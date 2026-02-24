Εκλστοουν-Μπριατόρε προειδοποιούν για χάος στη Formula 1!

Οι ιστορικοί παράγοντες της Formula 1, Μπέρνι Έκλστοουν και Φλάβιο Μπριατόρε, κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την πορεία του σπορ ενόψει των νέων κανονισμών της χρονιάς που βρίσκεται λίγο πριν από την εκκίνηση.

«Θα υπάρξει χάος και σύγχυση στην αρχή της σεζόν, όλοι θα πρέπει να μάθουν ξανά τη Formula 1 από την αρχή», δήλωσε ο Έκλστοουν στο RTL.

«Οι νέοι κανονισμοί σίγουρα δεν ευνοούν τον Μαξ Φερστάπεν και το οδηγικό του στιλ. Δεν είναι τόσο θέμα αγωνιστικής δράσης. Οι εξελίξεις οδηγούν σε όλο και μεγαλύτερους περιορισμούς για τους οδηγούς, όμως η ουσία της Formula 1 είναι ότι πρόκειται για παγκόσμιο πρωτάθλημα οδηγών, όχι μηχανικών.

Η σύγχρονη Formula 1 μοιάζει όλο και περισσότερο με τη Formula E. Ο κίνδυνος είναι να χάσουμε φιλάθλους. Ελπίζω ειλικρινά να μη συμβεί αυτό».

Όσον αφορά την ισορροπία δυνάμεων, ο Έκλστοουν εκτιμά ότι η Mercedes θα ξεκινήσει δυνατά.

«Η Mercedes έχει πλεονέκτημα», είπε. «Ο Τζορτζ Ράσελ έχει ταλέντο, αλλά πρέπει να δείξει ένστικτο “δολοφόνου” σε όλη τη διάρκεια της σεζόν για να γίνει πρωταθλητής. Οι ομάδες με κινητήρες Mercedes έχουν καλές πιθανότητες φέτος, αλλά ελπίζω και η Ferrari να έχει λόγο. Η Formula 1 θα ωφεληθεί αν η Ferrari κερδίσει το πρωτάθλημα. Βλέπω τον Λιούις να μην τα παρατά, να μη θέλει να σταματήσει πριν πετύχει τον στόχο του. Ίσως αυτή η χρονιά να είναι επιτυχημένη. Θα ήταν μια σπουδαία ιστορία».

Ο Έκλστοουν εξέφρασε επίσης την εμπιστοσύνη του στο ντεμπούτο της Audi και στον νεαρό Βραζιλιάνο οδηγό της, Γκαμπριέλ Μπορτολέτο, τον οποίο ο ίδιος, στα 95 του πλέον, είχε προωθήσει προσωπικά.

«Πιστεύω ότι η Audi έχει όλα τα συστατικά για μια επιτυχημένη πρώτη χρονιά στη Formula 1», τόνισε. «Οι ομάδες της μεσαίας ζώνης είναι πολύ κοντά σε απόδοση και η Audi έχει πιθανότητες σε αυτή τη μάχη. Είμαι σίγουρος ότι ο Γκαμπριέλ Μπορτολέτο θα αποτελέσει σοβαρή απειλή για τον Νίκο Χούλκενμπεργκ. Ο νεαρός Βραζιλιάνος είναι πολύ γρήγορος και μπορεί κάποια μέρα να γίνει πρωταθλητής».

Ακόμη πιο αιχμηρός ήταν ο σύμβουλος της Alpine, Φλάβιο Μπριατόρε. «Η πολύπλοκη διαχείριση ενέργειας της νέας γενιάς μονοθεσίων θέτει τη Formula 1 σε κίνδυνο σοβαρής πτώσης», δήλωσε στο Motorsport Japan. «Είναι απλώς σπατάλη μηχανολογικής προσπάθειας και οι φίλαθλοι δεν θα το καταλάβουν. Τουλάχιστον θα έπρεπε να εξηγούν τι συμβαίνει. Για τους οδηγούς, έχει γίνει ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι».

Ο Μπριατόρε έκανε παραλληλισμό με τη Formula E. «Θυμάστε τη Formula E; Ο ντι Γκράσι κέρδιζε όταν ήταν περίπου 50 ετών. Οδηγοί της Formula 1 προσπάθησαν να οδηγήσουν αυτά τα αυτοκίνητα, αλλά ήταν αδύνατο. Γιατί; Επειδή η οδήγησή τους μοιάζει περισσότερο με μηχανολογικό πείραμα».

Παρά την κριτική του, ο Μπριατόρε αναγνώρισε την εμπορική άνθηση της Formula 1. «Η εμπορική πρόοδος είναι εντυπωσιακή», είπε. «Πριν από δέκα χρόνια κάναμε αμέτρητα τηλεφωνήματα σε εταιρείες μέχρι να πιαστούν τα δάχτυλά μας. Τώρα είναι εκείνες που μας τηλεφωνούν».