Ραντεβού με την Andeli στην Έκθεση Μοτοσυκλέτας 2026

Από 1-5 Απριλίου η καρδιά της Andeli θα χτυπά στην Έκθεση Μοτοσυκλέτας 2026.

Όλη η ομάδα θα είναι εκεί για να σας λύσει κάθε απορία σχετικά με το leasing και τα προτερήματά του, την ενοικίαση μοτοσυκλετών, mopeds και scooter, αλλά και να σας παρουσιάσει το πρόγραμμα εκδρομών του 2026. Επισκεφθείτε το περίπτερο μας C9 στην κεντρική αίθουσα και μπορείτε αφενός να συμμετάσχετε σε διαγωνισμό και αφετέρου να κερδίσετε σημαντικές εκπτώσεις που θα τρέχουν καθόλη τη διάρκεια της έκθεσης. Συγκεκριμένα:

Διαγωνισμός στο Instagram:

 Δωροεπιταγή αξίας 500€ για συμμετοχή στην εκδρομή της Τυνησίας, η οποία θα γίνει από 28/5 έως 09/6/2026

Εκπτώσεις στα προγράμματα*

1. Leasing: Ένα μίσθωμα δώρο

2. Rent: 2+1 ημέρα δώρο για το μήνα Απρίλιο ( σε μοντέλα +500cc)

3. Tour: Ειδικές εκπτωτικές τιμές στα ταξίδια του 2026

* Σε αιτήσεις που θα γίνουν στο περίπτερό μας

Ανανέωση στόλου

 Ειδικές εκπτωτικές τιμές σε μεταχειρισμένα μοντέλα του στόλου μας