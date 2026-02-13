Απίθανη ατάκα Φερστάπεν για τη νέα Red Bull με... στεροειδή!

Ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, Μαξ Φερστάπεν, δήλωσε ότι το νέο μονοθέσιο της Red Bull δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστο στην οδήγηση και το παρομοίασε με «Formula E με στεροειδή»!

Ο Ολλανδός πραγματοποίησε εντυπωσιακό αριθμό γύρων και την Τετάρτη βρέθηκε δεύτερος στους χρόνους, ωστόσο εμφανίστηκε κάθε άλλο παρά ικανοποιημένος από το αυτοκίνητο όταν μίλησε στους δημοσιογράφους στο Σακχίρ.

«Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχει πολλή πλάκα», είπε. «Δεν θυμίζει ιδιαίτερα Formula 1. Ως οδηγός, μου αρέσει να οδηγώ τέρμα γκάζι και αυτή τη στιγμή δεν μπορείς να το κάνεις. Συμβαίνουν πάρα πολλά. Πολλά από αυτά που κάνεις ως οδηγός έχουν τεράστια επίδραση στο ενεργειακό κομμάτι. Για μένα, αυτό δεν είναι Formula 1. Ίσως τότε να είναι καλύτερα να οδηγείς Formula E, σωστά; Γιατί εκεί όλα έχουν να κάνουν με ενέργεια, αποδοτικότητα και διαχείριση».

Υπενθυμίζεται ότι η Formula 1 εισέρχεται φέτος σε μια νέα εποχή κινητήρων, σε συνδυασμό με σημαντικές αλλαγές στην αεροδυναμική και το σασί, με τον ηλεκτρικό παράγοντα να έχει αυξημένο ρόλο.