Το ξανάκανε ο Αντονέλι: Πήρε την pole position και στη Σουζούκα

Ο Κίμι Αντονέλι εξασφάλισε δεύτερη διαδοχική pole position και θα κυνηγήσει αύριο και τη δεύτερη νίκη του στη Σουζούκα.

Εκρηκτική είναι η εκκίνηση του Κίμι Αντονέλι στη φετινή Formula 1. Και στο δεύτερο γκραν πρι της χρονιάς, μετά από εκείνο στη Σαγκάη, ο Ιταλός πιλότος της Mercedes-AMG πήρε την pole position και στη Σουζούκα και αύριο θα τρέξει για τη νίκη.

Συγκεκριμένα, ήταν ανίκητος στην πίστα της Σουζούκα και έκανε χρόνο 1:28,778. Δίπλα του στην πρώτη σειρά της εκκίνησης, θα έχει τον ομόσταυλό του, Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος δεν ήταν χαρούμενος με τη συμπεριφορά του μονοθεσίου του.

Ο Όσκαρ Πιάστρι ήταν εξαιρετικός με τη McLaren Racing και πήρε την τρίτη θέση. Από την άλλη, η Scuderia Ferrari δεν τα πήγε καλά και οι οδηγοί της υποχρεώθηκαν στις θέσεις 4 και 6, ενώ ο Μαξ Φερστάπεν αποκλείστηκε στο Q2 και θα ξεκινήσει τον αγώνα ως 11ος.