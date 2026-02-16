Έρχεται το ολοκαίνουριο Zeekr 7GT: 0-100 σε... 3,3! (pics)

Η Zeekr παρουσίασε τον Ιανουάριο, στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου των Βρυξελλών, το νέο Zeekr 7GT, ένα μοντέλο που χτίστηκε πάνω σε τρεις άξονες: ακρίβεια, σύνδεση με τον οδηγό και καθημερινή χρηστικότητα.

Με ευρωπαϊκό design, προηγμένη τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό, έρχεται ως μια ολοκληρωμένη premium πρόταση με έντονο εμπορικό ενδιαφέρον.

Σχεδιασμένο στην Ευρώπη, το 7GT συνδυάζει επιβλητικό αμάξωμα ευρωπαϊκής έμπνευσης με αρχιτεκτονική 800V και δύο επιλογές μπαταρίας: 75 kWh ή 100 kWh. Η μικτή αυτονομία φτάνει έως 655 χλμ, ενώ υποστηρίζει υπερταχεία φόρτιση 10–80% σε 13 λεπτά (ανάλογα με την έκδοση).

Το GT στοιχείο δεν είναι διακοσμητικό: μιλάμε για 5θέσιο, με χώρο αποσκευών 456 λίτρων, επιδόσεις που ξεχωρίζουν στην κατηγορία και κορυφαία έκδοση που κάνει 0-100 km/h σε 3,3”, με τελική 210 km/h.

Η φιλοσοφία του Zeekr 7GT είναι “να το νιώθεις”. Από το πλαίσιο και το σύστημα διεύθυνσης μέχρι τα φρένα και τα ελαστικά, όλα έχουν στόχο την αίσθηση ελέγχου, την άνεση και την οδηγική απόλαυση.

Στο εσωτερικό, ο premium χαρακτήρας συνδυάζεται με πρακτικότητα και εξατομίκευση, ενώ η εμπειρία ξεκινά κυριολεκτικά από τη θέση οδήγησης: Head-Up Display επαυξημένης πραγματικότητας 35,5’’ και ψηφιακός πίνακας οργάνων 13’’ δίνουν την πληροφορία με τρόπο άμεσο και “καθαρό”.

Ανάρτηση, προγράμματα οδήγησης και φόρτιση 480 kW

Το Zeekr 7GT διαθέτει ανάρτηση με διπλά ψαλίδια εμπρός και πενταπλούς συνδέσμους πίσω, ώστε να κρατά ισορροπία ανάμεσα σε άνεση και δυναμική οδήγηση. Τα προγράμματα οδήγησης, από Comfort έως Sport, προσαρμόζονται στις ανάγκες του οδηγού.

Στο κομμάτι της φόρτισης, η δυνατότητα έως 480 kW επιτρέπει αυτονομία έως 340 km σε 10 λεπτά, ενισχύοντας το ταξιδιωτικό προφίλ του μοντέλου.

Η ασφάλεια αποτελεί βασικό πυλώνα, με ενισχυμένη δομή, 7 αερόσακους και συστήματα Zeekr Assisted Drive, όπως αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, προσαρμοζόμενο cruise control και σύστημα εύκολου παρκαρίσματος.

Εκδόσεις, αυτονομία, επιδόσεις, τιμές

Το Zeekr 7GT είναι άμεσα διαθέσιμο για παραγγελία σε τρεις πλούσια εξοπλισμένες εκδόσεις:

Έκδοση Μπαταρία Φόρτιση 10–80% Μικτή αυτονομία Μέγιστη ισχύς 0–100 km/h Λιανική τιμή Core RWD 75 kWh 13 λεπτά 519 χλμ 421 hp 5,3" € 46.990 Long Range RWD 100 kWh 16 λεπτά 655 χλμ 421 hp 5,3" € 51.990 Privilege AWD 100 kWh 16 λεπτά 558 χλμ 646 hp 3,3" € 58.490

Προνομιακά Premium πακέτα εξοπλισμού

Οι εκδόσεις Long Range και Privilege προσφέρονται με πακέτα εξοπλισμού υψηλής αξίας, με όφελος 50% για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Long Range – Premium πακέτο

Ζάντες 19’’ πολυάκτινες

Πακέτο Leather Seats (Nappa & PU) – Charcoal Black Interior

Πακέτο HUD (Head-Up Display Επαυξημένης Πραγματικότητας 35,5’’ )

Πακέτο Sensory (ηχοσύστημα Zeekr 23 ηχείων & σύστημα αρωματισμού εσωτερικού χώρου)

Λιανική Τιμή: €1.200 (περιλαμβάνει όφελος 50%)

Privilege – Premium πακέτο

Πακέτο Sensory (ηχοσύστημα Zeekr 23 ηχείων & σύστημα αρωματισμού εσωτερικού χώρου)

Πακέτο Seat (εξαερισμός, μασάζ & 4πλή οσφυϊκή ρύθμιση εμπρός καθισμάτων)

Πακέτο Powered Doors (ηλεκτρικά ανοιγόμενες θύρες επιβατών)

Λιανική Τιμή: €1.250 (περιλαμβάνει όφελος 50%)

Το Zeekr 7GT είναι άμεσα διαθέσιμο για παραγγελία, με τις παραδόσεις να ξεκινούν τον προσεχή Ιούνιο.