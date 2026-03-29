Φερστάπεν: «Η κατάσταση αυτή δεν είναι βιώσιμη για την ομάδα μας»

Για μια ακόμη φορά ο Μαξ Φερστάπεν δεν κατάφερε να συγκρατήσει τον εκνευρισμό του και προχώρησε σε αιχμηρές δηλώσεις για το μονοθέσιο και την ομάδα του

Ο Μαξ Φερστάπεν συνεχίζει να προβληματίζει και να προβληματίζεται στη φετινή αγωνιστική σεζόν.

Ο Ολλανδός τερμάτισε όγδοος στο Grand Prix της Σουζούκα και εκδήλωσε και πάλι παράπονα για το μονοθέσιο της Red Bull, που δεν είναι όσο ανταγωνιστικό θα ήθελε.

«Δεν νομίζω ότι ήταν πολύ καλός αγώνας. Χθες ήταν μια καταστροφή, σήμερα στον αγώνα απλώς έκανα ό,τι μπορούσα, αλλά η αίσθηση στο αυτοκίνητο είναι ακριβώς η ίδια με τις κατατακτήριες. Απλώς προσπαθούσα να το κρατήσω στον αγώνα. Στη διακοπή θα μιλήσω στην ομάδα, για να προσπαθήσουμε να βρούμε περισσότερο ρυθμό και κάποια πιο σταθερή ισορροπία, επειδή αυτή η κατάσταση δεν είναι βιώσιμη για εμάς ως ομάδα. Πρέπει να δουλέψουμε σκληρά για να κατανοήσουμε τα προβλήματά μας και να φέρουμε βελτιώσεις»