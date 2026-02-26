Ωδή στην παράδοση και την ταχύτητα: τα ηλεκτρικά Ford πάτησαν Le Mans (vid)

Η Ford έχει γράψει ιστορία στο Le Mans πριν καν γίνει μόδα να μιλάμε για «κληρονομιά». Από το 1966, όταν το GT40 άνοιξε τον δρόμο για τέσσερις συνεχόμενες νίκες στον 24ωρο αγώνα, μέχρι σήμερα, η αμερικανική μάρκα κουβαλάει το όνομά της στην ευθεία της Hunaudières σαν σφραγίδα.

Και τώρα κάνει κάτι που, αν το σκεφτείς, έχει ωραίο συμβολισμό: πήγε την ηλεκτροκίνηση εκεί που το παρελθόν της μυρίζει βενζίνη.

Σε ένα ξεχωριστό event στην ιστορική πίστα του Le Mans στη Γαλλία, η Ford έστησε τη δράση «Go Electric Go On Track Go Ford» και έβαλε περισσότερους από 70 συμμετέχοντες να οδηγήσουν την ηλεκτρική της γκάμα σε έναν χώρο που για τους petrolheads είναι σχεδόν… εκκλησία. Μόνο που αυτή τη φορά, οι ήχοι ήταν άλλοι: περισσότερη ροπή, λιγότερος θόρυβος.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να οδηγήσουν μοντέλα όπως το Puma Gen-E, το Explorer, το Capri και την Mustang Mach-E, αλλά και τα επαγγελματικά EV της Ford Pro, όπως τα E-Transit Courier, E-Transit Custom, E-Transit και E-Tourneo Custom MSRT. Το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο: η ηλεκτροκίνηση δεν είναι μόνο «για την εικόνα» ή μόνο για τα επιβατικά. Είναι και για δουλειά.

Οι γρήγοροι γύροι στην πίστα, δίπλα σε επαγγελματίες οδηγούς όπως ο Olivier Pla, έδειξαν στην πράξη τι σημαίνει σύγχρονο EV όταν πιεστεί: άμεση επιτάχυνση, σταθερότητα και συμπεριφορά που δεν στηρίζεται στο δράμα του ήχου για να πείσει.

Και κάπου ανάμεσα στα “runs” υπήρχε και το ωραίο ανθρώπινο στοιχείο: ιστορίες από ανθρώπους που είχαν προσωπικό δέσιμο με το Le Mans — όπως συμμετέχοντας που θυμήθηκε ότι ο πατέρας του έτρεξε εκεί το 1929 — αλλά και πρακτικές κουβέντες που μετράνε για όποιον ζει με EV: φόρτιση, αξιοποίηση της συνδεσιμότητας, ένταξη στην καθημερινότητα, και για τους επαγγελματίες το πώς ένα ηλεκτρικό μπορεί να ανεβάσει την παραγωγικότητα.

Το Le Mans δεν αλλάζει. Είναι αυτό που ήταν πάντα: ένας τόπος όπου δοκιμάζεται η αντοχή, η τεχνολογία και το νεύρο.

Απλώς τώρα, εκτός από την ιστορία, ακούς και το μέλλον να περνά… σχεδόν αθόρυβα.

Δείτε το video από το «Go Electric Go On Track Go Ford» στο Le Mans: