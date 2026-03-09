Νόρις: «Είμαστε ξεκάθαρα πολύ μακριά από το σημείο που πρέπει να βρισκόμαστε»

Αν και η Mercedes-AMG νίκησε, o Λάντο Νόρις, θεωρεί πως η γερμανική ομάδα δεν έχει το καλύτερο συνολικά μονοθέσιο του grid.

Η γερμανική ομάδα έκανε το απόλυτο ξεκίνημα στη σεζόν, παίρνοντας την σκυτάλη από αυτό που έκανε η McLaren Racing το 2025, η οποία είχε νικήσει τον εναρκτήριο αγώνα της σεζόν.

Η πρωταθλήτρια ομάδα έχε νωχελικό ξεκίνημα στο φετινό πρωτάθλημα. Ο Όσκαρ Πιάστρι λόγω εξόδου πριν τον αγώνα δεν πήρε εκκίνηση, ενώ ο Λάντο Νόρις βγήκε 5ος, 50 δλ πίσω από τον νικητή Ράσελ.

Εκτός από το ξέσπασμά του για τους νέους τεχνικούς κανονισμούς της Formula 1 και τις αλλαγές που θεωρεί πως πρέπει να γίνουν, ο παγκόσμιος πρωταθλητής στάθηκε στον αγώνα του στην Αυστραλία. Παρά το γεγονός πως κράτησε στο τέλος πίσω του τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, o Βρετανός δεν έμεινε χαρούμενος.

«Ήταν αρκετά ξεκάθαρο ότι η Red Bull ήταν πολύ πιο γρήγορη, απλώς και μόνο επειδή ο Max ξεκίνησε τελευταίος και σχεδόν μας πέρασε. Άρα δεν ήταν ο καλύτερος αγώνας από πλευράς ρυθμού. Δυσκολευτήκαμε με κάποια πράγματα στο μονοθέσιο στην αρχή. Κάναμε κάποιες αλλαγές και αυτό βελτίωσε σίγουρα την κατάσταση. Είμαστε ξεκάθαρα πολύ μακριά από το σημείο που πρέπει να βρισκόμαστε. Ο σημερινός αγώνας έδειξε ότι από πλευράς μονοθεσίου είμαστε πολύ, πολύ πίσω», ανέφερε.