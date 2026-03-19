Renault Carwalk Pop Art Car: H έκθεση που ηλεκτρίζει τα Ηλύσια Πεδία

Από τις 4 Μαρτίου έως τις 26 Απριλίου 2026, το défilé renault® – Carwalk ανοίγει τις πόρτες του στην έκθεση Pop Art Car.

Σε συνεργασία με το Renault Fund for Art and Culture, η έκθεση δημιουργεί έναν δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στην Pop Art, τη Street Art και το αυτοκίνητο. Τρεις οικείοι κόσμοι, τρεις πηγές συλλογικής φαντασίας. Εδώ, το αυτοκίνητο μετατρέπεται σε pop μοτίβο, σε αντικείμενο ερμηνείας και σε καμβά ονείρων.

Ένας διάλογος ανάμεσα στη λαϊκή κουλτούρα, το αυτοκίνητο και τη σύγχρονη δημιουργία

Η Pop Art, επαναπροσδιορίζοντας τους κώδικες της μαζικής κουλτούρας (έντονα χρώματα, επαναληπτικότητα, διαφήμιση, καθημερινά αντικείμενα), συνόδευσε την άνοδο του αυτοκινήτου ως συμβόλου νεωτερικότητας, ελευθερίας και κοινωνικής αλλαγής.

Από τη δεκαετία του 1970, η Street Art συνέχισε αυτή την πορεία στους δημόσιους χώρους: έγινε άμεση, αυθόρμητη, προσβάσιμη, ριζωμένη στην αστική καθημερινότητα και επηρεασμένη από τα κόμικς, τη μουσική και τις υποκουλτούρες.

Η έκθεση Pop Art Car στο Défilé Renault® φωτίζει αυτόν τον γόνιμο διάλογο, αναδεικνύοντας το αυτοκίνητο ως αυθεντικό πολιτιστικό σύμβολο.

Από τους δασκάλους της Pop Art, στις σύγχρονες urban φωνές

Η σχέση της Renault με την τέχνη ξεκινά ήδη από τη δεκαετία του 1960, όταν η μάρκα άνοιξε τα εργοστάσιά της σε καλλιτέχνες και φωτογράφους όπως οι Doisneau, Arman, Erró, Vasarely και Dubuffet.

Το 2024 ιδρύθηκε το Renault Fund for Art and Culture με στόχο τη διατήρηση και ανάδειξη αυτής της κληρονομιάς, ενώ το 2025 δημιουργήθηκε το Renault Art Factory στο εργοστάσιο στην Flins — ένας χώρος 3.200 τ.μ. αφιερωμένος σε residencies καλλιτεχνών.

Στην έκθεση παρουσιάζονται έργα των:

Invader ( Pole Position , 2008 – έργο που εκτίθεται για πρώτη φορά)

Victor Vasarely και Erró

Jean Faucheur (Frères Ripoulin)

D*Face , Lee Quinones

John “Crash” Matos

Arman , με το Accumulation Renault n°115 (1967)

Το αυτοκίνητο ως έργο τέχνης: show cars και εμβληματικές επανερμηνείες

Η εντυπωσιακή Carwalkramp, σχεδιασμένη από τον Franklin Azzi, φιλοξενεί μοναδικά show cars που συνδυάζουν την τέχνη, το design και την καινοτομία:

Suite N °4 by Mathieu Lehanneur (2021)

Δημιουργημένο για τον εορτασμό των 60 χρόνων του Renault 4, το concept SUITE N °4 του σχεδιαστή Mathieu Lehanneur — ο οποίος επιμελήθηκε επίσης τη δάδα και τον βωμό των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι το 2024 — έχει σχεδιαστεί ως μια πραγματική «ξενοδοχειακή σουίτα υπαίθρου». Στόχος ήταν να δοθεί νέα μαγεία στον θρύλο του «4 L », συνδυάζοντας αυτοκίνητο και αρχιτεκτονική, και προσφέροντας μια ποιητική, μινιμαλιστική εμπειρία μετακίνησης όπου το φως, ο χώρος και η αίσθηση απόδρασης επαναπροσδιορίζουν την έννοια του ταξιδιού. Στην οροφή, ένα πλέγμα ηλιακών πάνελ επιτρέπει στο φως να διαχέεται διακριτικά, συμβάλλοντας, παράλληλα, στην επαναφόρτιση της μπαταρίας του πλήρως ηλεκτρικού, πλέον, οχήματος.

R 5 επανασχεδιασμένο από τον Pierre Gonalons (2022)

Με αφορμή τα 50 χρόνια του Renault 5, η Renault συνεργάστηκε με τον Γάλλο designer Pierre Gonalons για τη δημιουργία ενός πρωτότυπου ηλεκτρικού show car . Το αποτέλεσμα: ένα pop σύμβολο μεταμορφωμένο σε «κινούμενο κόσμημα», που επαναπροσδιορίζει την τόλμη της δεκαετίας του ’70, μέσα από μια 100% ηλεκτρική προσέγγιση, συνδυάζοντας τη χειροποίητη δεξιοτεχνία, τα εκλεπτυσμένα χρώματα και τις λεπτομέρειες εμπνευσμένες από την υψηλή κοσμηματοποιία. Στο ταμπλό, τρεις στρογγυλές ψηφιακές ενδείξεις, φόρος τιμής στην ωρολογοποιία, προβάλλουν τις βασικές πληροφορίες: ταχύτητα, φόρτιση και ώρα.

Twingo by Sabine Marcelis (2023)

Για τον εορτασμό των 30 χρόνων του Twingo , η Renault ανέθεσε στην Ολλανδή designer Sabine Marcelis να επανερμηνεύσει το εμβληματικό μοντέλο, εστιάζοντας σε τρία αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά του: τη χαρακτηριστική μονοκόμματη σιλουέτα, τους ξεχωριστούς προβολείς και το ευέλικτο εσωτερικό με την αίσθηση φωτεινότητας και ευρυχωρίας. Το αποτέλεσμα είναι ένα φωτεινό μανιφέστο design , με παιχνίδια διαφάνειας, ζωντανά υλικά και γλυπτική προσέγγιση του φωτός — αναβαθμίζοντας ένα αυτοκίνητο πόλης σε έργο τέχνης. Ένα Twingo μοναδικό, αλλά πιστό στην ουσία του, τρεις δεκαετίες μετά.