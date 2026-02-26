Hybrid EV: Η κορυφαία τεχνολογία της Leapmotor που δίνει αμιγώς ηλεκτρική κίνηση με μηδενικό άγχος φόρτισης

Με την τεχνολογία Hybrid EV η Leapmotor υλοποιεί ένα ευφυές υβριδικό σύστημα που υποστηρίζει την αμιγώς ηλεκτρική κίνηση χωρίς περιορισμούς που αφορούν στη φόρτιση και τις υποδομές της.

Η ιδιαιτερότητά τους είναι πως τα Leapmotor Hybrid EV λειτουργούν ως αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα, με την υβριδική φύση τους να αφορά στον τρόπο φόρτισης της μπαταρίας. Η τελευταία μπορεί να γίνεται είτε μέσω εξωτερικής πηγής (πρίζα ή Wallbox) όπως στα συμβατικά ηλεκτρικά και PHEV μοντέλα, είτε από το ίδιο το αυτοκίνητο εν κινήσει. Στη δεύτερη περίπτωση το σύστημα παράγει μόνο του την απαιτούμενη ενέργεια μέσω του κινητήρα βενζίνης που παίζει το ρόλο γεννήτριας και δεν κινεί ποτέ τους τροχούς. Ο θερμικός κινητήρας ενεργοποιείται μόνο όταν το απαιτήσει το επίπεδο φόρτισης προκειμένου η διαδρομή να συνεχιστεί χωρίς στάση, ή εάν το ζητήσει ο οδηγός.

Η τεχνολογία Hybrid EV εξασφαλίζει 100% ηλεκτρική κίνηση με ακτίνα δράσης που μπορεί να αγγίξει τα 1.000 km, χωρίς ανεφοδιασμό.

Το μυστικό του συστήματος είναι ένας κινητήρας βενζίνης που λειτουργεί ως γεννήτρια και παράγει εν κινήσει ρεύμα όταν χρειάζεται.

Αντίθετα με τα συμβατικά Plug-In Hybrid συστήματα, στο Hybrid EV ο θερμικός κινητήρας δεν κινεί ποτέ το αυτοκίνητο και αποστολή του είναι αποκλειστικά η παραγωγή ρεύματος.

Χάρη στην αρχή λειτουργίας του, το σύστημα δίνει αθόρυβη και ραφιναρισμένη οδηγική εμπειρία, συμβατή ακόμα και με σημεία του χάρτη όπου η υποδομή φόρτισης είναι ανύπαρκτη.

Έτσι η οδηγική εμπειρία είναι αμιγώς ηλεκτρική άρα πλήρως αθόρυβη, με κορυφαία ποιότητα κύλισης καθώς και άμεση, γραμμική επιτάχυνση χωρίς αλλαγές σχέσεων και διακοπές στην παροχή της ισχύος. Σε σχέση με τα συμβατικά PHEV συστήματα, το Hybrid EV έχει αφενός πιο ραφιναρισμένη λειτουργία αφετέρου χαμηλότερη μηχανολογική πολυπλοκότητα που μειώνει τις απώλειες ενέργειας και την κατανάλωση, ενισχύοντας την αξιοπιστία.

Η τεχνολογία Hybrid EV εξελίχθηκε in-house από την Leapmotor με οδηγό την κορυφαία τεχνογνωσία στην ηλεκτροκίνηση. Έχοντας ιδιαίτερα υψηλό βαθμό απόδοσης, το σύστημα συνδυάζει τα καλύτερα στοιχεία από τον ηλεκτρικό και υβριδικό κόσμο, δηλαδή μοναδικά πολιτισμένη εμπειρία, κορυφαία οικονομία αλλά και συμβατότητα ακόμα και με περιοχές χωρίς δίκτυο φόρτισης. Δημιουργεί έτσι ένα βατό για όλους μονοπάτι προς την ηλεκτροκίνηση, το οποίο σηματοδοτείται καθαρά από το κορυφαίο value for money που συνοδεύει όλα τα μοντέλα της Leapmotor.

Αυτή τη στιγμή υιοθετείται από τα δύο SUV της μάρκας, το μεγάλο C10 που έχει μήκος 4,74 m και το ολοκαίνουργιο B10, ένα πιο κόμπακτ μοντέλο 4,52 m. Ανάλογα με την περίπτωση η αυτονομία μπορεί να αγγίξει τα 1.000 km χωρίς ενδιάμεσο ανεφοδιασμό ή φόρτιση, ενώ η μπαταρία καλύπτεται από 8ετή εγγύηση ή 160.000 km και τα υπόλοιπα μηχανικά μέρη από 5 έτη.

Στην Ελλάδα, επίσημος διανομέας της Leapmotor είναι η Italian Motion (Alfa Romeo, FIAT, Jeep) του Ομίλου Βασιλάκη, στοιχείο που εγγυάται την άρτια εξυπηρέτηση του πελάτη σε ολόκληρη τη χώρα.

