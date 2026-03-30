Ανάβαση Ελασσόνας: Η απονομή του Κυπέλλου στον Ηλιόπουλο (vid)

Μάλιστα, μετά το τέλος κατά την απονομή παρέλαβε και το Κύπελλο μέσα σε πολύ ευχάριστο κλίμα! Να σημειώσουμε πως μετά την επικράτηση του ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ αποθεώθηκε από φίλους της Ένωσης που ήταν παρών.
Ο κόσμος φωτογραφήθηκε μαζί του με σημαίες της ΑΕΚ, ενώ στο πλαίσιο της παρουσίας του στην Ελασσόνα ο Μάριος Ηλιόπουλος μίλησε και για ποδόσφαιρο τονίζοντας πως η ΑΕΚ θα είναι πρωταγωνίστρια.
@mosdi777 Ελπίζω μόνο σε αυτό βάθρο για φέτος😂#anavasielassonas #supermario#ford#champion ♬ πρωτότυπος ήχος - Mosdi