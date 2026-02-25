Έρευνα-βόμβα: Τεράστια απάτη με τα plug-in υβριδικά

Τα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα (PHEV) καταναλώνουν στο δρόμο πολύ περισσότερο καύσιμο από αυτό που δηλώνεται επίσημα από τους κατασκευαστές τους, σύμφωνα με μεγάλης κλίμακας ανάλυση περίπου ενός εκατομμυρίου οχημάτων αυτού του τύπου, την οποία δημοσιεύει ο Guardian.

H έρευνα έγινε από το Fraunhofer Institute και θεωρείται η πιο εκτενής μελέτη του είδους μέχρι σήμερα, χρησιμοποιώντας δεδομένα που μεταδίδονταν ασύρματα από PHEV διαφόρων κατασκευαστών, την ώρα που κινούνταν στο δρόμο.

Τα αυτοκίνητα που συμμετείχαν είχαν παραχθεί την περίοδο 2021–2023. Τα δεδομένα που μεταδόθηκαν επέτρεψαν στους αναλυτές να προσδιορίσουν την ακριβή, πραγματική κατανάλωση καυσίμου, σε αντίθεση με εκείνη που αναφέρεται στην επίσημη πιστοποίηση της ΕΕ.

Τα PHEV, οχήματα που συνδυάζουν κινητήρα βενζίνης ή πετρελαίου με ηλεκτροκινητήρα που φορτίζει από εξωτερική πηγή, προσφέρουν στους οδηγούς την ευελιξία να εναλλάσσονται μεταξύ μιας πιο οικολογικής μορφής κίνησης και μιας πιο συμβατικής αλλά πιο επιβαρυντικής για το περιβάλλον. Οι κατασκευαστές τα προωθούν συνήθως ως ενεργειακά αποδοτικά. Στα χαρτιά, αναφέρεται ότι καταναλώνουν 1–2 λίτρα/100 χλμ., πολύ λιγότερο από τα συμβατικά αυτοκίνητα. Περιβαλλοντικές οργανώσεις, ωστόσο, εδώ και καιρό αμφισβητούν αυτούς τους ισχυρισμούς.

Σύμφωνα με τη μελέτη, τα οχήματα αυτά καταναλώνουν κατά μέσο όρο 6 λίτρα/100 χλμ., δηλαδή περίπου τρεις φορές περισσότερο από ό,τι δηλωνόταν μέχρι σήμερα!

Οι επιστήμονες του Fraunhofer διαπίστωσαν ότι ο βασικός λόγος της υψηλότερης κατανάλωσης είναι ακριβώς η διπλή λειτουργία των PHEV: η εναλλαγή μεταξύ ηλεκτρικού και θερμικού κινητήρα. Μέχρι τώρα, οι κατασκευαστές υποστήριζαν ότι τα οχήματα χρησιμοποιούν ελάχιστο ή σχεδόν καθόλου καύσιμο όταν κινούνται ηλεκτρικά. Οι μελέτες έδειξαν ότι αυτό δεν ισχύει στην πράξη.

Ο Πάτρικ Πλέτς του Fraunhofer δήλωσε στο γερμανικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο SWR ότι υπάρχει η υποψία πως ο θερμικός κινητήρας στα PHEV ενεργοποιείται πολύ συχνότερα απ’ όσο πιστευόταν. Μεταξύ των μοντέλων με την υψηλότερη μέση κατανάλωση συγκαταλέγονταν γερμανικά PHEV.

Ο Πλετς κάλεσε τις ρυθμιστικές αρχές να αξιοποιήσουν τα δεδομένα πραγματικών εκπομπών: «Τότε θα μπορούσε να ειπωθεί ότι ένας κατασκευαστής που δεν συμμορφώνεται με τα όρια (εκπομπών) στον δρόμο ίσως πρέπει να πληρώνει πρόστιμο».

Τα υβριδικά συγκκριμένης γερμανικής πολυτελούς φίρμας κατανάλωναν περισσότερο καύσιμο, περίπου 7 λίτρα/100 χλμ., από άλλα PHEV όταν ενεργοποιείται ο ηλεκτροκινητήρας, και σημαντικά περισσότερο από μη PHEV όταν λειτουργούν αποκλειστικά με θερμικό κινητήρα. Τα χαμηλότερα επίπεδα κατανάλωσης εντοπίστηκαν στα πιο προσιτά PHEV, που συχνά κατανάλωναν κάτω από 1 λίτρο/100 χλμ., έως και 85% λιγότερο από τα αντίστοιχα της γερμανικής εταιρείας.

Ερωτηθείσα από το SWR, που δημοσίευσε τα αποτελέσματα της μελέτης πριν από λίγες μέρες, η γερμανική κατασκευάστρια απέδωσε τις αποκλίσεις σε «διαφορετικά προφίλ χρήσης», τα οποία όπως είπε επηρεάζουν την κατανάλωση. Τόνισε επίσης ότι οι μετρήσεις της συμμορφώνονται με τις νομικές απαιτήσεις, αναφέροντας: «Τα στοιχεία κατανάλωσης καυσίμου των οχημάτων μας βασίζονται στις νομικά προβλεπόμενες διαδικασίες μέτρησης της ΕΕ», οι οποίες διασφαλίζουν «ενιαίες και συγκρίσιμες τιμές σε όλη την Ευρώπη».

«Αποκλίσεις από την ατομική κατανάλωση στον πραγματικό κόσμο μπορεί να προκύψουν λόγω διαφορετικών προφίλ χρήσης και εξωτερικών συνθηκών», όπως οι οδικές συνθήκες ή η συμπεριφορά του οδηγού, ανέφερε η εταιρεία στο SWR.

Οι επιστήμονες ζητούν από τις ευρωπαϊκές αρχές να προσαρμόσουν τις μεθόδους μέτρησης ώστε να αντανακλούν τα ευρήματα της πραγματικής χρήσης, καλώντας σε αυστηρότερους ελέγχους για τον τρόπο υπολογισμού της κατανάλωσης των plug-in υβριδικών. Σύμφωνα με τα ευρήματα, τα όρια CO₂ που επιτρέπεται να εκπέμπει κατά μέσο όρο ο στόλος ενός κατασκευαστή χρειάζονται επείγουσα αναθεώρηση.

Επικοινωνώντας με το SWR, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αρμόδια για τα όρια CO₂, αρνήθηκε να σχολιάσει τα ευρήματα.

Η Γερμανική Ένωση Αυτοκινητοβιομηχανίας δήλωσε ότι θεωρεί πως τα υφιστάμενα μέτρα προσδιορισμού της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ είναι αξιόπιστα.