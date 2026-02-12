«Βόμβες» Χάμιλτον για τους νέους κανονισμούς: «Είναι γελοίο...»

Ο Λιούις Χάμιλτον δεν μάσησε τα λόγια του στο Μπαχρέιν. Καθώς η νέα γενιά μονοθεσίων της Formula 1 βγήκε στην πίστα του Σακχίρ για τις χειμερινές δοκιμές, ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής έδωσε μια ειλικρινή εκτίμηση που δύσκολα θα αρέσει στους φίλους της Ferrari.

Μετά το αρχικό shakedown στη Βαρκελώνη, υπήρχαν προσδοκίες ότι στην έρημο θα φαινόταν πιο καθαρά η εικόνα. Ωστόσο, τα λόγια του Χάμιλτον έμοιαζαν περισσότερο με προειδοποίηση παρά με πανηγυρισμό για τη «νέα εποχή».

Ενώ αρκετοί οδηγοί έχουν μιλήσει θετικά για τις σαρωτικές αλλαγές στους κανονισμούς, ο Βρετανός κράτησε σαφώς πιο επιφυλακτική στάση. Αναγνώρισε τις δυνατότητες των νέων μονοθεσίων, παραδέχτηκε όμως ότι προς το παρόν η εμπειρία οδήγησης της Ferrari δεν είναι πειστική.

Νέα εποχή, διαφορετικό συναίσθημα

Η Formula 1 έχει μπει σε ένα εντελώς νέο τεχνικό κεφάλαιο. Τα νέα μονοθέσια είναι πιο κοντά και ελαφρύτερα από τα προηγούμενα και παράγουν σημαντικά λιγότερη κάθετη δύναμη. Θεωρητικά, αυτό σημαίνει πιο ευέλικτη οδήγηση και πιο κλειστές μάχες στην πίστα. Ο Χάμιλτον συμφωνεί, τουλάχιστον στη θεωρία.

«Τα νέα αυτοκίνητα έχουν πολύ λιγότερο downforce», εξήγησε. «Το μονοθέσιο είναι πιο κοντό, πιο ελαφρύ και στην πραγματικότητα πιο εύκολο να το “πιάσεις”. Είναι αρκετά διασκεδαστικό, πολύ “rally-like”.»

Η περιγραφή αυτή παραπέμπει σε ένα πιο παιχνιδιάρικο, πιο γλιστερό στιλ οδήγησης που πιθανότατα θα εκτιμήσουν οι πιο ρομαντικοί φίλοι του σπορ. Όμως ο Χάμιλτον έσπευσε να ισορροπήσει αυτή τη θετική νότα με μια αιχμηρή σύγκριση.

«Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε πιο αργοί από τη Formula 2, έτσι δεν είναι; Τουλάχιστον αυτή την αίσθηση σου δίνει».

Ήταν μια δήλωση που προκάλεσε αίσθηση. Είτε το είπε κυριολεκτικά είτε υπερβάλλοντας για έμφαση, το μήνυμα ήταν σαφές: τα επίπεδα απόδοσης δεν βρίσκονται ακόμα εκεί που τα θέλει.

Οι συνθήκες στο Μπαχρέιν ήταν τελείως διαφορετικές σε σχέση με τη Βαρκελώνη. Ισχυροί άνεμοι σάρωναν την πίστα του Σακχίρ, δυσκολεύοντας την κατανόηση της συμπεριφοράς του μονοθεσίου.

Ο Χάμιλτον έσπευσε να βάλει τα πράγματα σε πλαίσιο: «Η αίσθηση σήμερα δεν ήταν καλή λόγω του αέρα. Είναι ο πιο δυνατός άνεμος που θυμάμαι. Πρέπει να το πάρεις με επιφύλαξη», δήλωσε στο γαλλικό Canal+.

Τόνισε επίσης ότι η Ferrari βρίσκεται ακόμα πολύ νωρίς στη διαδικασία εξέλιξης. Οι μηχανικοί δοκιμάζουν διαφορετικές ρυθμίσεις, προσπαθώντας να βρουν το στενό παράθυρο όπου το μονοθέσιο αποδίδει στο μέγιστο.

«Με τη βασική μορφή του αυτοκινήτου που έχουμε, δοκιμάζουμε διάφορα πράγματα. Προσπαθούμε να βρούμε τις συνθήκες στις οποίες αποδίδει καλύτερα. Δεν έχουμε βελτιστοποιήσει τα ελαστικά, την αεροδυναμική, το ύψος από το έδαφος ή τη μηχανική ισορροπία. Οπότε δεν πρόκειται να το κρίνω ακόμα», ανέφερε.

Είναι μια ψύχραιμη τοποθέτηση, όμως η αβεβαιότητα πίσω από τα λόγια του είναι εμφανής.

Πονοκέφαλος με την ανάκτηση ενέργειας

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για τον Χάμιλτον αφορά τα νέα συστήματα ισχύος και ανάκτησης ενέργειας. Οι απαιτήσεις τους αναγκάζουν τους οδηγούς σε παράξενες πρακτικές που μοιάζουν ξένες προς τη φύση της Formula 1.

«Στη Βαρκελώνη έχεις 600 μέτρα lift and coast σε έναν γύρο κατατακτήριων. Αυτό δεν είναι αγώνες», είπε χαρακτηριστικά.

Η ανάγκη επαναφόρτισης της μπαταρίας οδηγεί σε ακραία ανεβάσματα στροφών και σε χρήση ασυνήθιστα χαμηλών σχέσεων στο κιβώτιο.

«Κατεβαίνουμε μέχρι δευτέρα και πρώτη σχέση σε ορισμένα σημεία, μόνο και μόνο για να ανακτήσουμε λίγη επιπλέον ενέργεια».

Για τον θεατή όλα αυτά είναι σχεδόν αόρατα. Για τον οδηγό, όμως, είναι διαρκώς παρόντα – και ο Χάμιλτον μόνο ενθουσιασμένος δεν δείχνει.

«Είναι γελοία πολύπλοκο…»

Το πιο αποκαλυπτικό κομμάτι της τοποθέτησής του ήταν ίσως το σχόλιο για την πολυπλοκότητα των νέων συστημάτων.

«Είναι τόσο περίπλοκο. Είναι γελοία πολύπλοκο», παραδέχτηκε. «Ήμουν σε μια σύσκεψη τις προάλλες και μας τα εξηγούσαν. Νιώθεις ότι χρειάζεσαι πτυχίο για να τα καταλάβεις όλα».

Ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι το προσαρμοζόμενο σύστημα που «μαθαίνει» το στιλ του οδηγού με την πάροδο του χρόνου. Σύμφωνα με τον Χάμιλτον, αν ένας οδηγός μπλοκάρει τροχό ή ανοίξει την τροχιά του, η επιπλέον απόσταση που διανύει μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του αλγορίθμου. Η διαχείριση αυτού του μηχανισμού προσθέτει άλλο ένα επίπεδο δυσκολίας.

«Αλλά όλοι είμαστε στο ίδιο καράβι», κατέληξε.

Ίσως. Όμως το να βρίσκεσαι στο ίδιο καράβι δεν σημαίνει ότι το ταξίδι θα είναι ομαλό. Για τους φίλους της Ferrari που περίμεναν άμεση κυριαρχία στη νέα εποχή, τα λόγια του Χάμιλτον λειτουργούν ως προσγείωση στην πραγματικότητα. Το δυναμικό υπάρχει και το αυτοκίνητο, όπως λέει, είναι συνολικά «πιο διασκεδαστικό», όμως ο δρόμος για να ξεκλειδωθεί η απόδοσή του φαίνεται κάθε άλλο παρά απλός.

Προς το παρόν, η αισιοδοξία στο Μαρανέλο συνοδεύεται από μια σαφή υποσημείωση: υπάρχει πολλή δουλειά μπροστά.