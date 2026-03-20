Επίσημο: Παρελθόν από την Audi o Γουίτλι

Αποχώρησε από την Audi o Τζόναθαν Γουίτλι.

Όλα έδειχναν πως ο 58χρονος είχε βρει μία πρόκληση που ανταποκρινόταν στις προσδοκίες του, όμως το όνομα του τις τελευταίες ημέρες αναφερόταν ότι θα αποχωρήσει. Κάτι που πήρε επίσημη μορφή καθώς η Audi ανακοίνωσε την αποχώρηση του Βρετανού.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση ανέφερε:

«Καθώς συνεχίζει την πορεία της προς την κορυφή του grid, η Audi Revolut F1 Team προχωρά σε σημαντικές αλλαγές στη δομή της ανώτερης διοίκησής της. Για προσωπικούς λόγους, ο Jonathan Wheatley αποχωρεί από την ομάδα με άμεση ισχύ. Η ομάδα τον ευχαριστεί για τη συμβολή του στο project και του εύχεται ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια της πορείας του.

Ο Mattia Binotto, επικεφαλής του Audi F1 Project, θα συνεχίσει να ηγείται της ομάδας, αναλαμβάνοντας παράλληλα επιπλέον αρμοδιότητες ως Επικεφαλής Ομάδας. Από τότε που ανέλαβε το project το 2024, ο Mattia έχει ηγηθεί του μετασχηματισμού της ομάδας, καθώς η Audi προετοιμαζόταν και τελικά εισήλθε στη Formula 1 ως κατασκευαστής σασί και μονάδων ισχύος. Η μελλοντική δομή της ομάδας θα καθοριστεί πλήρως σε μεταγενέστερο στάδιο, καθώς ο οργανισμός συνεχίζει να προσαρμόζεται στο διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον της Formula 1. Με τη σταθερή δέσμευση της AUDI AG, η Audi Revolut F1 Team θα συνεχίσει την πορεία της με στόχο να διεκδικήσει πρωταθλήματα έως το 2030».