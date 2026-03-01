Η Formula 1 ακύρωσε τα δοκιμαστικά στο Μπαχρέιν

Συνέπειες και στον μηχανοκίνητο αθλητισμό είχε η επίθεση των ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν.

Πιο συγκεκριμένα, μέλη των Pirelli, Mercedes-AMG Petronas και McLaren, τα οποία είχαν προγραμματίσει διήμερη δοκιμή ελαστικών στην πίστα του Μπαχρέιν, είδαν τη δραστηριότητα να ακυρώνεται για λόγους ασφαλείας.

Η απόφαση αυτή ελήφθη λόγω της κλιμάκωσης της κατάστασης στην περιοχή, που επηρέασε άμεσα τις προγραμματισμένες δραστηριότητες του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Η Pirelli είχε προγραμματίσει δύο ημέρες στην πίστα προκειμένου να εργαστεί πάνω στην εξέλιξη γομών ελαστικών για βρεγμένες συνθήκες.

Μετά την ακύρωση, αποφασίστηκε το προσωπικό να επιστρέψει στα ξενοδοχεία του, όπως έπραξαν και τα μέλη των Mercedes και McLaren. Η εταιρεία από το Μιλάνο ανακοίνωσε ότι «οι δύο ημέρες δοκιμών εξέλιξης για γόμες βρόχινων ελαστικών, που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα και αύριο, ακυρώθηκαν για λόγους ασφαλείας».

Τόνισε επίσης ότι όλο το προσωπικό της Pirelli που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη Μανάμα είναι ασφαλές στα ξενοδοχεία και ότι η εταιρεία εργάζεται ώστε να διασφαλίσει με ασφάλεια την επιστροφή των υπαλλήλων στην Ιταλία και στην Αγγλία το συντομότερο δυνατό.