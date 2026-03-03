Βασέρ: «Στόχος της Φεράρι; Η νίκη!»

Ο επικεφαλής της Φεράρι, Φρεντ Βασέρ, παραχώρησε συνέντευξη για τους στόχους της Σκουντερία το 2026 και ήταν κάτι παραπάνω από... σαφής.

Την προσεχή Κυριακή η Φόρμουλα 1 σηκώνει αυλαία για το 2026 στην Αυστραλία και τα φώτα- όπως πάντα, μα πολύ περισσότερο μετά τα όσα έγιναν στις χειμερινές δοκιμές- είναι στραμμένα στη λαοφιλέστατη Φεράρι.

Ο άνθρωπος που βρίσκεται στην κορυφή της αγωνιστικής πυραμίδας, ο Φρεντ Βασέρ, μιλώντας στο ιταλικό Motorsport τοποθετήθηκε για όλους και για όλα, ξεκαθαρίζοντας πως στόχος της Σκουντερία είναι η νίκη.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Είμαι πολύ μεγάλος για να έχω υψηλές προσδοκίες από τις χειμερινές δοκιμές. Πάντα υπάρχει η αίσθηση ότι μπορεί να προκύψουν κακά νέα στα πρώτα βήματα. Μιλάω για αξιοπιστία, για συσχέτιση δεδομένων και για πολλά ακόμη τεχνικά ζητήματα. Σε αυτούς τους τομείς μπορώ να πω ότι μέχρι στιγμής τα πράγματα πήγαν καλά.

Καλύψαμε πάνω από έξι χιλιάδες χιλιόμετρα, που είναι σίγουρα θετικό αποτέλεσμα, όπως και τα ευρήματα σχετικά με τη συσχέτιση. Υπήρξαν κάποια μικρά προβλήματα, αλλά τίποτα που να μας εμπόδισε να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα. Υπάρχουν ακόμη ορισμένα ανοιχτά ζητήματα αξιοπιστίας, αλλά νομίζω ότι αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες• δεν υπάρχει κάτι κρίσιμο. Όσον αφορά την απόδοση, είναι ακόμη πολύ νωρίς για συμπεράσματα. Πέρυσι, θυμάμαι, η Williams ήταν η ταχύτερη στο τέλος των δοκιμών. Στο Μπαχρέιν οι συνθήκες της πίστας επηρεάζουν πολύ τους χρόνους».

Η αξιοπιστία έρχεται πρώτη. Αν δεν μπορείς να τρέχεις με συνέπεια και δεν συλλέγεις δεδομένα απλά δεν εξελίσσεσαι. Αν κοιτάξουμε την τελευταία δεκαετία, η μεγαλύτερη εξέλιξη στη Φόρμουλα 1 είναι η αξιοπιστία. Θυμάμαι το 2014, στη Χερέθ, στην αρχή της υβριδικής εποχής: οι συνολικοί γύροι όλων των ομάδων ήταν 94. Σήμερα το σκηνικό είναι εντελώς διαφορετικό. Με εντυπωσίασε η συνολική αξιοπιστία. Ακόμη κι όταν υπήρχε απρόοπτο, κανείς δεν έμενε εκτός για πάνω από δύο ώρες. Είναι τεράστιο βήμα προόδου για την F1.

Πρέπει να εξερευνάς τους κανονισμούς, να είσαι επιθετικός και να πιέζεις στα όρια- μόνο έτσι μπορείς να καινοτομήσεις. Όμως η καινοτομία δεν αφορά μόνο τα ορατά μέρη του μονοθεσίου. Χαίρομαι που δύο λύσεις τράβηξαν την προσοχή του Τύπου και του paddock, αλλά στο παρελθόν έχουμε εισαγάγει και άλλες καινοτομίες σε μη ορατούς τομείς — αναρτήσεις, σύστημα ψύξης, κινητήρα — και αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες. Μου αρέσει να βλέπω τους μηχανικούς μας να πιέζουν στα όρια, με απόλυτη προσοχή στη νομιμότητα. Από την πρώτη ημέρα διατηρούμε ανοιχτό διάλογο με τη FIA για τις καινοτομίες που φέρνουμε. Κανείς δεν μπορεί να σπαταλήσει ώρες σε αεροδυναμική σήραγγα ή πόρους του budget cap ρισκάροντας λύσεις που δεν είναι σύμφωνες με τους κανονισμούς

Έχω αρκετή εμπειρία ώστε να βάζω τη σωστή πίεση στον εαυτό μου και, δημιουργικά, στην ομάδα. Όμως ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του 2024 ή του 2025, θα βγούμε στην πίστα για να δώσουμε το μέγιστο, να αγωνιστούμε και να στοχεύσουμε στη νίκη».