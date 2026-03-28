Το ξανάκανε ο Αντονέλι: Πήρε την pole position και στη Σουζούκα

Εκρηκτική είναι η εκκίνηση του Κίμι Αντονέλι στη φετινή Formula 1. Και στο δεύτερο γκραν πρι της χρονιάς, μετά από εκείνο στη Σαγκάη, ο Ιταλός πιλότος της Mercedes-AMG πήρε την pole position και στη Σουζούκα και αύριο θα τρέξει για τη νίκη.
Συγκεκριμένα, ήταν ανίκητος στην πίστα της Σουζούκα και έκανε χρόνο 1:28,778. Δίπλα του στην πρώτη σειρά της εκκίνησης, θα έχει τον ομόσταυλό του, Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος δεν ήταν χαρούμενος με τη συμπεριφορά του μονοθεσίου του.
Ο Όσκαρ Πιάστρι ήταν εξαιρετικός με τη McLaren Racing και πήρε την τρίτη θέση. Από την άλλη, η Scuderia Ferrari δεν τα πήγε καλά και οι οδηγοί της υποχρεώθηκαν στις θέσεις 4 και 6, ενώ ο Μαξ Φερστάπεν αποκλείστηκε στο Q2 και θα ξεκινήσει τον αγώνα ως 11ος.
Here's how the drivers line up for Sunday's race 👇#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/CQJ3D1qh30— Formula 1 (@F1) March 28, 2026