλασιασμό της γκάμας των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων της μάρκας έως το 2026, προσφέροντας ακόμη περισσότερες επιλογές στους πελάτες. Με μήκος σχεδόν 4,9 μέτρων, αυτονομία άνω των 600 km και δυνατότητα επιλογής πενταθέσιας ή επταθέσιας διάταξης, το νέο Peaq τοποθετείται στην κορυφή της γκάμας ως το μεγαλύτερο και πιο ευρύχωρο μοντέλο Skoda μέχρι σήμερα.

Στην πενταθέσια διαμόρφωση, ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 1.010 λίτρα, επίδοση που αποτελεί τη μεγαλύτερη σε μοντέλο παραγωγής της Skoda. Παράλληλα, το νέο μοντέλο ενσωματώνει σειρά καινοτομιών που ενισχύουν ουσιαστικά την εμπειρία άνεσης και καθημερινής χρήσης. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το νέο Relax Package, το οποίο περιλαμβάνει εργονομικά καθίσματα με λειτουργία μασάζ, υποπόδια, premium ηχοσύστημα Sonos και ενσωματωμένη εφαρμογή ευεξίας, μετατρέποντας την καμπίνα σε έναν χώρο υψηλής άνεσης και χαλάρωσης.

Ο Klaus Zellmer, CEO της Skoda Auto, δηλώνει: «Το Skoda Peaq έχει σχεδιαστεί για τις πραγματικές ανάγκες της ζωής – για οικογένειες που χρειάζονται χώρο, για οδηγούς που θέλουν αξιοπιστία σε μακρινά ταξίδια και για όσους εκτιμούν το μοντέρνο στυλ χωρίς συμβιβασμούς. Ως η επόμενη ναυαρχίδα μας, ανεβάζει ακόμα ψηλότερα τον πήχη για τη μάρκα Skoda: πιο ευρύχωρο, πιο πρακτικό και πιο ελκυστικό για τους καθημερινούς εξερευνητές. Το Peaq φέρνει μια νέα αίσθηση μεγέθους, έξυπνη λειτουργικότητα και προοδευτικό σχεδιασμό στην κατηγορία των μεγάλων ηλεκτρικών SUV, θέτοντας ένα νέο σημείο αναφοράς για το τι μπορεί να προσφέρει ένα σύγχρονο μοντέλο Skoda. Με το αποδοτικό ηλεκτρικό σύστημα κίνησης και την έμφαση στη βιώσιμη κινητικότητα, συνδυάζει πρακτικότητα, συναίσθημα και υπευθυνότητα, δημιουργώντας μια νέα αίσθηση ελευθερίας στον δρόμο. Και δικαιώνοντας τις προσδοκίες των πελατών της Skoda, προσφέρει όλα αυτά με μια μοναδικά ισορροπημένη προσέγγιση, επικεντρωμένη στην αξία. Με το Peaq, προάγουμε το ηλεκτρικό ταξίδι της Skoda σε νέα επίπεδα – από κάθε άποψη.»

Ο Oliver Stefani, Επικεφαλής Σχεδιασμού της Skoda, δηλώνει: «Η αυτοπεποίθηση που αποπνέει το Skoda Peaq καθορίζεται από τη σχεδιαστική μας φιλοσοφία “Modern Solid”, με σαφήνεια, απλότητα και ξεκάθαρη έμφαση στη λειτουργικότητα και την ευρυχωρία. Επιπλέον, κάθε σχεδιαστική απόφαση ελήφθη με γνώμονα την πρακτικότητα και την καθημερινή χρηστικότητα του μοντέλου, εστιάζοντας σε ό,τι έχει τη μεγαλύτερη σημασία για τους πελάτες μας. Το Peaq θα συμβάλει περαιτέρω στην ενίσχυση της ταυτότητας και της εικόνας της Skoda. Είμαστε πεπεισμένοι ότι ο σχεδιασμός του διαθέτει όλα τα στοιχεία για να προσελκύσει νέους πελάτες στη μάρκα μας.»

Το μεγαλύτερο και πιο ευρύχωρο μοντέλο της Skoda

Με μήκος σχεδόν 4,9 μέτρων, ύψος 1,7 μέτρων και μεταξόνιο 2.965 χιλιοστών, το Peaq είναι το μεγαλύτερο και πιο ευρύχωρο μοντέλο στη γκάμα της Skoda. Η έκδοση παραγωγής του Vision 7S δεν ενσωματώνει μόνο τα χαρακτηριστικά της σχεδιαστικής γλώσσας Modern Solid, αλλά εκφράζει και την πιο ώριμη και ολοκληρωμένη εκδοχή της μέχρι σήμερα.

Σχεδιαστικά, ξεχωρίζει η φωτιζόμενη γυαλιστερή μαύρη μάσκα Tech-Deck Face με λεπτά κάθετα στοιχεία και οπίσθιο φωτισμό LED, ενώ η νέα ηλεκτρική ναυαρχίδα εφοδιάζεται με προβολείς Full LED Matrix που ενσωματώνουν 18 μονάδες φωτισμού, εξασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο ορατότητας σε όλες τις συνθήκες, χωρίς να ενοχλούνται οι άλλοι χρήστες του δρόμου. Την εικόνα του μοντέλου συμπληρώνουν οι μεγάλες, αεροδυναμικά βελτιστοποιημένες ζάντες αλουμινίου, σε διαστάσεις από 19 έως 21 ίντσες, καθώς και δέκα διαθέσιμες επιλογές εξωτερικού χρώματος.

Πέντε σχεδιαστικές εκδόσεις εσωτερικού, έως επτά θέσεις και υψηλή καθημερινή άνεση

Με μεταξόνιο σχεδόν 3 μέτρων, το Peaq προσφέρει εξαιρετικούς χώρους για τους επιβάτες της δεύτερης και της τρίτης σειράς, με άφθονο χώρο για τα πόδια και γενναιόδωρο ύψος κεφαλής. Η καμπίνα έχει σχεδιαστεί με έμφαση στην πρακτικότητα και ενσωματώνει πλήθος έξυπνων λύσεων καθημερινής χρήσης.

Εκτός από την επταθέσια διάταξη, το Peaq θα διατίθεται και ως πενταθέσιο. Στην τελευταία περίπτωση, ο χώρος αποσκευών φτάνει έως τα 1.010 λίτρα, η μεγαλύτερη χωρητικότητα που έχει προσφερθεί ποτέ σε μοντέλο παραγωγής της Skoda. Η επταθέσια έκδοση προσφέρει έως 299 λίτρα χώρου αποσκευών, ενώ ένας πρόσθετος αποθηκευτικός χώρος 37 λίτρων κάτω από το εμπρός καπό, το λεγόμενο frunk, ενισχύει περαιτέρω τη συνολική πρακτικότητα.

Το εσωτερικό θα προσφέρεται σε πέντε σχεδιαστικές εκδόσεις, συμπεριλαμβανομένης της Sportline. Στην κορυφή της γκάμας τοποθετούνται δύο επιλογές Suite Design Selection με φινίρισμα Techtona, ένα υψηλής ποιότητας υλικό που υποκαθιστά το δέρμα και διατίθεται σε μαύρο ή ανοιχτό γκρι Ceramique. Η Loft Design Selection συνδυάζει γκρι υφασμάτινη επένδυση με μαύρο Techtona στα πλαϊνά πάνελ και τα καθίσματα, ενώ η Lodge Design Selection διαθέτει γκρι υφασμάτινα καθίσματα με ανάγλυφη υφή σε συνδυασμό με πράσινη απόχρωση Techtona. Τη γκάμα ολοκληρώνει η Sportline Lounge Design Selection, η οποία συνδυάζει επένδυση Suedia με Techtona.

Όλες οι παραλλαγές διαθέτουν στον βασικό εξοπλισμό ατμοσφαιρικό φωτισμό και θερμαινόμενο πολυλειτουργικό τιμόνι με το λογότυπο Skoda. Σε όλες τις εκδόσεις χρησιμοποιείται τιμόνι δύο ακτίνων, με εξαίρεση τη Sportline που διαθέτει τιμόνι τριών ακτίνων με σύστημα Hands-Off Detection και paddles αναγεννητικής πέδησης. Επιπλέον, ορισμένες εκδόσεις δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη βιωσιμότητα, χωρίς χρήση υλικών ζωικής προέλευσης και με περισσότερα από 50 κιλά ανακυκλωμένων υλικών στην καμπίνα. Δερμάτινα καθίσματα θα προστεθούν αργότερα μέσα στο έτος.

Νέα χαρακτηριστικά άνεσης για πιο ξεκούραστα ταξίδια και premium ηχοσύστημα Sonos

Το νέο προαιρετικό Relax Package έχει σχεδιαστεί για να αναβαθμίσει ουσιαστικά την εμπειρία των μεγάλων διαδρομών. Περιλαμβάνει καθίσματα Relax με πιστοποίηση AGR και λειτουργία μασάζ, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα εργονομικά υποπόδια, μαξιλάρια για τα εμπρός καθίσματα, πτυσσόμενο τραπεζάκι και ενσωματωμένη εφαρμογή ευεξίας με έξι διαφορετικές λειτουργίες, μεταξύ των οποίων προγράμματα χαλάρωσης, διατάσεων και αναζωογόνησης. Το σύστημα συντονίζει παράλληλα τον κλιματισμό, τον ατμοσφαιρικό φωτισμό και τις λειτουργίες μασάζ των καθισμάτων. Το Relax Package θα είναι διαθέσιμο σε όλες τις εσωτερικές διαμορφώσεις.

Το Peaq σηματοδοτεί επίσης μια ακόμη πρωτιά για τη Skoda, με ένα premium ηχοσύστημα που εξελίχθηκε σε στενή συνεργασία με τη Sonos. Η τεχνολογία ήχου έχει προσαρμοστεί ειδικά για χρήση στο αυτοκίνητο, προσφέροντας καθαρή αναπαραγωγή, ισορροπημένη ακουστική εμπειρία και εμβυθιστικό τρισδιάστατο ήχο.

Τρεις εκδόσεις συστημάτων κίνησης και αυτονομία άνω των 600 χιλιομέτρων

Το νέο ηλεκτρικό SUV θα είναι διαθέσιμο με τρεις εκδόσεις συστημάτων κίνησης: 60, 90 και 90x, με ισχύ από 150 kW έως 220 kW. Οι εκδόσεις 90 και 90x προσφέρουν αυτονομία άνω των 600 χιλιομέτρων και δυνατότητα ταχείας φόρτισης DC από το 10% έως το 80% σε μόλις 28 λεπτά. Η έκδοση 60 επιτυγχάνει την ίδια διαδικασία σε 27 λεπτά.

Ο ισχυρός ηλεκτροκινητήρας και το χαμηλό κέντρο βάρους συμβάλλουν σε υψηλό επίπεδο οδηγικής δυναμικής και άμεσες επιδόσεις. Στην κορυφαία τετρακίνητη έκδοση 90x, η επιτάχυνση 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε μόλις 6,7 δευτερόλεπτα.

Νέες τεχνολογίες, καινοτόμες πρωτιές και η μεγαλύτερη πανοραμική οροφή που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε μοντέλο Skoda

Το Peaq εισάγει χαρακτηριστικά που εμφανίζονται για πρώτη φορά σε μοντέλο παραγωγής της Skoda, όπως οι χωνευτές χειρολαβές θυρών. Όταν το όχημα κινείται ή είναι κλειδωμένο, οι χειρολαβές αναδιπλώνονται πλήρως στο αμάξωμα, βελτιώνοντας την αεροδυναμική και ενισχύοντας την καθαρότητα του σχεδιασμού. Όταν ο οδηγός πλησιάζει με το κλειδί, ενεργοποιούνται και εκτείνονται ηλεκτρικά, ενώ προβλέπεται και μηχανική ενεργοποίηση μέσω του εμπρός τμήματος της χειρολαβής.

Εξίσου εντυπωσιακή είναι η νέα πανοραμική ηλιοροφή με σύστημα Dynamic Shade Control. Η ηλεκτροχρωμική αυτή οροφή ρυθμίζει τη διαφάνειά της μέσω ηλεκτρικής τάσης και στο Peaq χωρίζεται σε εννέα ζώνες. Οι επιβάτες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε τρεις προκαθορισμένες ρυθμίσεις ή να προσαρμόσουν χειροκίνητα τη διαφάνεια μέσω του συστήματος infotainment. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πανοραμική οροφή που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε μοντέλο Skoda.

Νέο infotainment βασισμένο σε Android και νέα κάθετη οθόνη 13,6 ιντσών

Το Peaq εξοπλίζεται με το πιο πρόσφατο σύστημα infotainment βασισμένο σε Android, προσφέροντας εκτεταμένες δυνατότητες εξατομίκευσης και πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, τόσο της Skoda όσο και τρίτων παρόχων, όπως Spotify, YouTube και Google Maps.

Ντεμπούτο κάνει και το νέο digital mobile key, που επιτρέπει την αντικατάσταση του συμβατικού κλειδιού από εφαρμογή σε smartphone ή smartwatch, λύση ιδιαίτερα χρήσιμη για οχήματα με πολλαπλούς χρήστες. Οι βασικές πληροφορίες οδήγησης προβάλλονται σε οθόνη οδηγού 10 ιντσών, η οποία συμπληρώνεται από μια κάθετη οθόνη infotainment 13,6 ιντσών με απτικά χειριστήρια. Προαιρετικά θα διατίθεται και head-up display με επαυξημένη πραγματικότητα.

Ως ιδανικός σύντροφος για τους «Everyday Explorers», το Skoda Peaq υποστηρίζει τη λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L), επιτρέποντας την αξιοποίηση της ενέργειας της μπαταρίας υψηλής τάσης για την τροφοδοσία εξωτερικών ηλεκτρικών συσκευών, όπως ηλεκτρικά ποδήλατα ή τροχόσπιτα. Παράλληλα, το νέο Ambibox DC Wallbox της MOON POWER¹, μάρκας του Ομίλου Volkswagen, επιτρέπει τη χρήση της λειτουργίας Vehicle-to-Home (V2H), ώστε τα ηλεκτρικά μοντέλα της Skoda² να μπορούν να παρέχουν ενέργεια σε κατοικία ή επιχείρηση.

Περισσότερα χαρακτηριστικά Simply Clever

Ως νέα ηλεκτρική ναυαρχίδα της Skoda, το Peaq εισάγει και νέες λύσεις Simply Clever που διευκολύνουν ακόμη περισσότερο την καθημερινή χρήση. Είναι το πρώτο μοντέλο της Skoda που διαθέτει μάκτρα υαλοκαθαριστήρων με ενσωματωμένα συστήματα πλύσης, τα οποία αξιοποιούν πιο αποδοτικά το υγρό καθαρισμού και βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα καθαρισμού του παρμπρίζ.

Στα επιπλέον πρακτικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται το Dual Phonebox με ασύρματη φόρτιση κατά το πρότυπο Qi2 και ισχύ έως 25 W, ηλεκτρικό κάλυμμα χώρου αποσκευών τύπου roller shutter, πτυσσόμενο τραπεζάκι, καθαριστικό οθόνης, υποδοχή καρτών, θύρα USB ενσωματωμένη στον εσωτερικό καθρέφτη και πρόσθετη θύρα USB στην τρίτη σειρά καθισμάτων. Μια ακόμη έξυπνη λεπτομέρεια είναι ο κωδικός QR στο πλάι του χώρου αποσκευών, μέσω του οποίου προβάλλεται βίντεο με τις δυνατότητες φόρτωσης και τις πρακτικές λύσεις αποθήκευσης.

Έκδοση Sportline με ξεχωριστή σχεδιαστική ταυτότητα

Το Skoda Peaq θα είναι διαθέσιμο από την πρώτη στιγμή και σε έκδοση Sportline, η οποία θα ξεχωρίζει για τα ιδιαίτερα σχεδιαστικά στοιχεία και τον εμπλουτισμένο βασικό εξοπλισμό.

Εξωτερικά, η Sportline τονίζει τον δυναμικό χαρακτήρα του μοντέλου με γυαλιστερές μαύρες λεπτομέρειες και στοιχεία υψηλής αντίθεσης. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται ζάντες αλουμινίου 20 ιντσών, ενώ προαιρετικά θα διατίθενται ζάντες 21 ιντσών. Τη συνολική εικόνα συμπληρώνουν οι προβολείς Full LED Matrix και η φωτιζόμενη μάσκα Tech-Deck Face.

Στο εσωτερικό κυριαρχούν οι σκούροι τόνοι, η μαύρη επένδυση οροφής και προσεκτικά επιλεγμένα υλικά υψηλής ποιότητας. Προαιρετικά θα διατίθεται και η χαρακτηριστική μαύρη οροφή της έκδοσης Sportline. Παράλληλα, η έκδοση εφοδιάζεται με ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα σπορ καθίσματα με ενισχυμένη πλευρική στήριξη και ενσωματωμένα προσκέφαλα, ενώ τη σπορ ατμόσφαιρα ολοκληρώνουν το τιμόνι τριών ακτίνων με το λογότυπο της Skoda και τα αλουμινένια πεντάλ.