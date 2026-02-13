Δοκιμές F1 στο Σακχίρ: Κυριαρχία της Mercedes με Αντονέλι στην κορυφή

Η τρίτη και τελευταία ημέρα των χειμερινών δοκιμών της Formula 1 στο Μπαχρέιν έκλεισε με εξαιρετικό τρόπο για τη Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, που σημείωσε το 1-2 στους χρόνους.

Ο Αντονέλι ήταν ο ταχύτερος της εβδομάδας με 1:33.669 στο απογευματινό σκέλος.

Δεύτερος ολοκλήρωσε ο teammate του, Ράσελ, δείχνοντας την αγωνιστική δυναμική της Mercedes.

Στην τρίτη θέση βρέθηκε ο Λουίς Χάμιλτον με τη Scuderia Ferrari. Ο Βρετανός στάθηκε κυρίως σε μεγάλα stint και προσομοίωση αγώνα, πριν διακόψει το πρόγραμμά του λίγο πριν το τέλος.

Πίσω τους ακολούθησαν οι Πιάστρι (McLaren) και οι οδηγοί της Red Bull Racing, με τον Μαξ Φερστάπεν και τον Χαντζάρ να συνεχίζουν το πρόγραμμά τους χωρίς απρόοπτα.

Οι περισσότερες ομάδες ξεπέρασαν τους 100 γύρους, με τη McLaren να φτάνει τους 161 σε μία γεμάτη ημέρα δουλειάς.

Απο την άλλη, η Aston Martin Aramco Formula One Team έμεινε χαμηλά, δείχνοντας πως έχει ακόμη δρόμο μπροστά της.

Ραντεβού ξανά στο Μπαχρέιν

Οι ομάδες επιστρέφουν στο Σακχίρ για το τελικό τεστ (18-20 Φεβρουαρίου), όταν και αναμένονται αναβαθμίσεις και πιο ξεκάθαρα συμπεράσματα ενόψει της νέας σεζόν.

Μετά τις πρώτες ενδείξεις, η Mercedes φαίνεται έτοιμη να μπει δυνατά στη μάχη του 2026.