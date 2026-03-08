Ράσελ για τη μεγάλη νίκη στην Αυστραλία: «Είχαμε καιρό να διαθέτουμε ένα τέτοιο μονοθέσιο στη Mercedes»

Ο Τζωρτζ Ράσελ ήταν ο μεγάλος νικητής στο εναρκτήριο Grand Prix της σεζόν στη Μελβούρνη και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για το μονοθέσιο της Mercedes.

Αναλυτικά όσα είπε μετά τη νίκη του ο 28χρονος Βρετανός πιλότος:

«Νιώθω απίστευτα, ήταν μια τρομερή μάχη στην αρχή. Ξέραμε ότι θα ήταν δύσκολο. Έκανα μια κακή εκκίνηση και προφανώς είχα κάποιες πολύ δύσκολες μάχες με τον Λεκλέρ, οπότε χάρηκα πολύ που πέρασα τη γραμμή τερματισμού. Ευχαριστώ πολύ όλη την ομάδα, έχει περάσει πολύς καιρός που είχαμε ένα τέτοιο μονοθέσιο. Δεν ήταν ένας τέλειος αγώνας, θα χρειαστεί από όλους λίγος χρόνος για να προσαρμοστούμε στους νέους κανονισμούς και τα νέα δεδομένα, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος για το 1-2», τόνισε ο 28χρονος Βρετανός.



Από την πλευρά του ο Κίμι Αντονέλι που συμπλήρωσε το 1-2 της Mercedes, τερματίζοντας δεύτερος είπε: «Ήταν το καλύτερο ξεκίνημα στο πρωτάθλημα που θα μπορούσαμε να ευχηθούμε. Δυστυχώς, η εκκίνηση ήταν πολύ κακή, έχασα πολλές θέσεις. Έπρεπε να ανακάμψω. Αλλά συνολικά, ήταν ένας καλός αγώνας. Ο ρυθμός ήταν πολύ δυνατός, ειδικά στο τέλος. Ανυπομονώ για την επόμενη εβδομάδα».