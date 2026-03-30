Ανάβαση Ελασσόνας: Η απονομή του Κυπέλλου στον Ηλιόπουλο (vid)

Ο Μάριος Ηλιόπουλος ως γνωστόν, ήταν πρώτος και στον δεύτερο αγώνα για φέτος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αναβάσεων καθώς νίκησε και στην Ελασσόνα.

Μάλιστα, μετά το τέλος κατά την απονομή παρέλαβε και το Κύπελλο μέσα σε πολύ ευχάριστο κλίμα! Να σημειώσουμε πως μετά την επικράτηση του ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ αποθεώθηκε από φίλους της Ένωσης που ήταν παρών.

Ο κόσμος φωτογραφήθηκε μαζί του με σημαίες της ΑΕΚ, ενώ στο πλαίσιο της παρουσίας του στην Ελασσόνα ο Μάριος Ηλιόπουλος μίλησε και για ποδόσφαιρο τονίζοντας πως η ΑΕΚ θα είναι πρωταγωνίστρια.