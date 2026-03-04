Νέα εποχή SEAT με διήμερο Test drive event για τα Ibiza & Arona

Η Α. Μακρής ΑΕ, Επίσημος Διανομέας και Επισκευαστής SEAT, Cupra, Citroën, Opel & MG στην Ελλάδα, φέρνει ένα διήμερο Test-Drive Event αφιερωμένο σε δύο εμβληματικά μοντέλα της SEAT: το ανανεωμένο Ibiza και το δυναμικό Arona, γιορτάζοντας τα 75 χρόνια SEAT.

Την Παρασκευή 6 Μαρτίου 9.00—20.00 & το Σάββατο 7 Μαρτίου 10.00 -17.00 στο SEAT|Cupra Garage showroom Λ. Κηφισίας 4 Μαρούσι, 151 25.

Ανοίγουμε τις πόρτες μας για να παρουσιάσουμε το μέλλον της SEAT, τη μάρκα με την οποία συνδεόμαστε 39 χρόνια και είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε και να ξεναγήσουμε κάθε έναν ξεχωριστά στην νέα εποχή, με αξιοπιστία και την ξεχωριστή φιλοξενία που μας χαρακτηρίζει.

Τι θα ζήσουν οι παρευρισκόμενοι;

• Ο δικός σου Σύμβουλος Πωλήσεων, απόλυτα γνώστης του αυτοκινήτου, θα σου απαντήσει κάθε ερώτηση για τα μοντέλα που σε ενδιαφέρουν,

• Θα έχεις στην διάθεσή σου οχήματα προηγμένων Βενζινοκινητήρων εντυπωσιακών επιδόσεων, είναι η ευκαιρία σου να νιώσεις την αίσθηση του δρόμου, να δεις τις εκδόσεις, τους κινητήρες, τις προηγμένες τεχνολογίες, τα συστήματα υποβοήθησης, ώστε να βρεις αυτό που σου ταιριάζει,

• Η προσφορά σου, αποκλειστικά από την εκδήλωση, θα έχει ΕΙΔΙΚΕΣ προσφορές, μην τις χάσεις,

Ο κ. Δημήτριος Ξυδάκης, Γενικός Διευθυντής της Α.Μακρής ΑΕ, δήλωσε: «Στην Α.Μακρής αντιλαμβανόμαστε τα αυτοκίνητα οδηγώντας τα. Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε την γνώση και την εμπειρία μας ώστε να εξηγήσουμε σε κάθε ενδιαφερόμενο τις διαφορές και τα προτερήματα κάθε επιλογής, για να φτάσει με σιγουριά στην δική του επιλογή, αυτή που θα δίνει καθημερινά χαμόγελο στον ίδιο και την οικογένειά του.

Το κατάστημά μας SEAT|Cupra Garage showroom στην Λ. Κηφισίας είναι ένα κόσμημα άνεσης και σχεδίασης και σήμερα παρουσιάζει το μέλλον της SEAT, δύο μοντέλα εμπορικά και καινοτόμα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες του σύγχρονου οδηγού. Προχωράμε μαζί στην νέα εποχή της SEAT».

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