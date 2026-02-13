Αυτό το SUV το παίρνεις με απόσυρση και όφελος 3.800 ευρώ

Η DFSK είναι ήδη μια αναγνωρισμένη μάρκα στην ελληνική αγορά, προσφέροντας ευρύχωρα, αξιόπιστα και πλήρως εξοπλισμένα SUV σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές.

Τώρα, έρχεται να προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη αξία σε περισσότερους οδηγούς και στο περιβάλλον, προτείνοντας την αντικατάσταση κάθε παλιού και ρυπογόνου αυτοκινήτου με ένα σύγχρονο SUV.

Το νέο πρόγραμμα Bonus Απόσυρσης ισχύει αποκλειστικά για το δημοφιλές DFSK 500, επιδοτώντας την αγορά του με 1.810 € σε περίπτωση απόσυρσης οποιουδήποτε παλιού αυτοκινήτου, ανεξαρτήτως τύπου, μάρκας ή ηλικίας. Το ποσό αυτό προστίθεται στην υφιστάμενη προωθητική ενέργεια ύψους 2.000 €, αυξάνοντας το συνολικό όφελος στα 3.810 €.

Το DFSK 500 είναι ένα οικογενειακό C-SUV μήκους 4,38 μ., με άνετους χώρους για πέντε επιβάτες και αποσκευές. Ο βενζινοκινητήρας 1.5 σε συνδυασμό με το στάνταρ αυτόματο κιβώτιο καθιστούν την άνετη, ασφαλή και οικονομική μετακίνηση καθημερινή υπόθεση.

Η βασική έκδοση Comfort περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, οθόνη αφής 7” με λειτουργία mirroring, κάμερα οπισθοπορείας, επένδυση καθισμάτων από συνθετικό δέρμα, ηλεκτρικό χειρόφρενο και ζάντες 17”. Με το Bonus Απόσυρσης, η τελική της τιμή διαμορφώνεται στα 17.990 €*.

Η πλουσιότερη έκδοση DFSK 500 Premium ανεβάζει τον πήχη της άνεσης με πανοραμική ηλιοροφή, αισθητήρες παρκαρίσματος, θερμαινόμενους και ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέφτες, με τελική τιμή 20.390 €*.

Παράλληλα, για το DFSK 600 ισχύει νέα προωθητική ενέργεια που διευκολύνει την απόκτηση ενός επταθέσιου SUV μήκους 4,72 μ. Το μεγάλο οικογενειακό μοντέλο της DFSK, ιδανικό για όσους χρειάζονται περισσότερο χώρο, προσφέρεται πλέον με όφελος 1.000 €, διαμορφώνοντας την τιμή στα 30.500 € για την έκδοση Comfort και στα 31.500 €** για την Premium.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα τα αυτοκίνητα της DFSK καλύπτονται από εργοστασιακή εγγύηση 6 ετών ή 150.000 km, ενώ οι τιμές περιλαμβάνουν το μεταλλικό χρώμα.

Οι παραπάνω προσφορές ισχύουν για πελάτες λιανικής και αποκλειστικά για ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα, έως τις 31 Μαρτίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να αντικαταστήσετε το παλιό σας αυτοκίνητο με ένα ολοκαίνουργιο SUV, επισκεφθείτε έναν εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της DFSK σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Ιωάννινα, Καβάλα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Κοζάνη, Κόρινθο, Λάρισα, Σύρο και Χανιά, δείτε το πλήρες δίκτυο διανομέων της DFSK Hellas ή συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας.

* Τιμές καταλόγου DFSK 500: Comfort 21.800 €, Premium 24.200 €. Ισχύει προωθητική ενέργεια 2.000 € και επιπλέον Bonus Απόσυρσης 1.810 €.

** Τιμές καταλόγου DFSK 600: Comfort 31.500 €, Premium 32.500 €. Ισχύει προωθητική ενέργεια 1.000 €.