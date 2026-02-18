Κρίσιμη συνεδρίαση για τον κινητήρα της Mercedes - Οργιάζει το παρασκήνιο

Η Formula 1 συνεδριάζει σήμερα στο Μπαχρέιν, καθώς κλιμακώνεται η αντιπαράθεση γύρω από το αμφισβητούμενο concept συμπίεσης του κινητήρα της Mercedes.

Με την Powertrain Advisory Committee να συνεδριάζει επίσης, η ατζέντα είναι ιδιαίτερα βαριά με ανησυχίες για την πολυπλοκότητα των κανονισμών του 2026 και αυξανόμενη κριτική από κορυφαίους οδηγούς.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, η Mercedes θα περνούσε ακόμη και ένα αναθεωρημένο, αυστηρότερο τεστ «hot compression ratio». Ωστόσο, ο επικεφαλής της ομάδας, Tότο Βολφ, έχει καταστήσει σαφές ότι δεν αισθάνεται άνετα με οποιαδήποτε όψιμη κανονιστική παρέμβαση.

«Το ερώτημα είναι ποιες θα είναι οι συνέπειες αυτής της απόφασης», δήλωσε ο Βολφ. «Πώς θα παρακολουθείται; Πώς θα προσαρμόζεται αν χρειαστεί; Πώς θα επηρεάσει το πρόγραμμα ADUO, δηλαδή την πρόσθετη δυνατότητα εξέλιξης και εκσυγχρονισμού που θα έχουν οι κατασκευαστές οι οποίοι θα μείνουν πίσω μέσα στη σεζόν, ώστε να εξισορροπείται το πεδίο ανταγωνισμού;

»Αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα πολύ σοβαρό και επικίνδυνο προηγούμενο».

Το τοπίο άλλαξε δραστικά όταν η Red Bull, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες δεν κατάφερε να αναπαράγει πλήρως το συγκεκριμένο concept κι έτσι προσχώρησε στην πλειοψηφία των κατασκευαστών που αμφισβητούν την ερμηνεία της Mercedes.

Ο τεχνικός διευθυντής της Red Bull, Πιέρ Βας, επιβεβαίωσε τον σκεπτικισμό του.

«Αν με ρωτάτε, είναι παράνομο», είπε. «Ειλικρινά, δεν ξέρω τι κάνουν και δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή όχι. Σε πολλές περιπτώσεις, είναι δύσκολο να διακρίνεις πού τελειώνει η τήρηση των κανονισμών και πού αρχίζει η παραβίασή τους – ειδικά στον τομέα του κινητήρα, γιατί εκεί όλα είναι αόρατα».