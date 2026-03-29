Αντονέλι: «Νωρίς να σκεφτώ το πρωτάθλημα»

Ώριμος και χωρίς να πετάει στα σύννεφα παρουσιάστηκε ο Κίμι Αντονέλι, μετά την νέα νίκη του στην Ιαπωνία.

Ο Κίμι Αντονέλι φάνηκε ψύχραιμος μετά τη νίκη του στο ιαπωνικό Grand Prix, που τον έφερε στην πρώτη θέση της κατάταξης στη Formula 1.

«Είναι πολύ όμορφο συναίσθημα! Φυσικά, είναι πολύ νωρίς για να σκεφτώ το πρωτάθλημα, αλλά είμαστε σε καλό δρόμο. Είχα μια απαίσια εκκίνηση. Πρέπει να ελέγξω τι συνέβη. Πρέπει να το βελτιώσω αυτό, γιατί μπορείς εύκολα να κερδίσεις ή να χάσεις αγώνες από αυτό. Μετά ήμουν τυχερός με το αυτοκίνητο ασφαλείας που ήμουν στην πρώτη γραμμή. Στο δεύτερο μέρος του αγώνα ένιωσα πολύ καλά με το μονοθέσιο. Είμαι πολύ ευχαριστημένος με αυτό. Δεν ξέρω ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα χωρίς το αυτοκίνητο ασφαλείας, αλλά μου έκανε τη ζωή πολύ πιο εύκολη», ανέφερε.