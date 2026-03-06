Λεκλέρκ: «Εντυπωσιακή η Mercedes, με δυσκολεύει η Μελβούρνη»

Ο Μονεγάσκος οδηγός της Ferrari «ξεδίπλωσε» τις σκέψεις του λίγο πριν το εναρκτήριο GP στην Αυστραλία.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Σαρλ Λεκλέρκ, δίνοντας προβάδισμα στη Mercedes και επισημαίνοντας ότι δυσκολεύεται σε πίστες, όπως η Μελβούρνη και η Σανγκάη:

«Νομίζω ότι η Mercedes αρχίζει σιγά-σιγά να δείχνει λίγο περισσότερο από την ταχύτητα που έχει, και στο FP2 αρχίζουμε να βλέπουμε πού υστερούμε σε σχέση με αυτούς.

Είναι ξεκάθαρα πολύ δυνατοί, ειδικά όσον αφορά τον ρυθμό αγώνα. Δεν ξέρω πόσο περιθώριο έχουν ακόμη στον ρυθμό κατατακτήριων, αλλά στον ρυθμό αγώνα φαίνονται πολύ δυνατοί σε σχέση με εμάς.

Στον ρυθμό αγώνα η Mercedes ήταν πραγματικά πολύ εντυπωσιακή. Όσον αφορά τον ρυθμό κατατακτήριων είναι δύσκολο να ξέρουμε πόσο ακόμη υπάρχει.

Ο Πιάστρι έκανε έναν πολύ εντυπωσιακό γύρο, αλλά δεν ξέρω επίσης τι κάνουν οι ομάδες μεταξύ των δύο μονοθεσίων, γιατί ίσως δοκιμάζουν διαφορετικά πράγματα. Ο Λάντο ήταν αρκετά πιο πίσω, οπότε μπορεί να δοκίμαζαν κάτι διαφορετικό.

Είναι ο πρώτος αγώνας με ένα εντελώς νέο μονοθέσιο, οπότε υπάρχουν πολλά ερωτηματικά. Αλλά στον ρυθμό αγώνα έχεις συνήθως μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για την πραγματική απόδοση των ομάδων. Υπάρχει ακόμη δουλειά να γίνει.

Όπως λέω πάντα, η Μελβούρνη και η Σαγκάη είναι ίσως οι δύο πιο δύσκολες πίστες για μένα μέσα στη σεζόν. Πάντα δυσκολεύομαι λίγο εδώ, οπότε είναι μια πρόκληση. Αλλά αυτό δεν πρέπει να είναι δικαιολογία».