Μάριος Ηλιόπουλος: Νίκησε στην ανάβαση Ελασσόνας και αποθεώθηκε από τον κόσμο της ΑΕΚ 

Ο Μάριος Ηλιόπουλος ήταν πρώτος και στον δεύτερο αγώνα για φέτος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αναβάσεων καθώς νίκησε και στην Ελασσόνα.

Μάλιστα, το έκανε και με ρεκόρ ανάβασης με κάτω από δύο λεπτά! Η διαδρομή ήταν 3,8 χιλιομέτρων, γνωστή για τον τεχνικό της χαρακτήρα, στο τμήμα της Ε.Ο. Ελασσόνας–Κοζάνης, δύο χιλιόμετρα έξω από την πόλη. Ο αγώνας έχοντας ως επίκεντρο την πόλη της Ελασσόνας (Service Park, Πανηγυρική εκκίνηση και τερματισμός στην Κεντρική Πλατεία της πόλης) έχει αποκτήσει το χαρακτήρα γιορτής και ως γιορτή αντιμετωπίζεται από όλους, αγωνιζόμενους, θεατές και φυσικά τους διοργανωτές.

Να σημειώσουμε πως μετά την επικράτηση του ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ αποθεώθηκε από φίλους της Ένωσης που ήταν παρών. Ο κόσμος φωτογραφήθηκε μαζί του με σημαίες της ΑΕΚ, ενώ στο πλαίσιο της παρουσίας του στην Ελασσόνα ο Μάριος Ηλιόπουλος μίλησε και για ποδόσφαιρο τονίζοντας πως η ΑΕΚ θα είναι πρωταγωνίστρια.