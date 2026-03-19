C-HR+: Πότε έρχεται το νέο ηλεκτρικό SUV της Toyota (pics, εκδόσεις, τιμές)

Το νέο Toyota C-HR+ ετοιμάζεται να πατήσει άμεσα ελληνική άσφαλτο, καθώς θα είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα από τα τέλη Μαρτίου, φέρνοντας μαζί του ό,τι πιο σύγχρονο έχει να επιδείξει η Toyota στα αμιγώς ηλεκτρικά SUV: αυτονομία έως 607 χιλιόμετρα, ισχύ έως 343 ίππους, γρήγορη φόρτιση και τεχνολογία που κοιτάζει ευθέως το σήμερα, χωρίς να ξεχνά τη γνωστή ιαπωνική συνταγή αξιοπιστίας.

Η Toyota ανοίγει ένα ακόμη, πιο φιλόδοξο κεφάλαιο στην ηλεκτρική της πορεία με το νέο C-HR+, ένα μοντέλο που πατάει πάνω στο ισχυρό αποτύπωμα του γνωστού C-HR, αλλά στην πράξη αποτελεί ένα νέο, αμιγώς ηλεκτρικό SUV με δική του ταυτότητα. Με περισσότερες από ένα εκατομμύριο πωλήσεις του C-HR στην Ευρώπη μέσα σε δύο γενιές, οι Ιάπωνες δεν είχαν λόγο να χαλάσουν τη συνταγή. Είχαν όμως κάθε λόγο να την εξελίξουν.

Και αυτό ακριβώς έκαναν. Το νέο C-HR+ συνδυάζει τον δυναμικό σχεδιασμό ενός coupe-SUV με την ηλεκτρική τεχνογνωσία της μάρκας, δίνοντας έμφαση στην απόδοση, την αυτονομία, την πρακτικότητα και την άνεση. Με άλλα λόγια, επιχειρεί να παίξει εκεί που σήμερα παίζεται το μεγάλο παιχνίδι: στην καρδιά της ηλεκτρικής αγοράς.

Το μοντέλο βασίζεται στην πλατφόρμα eTNGA, την αρχιτεκτονική της Toyota για αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα, η οποία χαρίζει αυξημένη ακαμψία, χαμηλό κέντρο βάρους και πιο στιβαρή οδηγική αίσθηση. Η τοποθέτηση της μπαταρίας κάτω από το δάπεδο ενισχύει τη σταθερότητα, βελτιώνει τη στρεπτική ακαμψία και βοηθά το C-HR+ να προσφέρει πιο άμεση απόκριση και καλύτερο έλεγχο, χωρίς να χάνει τον οικογενειακό του χαρακτήρα.

Η γκάμα του έχει χτιστεί έτσι ώστε να καλύπτει διαφορετικές ανάγκες. Η βασική έκδοση με μπαταρία 57,7 kWh και κίνηση στους εμπρός τροχούς αποδίδει 167 ίππους και προσφέρει αυτονομία έως 458 χιλιόμετρα. Πιο πάνω βρίσκεται η προσθιοκίνητη έκδοση με μπαταρία 77 kWh, ισχύ 224 ίππων και αυτονομία έως 607 χιλιόμετρα WLTP, που είναι και η μεγαλύτερη στην οικογένεια των ηλεκτρικών Toyota.

Στην κορυφή κάθεται η τετρακίνητη εκδοχή με την ίδια μεγάλη μπαταρία, αλλά με ισχύ 343 ίππων και επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 5,2 δευτερόλεπτα. Δεν είναι λίγο πράγμα αυτό για ένα Toyota SUV εκτός της οικογένειας GR. Κάθε άλλο. Είναι μια καθαρή δήλωση ότι το ηλεκτρικό μέλλον δεν χρειάζεται να είναι άχρωμο και άοσμο.

Ιδιαίτερο βάρος έχει δοθεί και στη φόρτιση. Όλες οι εκδόσεις υποστηρίζουν DC φόρτιση έως 150 kW, με την Toyota να ανακοινώνει χρόνο 10%-80% σε 28 λεπτά. Στο AC, ο ενσωματωμένος φορτιστής είναι 11 kW στον βασικό εξοπλισμό, ενώ στις υψηλότερες εκδόσεις φτάνει τα 22 kW, περιορίζοντας σημαντικά τον χρόνο επαναφόρτισης. Παράλληλα, το σύστημα pre-conditioning προετοιμάζει θερμικά τη μπαταρία ώστε να εξασφαλίζεται καλύτερη απόδοση φόρτισης ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Η Toyota έχει φροντίσει ώστε η εμπειρία ενός BEV να μην είναι απλώς ανεκτή, αλλά εύχρηστη. Το σύστημα EV routing υπολογίζει τη διαδρομή και προτείνει αυτόματα τα κατάλληλα σημεία φόρτισης, με βάση την μπαταρία και την πραγματική κατανάλωση, ενώ μέσω της εφαρμογής MyToyota ο οδηγός μπορεί να παρακολουθεί ή να προγραμματίζει τη φόρτιση, να ενεργοποιεί απομακρυσμένα τον κλιματισμό και να έχει άμεση εικόνα της κατάστασης του αυτοκινήτου.

Στο τεχνικό σκέλος, το C-HR+ χρησιμοποιεί νέα eAxles, τα οποία ενσωματώνουν μετατροπέα, ηλεκτροκινητήρα και κιβώτιο ταχυτήτων σε μια πιο συμπαγή και αποδοτική μονάδα. Η χρήση ημιαγωγών καρβιδίου του πυριτίου (SiC) συμβάλλει στη βελτίωση της απόδοσης, στη μείωση του βάρους και στην καλύτερη διαχείριση υψηλών τάσεων και θερμοκρασιών. Με απλά λόγια: περισσότερη ουσία, λιγότερη σπατάλη. Όπως πρέπει.

Στο δρόμο, η Toyota υπόσχεται ότι το νέο μοντέλο θα προσφέρει ευελιξία, άνεση και πιο φυσική αίσθηση απόκρισης. Η ειδικά ρυθμισμένη ανάρτηση, η αναβαθμισμένη χαρτογράφηση του ηλεκτρικού τιμονιού και η δυνατότητα επιλογής τεσσάρων επιπέδων αναγεννητικής πέδησης μέσω paddles πίσω από το τιμόνι, διαμορφώνουν μια πιο ενεργή σχέση οδηγού-αυτοκινήτου. Όχι, δεν θα γίνει GR86. Αλλά ούτε και ψυχρό ηλεκτρικό «κουτί» δείχνει να είναι.

Σχεδιαστικά, το νέο C-HR+ κρατά τη... θεατρικότητα που έκανε το C-HR να ξεχωρίσει, αλλά τη μεταφέρει σε μια πιο ώριμη και ηλεκτρική φόρμα. Η coupe-SUV γραμμή, οι κρυφές πίσω χειρολαβές, η χαμηλή οροφή και η έντονη γλυπτική των επιφανειών δίνουν το στίγμα, ενώ η εμπρός όψη με στοιχεία από τη νέα σχεδιαστική γλώσσα της Toyota υπογραμμίζει τον σύγχρονο χαρακτήρα του μοντέλου.

Σημαντική είναι και η αεροδυναμική δουλειά που έχει γίνει, με συντελεστή οπισθέλκουσας 0,262, επίδοση που βοηθά τόσο στην αποδοτικότητα όσο και στην αυτονομία. Οι λεπτομέρειες εδώ δεν είναι διακοσμητικές. Είναι λειτουργικές, κι αυτό φαίνεται.

Στο εσωτερικό, η Toyota υπόσχεται χώρους που πλησιάζουν μοντέλο μεγαλύτερης κατηγορίας. Το μεταξόνιο των 2.750 χιλιοστών και η αυξημένη απόσταση ανάμεσα στα εμπρός και πίσω καθίσματα βελτιώνουν αισθητά τη φιλοξενία των πίσω επιβατών, ενώ ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 416 λίτρα. Η εικόνα της καμπίνας είναι σύγχρονη, με ψηφιακό πίνακα οργάνων 7 ιντσών και κεντρική οθόνη 14 ιντσών, ενώ δεν λείπουν στοιχεία όπως ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto, φωνητικός βοηθός «Hey Toyota», ατμοσφαιρικός φωτισμός 64 χρωμάτων και, στις πλουσιότερες εκδόσεις, premium ηχοσύστημα JBL.

Στο κομμάτι της ασφάλειας, το νέο μοντέλο εξοπλίζεται με το πακέτο Toyota T-Mate και τις τελευταίες λειτουργίες του Toyota Safety Sense, ενώ στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται συστήματα όπως Blind Spot Monitor, Adaptive High-beam System και Parking Support Brake. Στις ανώτερες εκδόσεις προστίθενται επιπλέον τεχνολογίες υποβοήθησης, όπως Lane Change Assist, Front Cross Traffic Alert, Park Assist και Panoramic View Monitor.

Η Toyota δίνει επίσης ιδιαίτερη έμφαση στην εμπειρία ιδιοκτησίας. Το Battery Care Program καλύπτει τη μπαταρία κάθε χρόνο για έως και 11 χρόνια ή 1.000.000 χιλιόμετρα, με την προϋπόθεση του ετήσιου ελέγχου, ενώ η μάρκα εγγυάται ότι η μπαταρία θα διατηρεί τουλάχιστον το 70% της χωρητικότητάς της. Εδώ η Toyota παίζει με το δυνατό της χαρτί: την αξιοπιστία. Και σωστά κάνει, γιατί στην ηλεκτροκίνηση ο κόσμος δεν αγοράζει μόνο τεχνολογία. Αγοράζει και σιγουριά.

Στην ελληνική αγορά, το νέο Toyota C-HR+ θα είναι διαθέσιμο από τα τέλη Μαρτίου στις εκδόσεις Style, Style Plus και Lounge/Lounge Plus. Όλες περιλαμβάνουν πλούσιο βασικό εξοπλισμό, με στοιχεία όπως προβολείς Full LED, θέρμανση καθισμάτων και τιμονιού, δύο ασύρματους φορτιστές, οθόνη 14 ιντσών και σύστημα Smart Entry.

Και επειδή στο τέλος της ημέρας όλα κρίνονται και στο ταμείο, αξίζει να σημειωθεί ότι οι τιμές του νέου Toyota C-HR+ στην Ελλάδα ξεκινούν από 36.990 ευρώ, τοποθετώντας το μοντέλο σε μια πολύ κρίσιμη ζώνη της αγοράς. Εκεί όπου το design τραβά το μάτι, η αυτονομία ησυχάζει το μυαλό και η τιμή καλείται να μην προσγειώσει ανώμαλα το όνειρο. Εδώ, τουλάχιστον στα χαρτιά, η Toyota δείχνει ότι έχει έρθει διαβασμένη.