Τα 4 σημεία που κάνουν το Ford Puma Gen-E να ξεχωρίζει

Στη νέα εποχή της ηλεκτρικής κινητικότητας, η Ford διαθέτει το Puma Gen-E για να δείξει ότι η μετάβαση δεν χρειάζεται συμβιβασμούς.

Με έμφαση στην αποδοτικότητα, τη γρήγορη φόρτιση, την άνεση και τη σύγχρονη ψηφιακή εμπειρία, το ηλεκτρικό Puma Gen-E συνδυάζει την ευελιξία και την πρακτικότητα ενός συμπαγούς SUV με τον δυναμισμό στην οδική συμπεριφορά και την τεχνολογική ωριμότητα που ζητά ο σύγχρονος οδηγός. Το αποτέλεσμα είναι ένα προηγμένο αυτοκίνητο υψηλής ποιότητας, που καλύπτει εξίσου αποτελεσματικά τις καθημερινές μετακινήσεις και τις απαιτήσεις για ταξίδια μεγαλύτερων αποστάσεων.

Με κορυφαία αποδοτικότητα, χαμηλή κατανάλωση και γρήγορη φόρτιση

Το Ford Puma Gen-E ξεχωρίζει για την εξαιρετική αποδοτικότητα του ηλεκτρικού συστήματος κίνησης, με μέση κατανάλωση μόλις 13,1 kWh/100 km στον μικτό κύκλο WLTP, μία από τις πλέον ανταγωνιστικές τιμές στην κατηγορία των συμπαγών SUV. Η μπαταρία ιόντων λιθίου υψηλής τάσης εξασφαλίζει αυτονομία έως 376 km στον μικτό κύκλο και έως 523 km στην πόλη, καθιστώντας το Puma Gen-E ιδανική επιλογή τόσο για τις καθημερινές μετακινήσεις όσο και για πιο μεγάλα ταξίδια.

Σημαντικό πλεονέκτημα του μοντέλου είναι και η δυνατότητα ταχείας φόρτισης DC με ισχύ έως 100 kW, χάρη στην οποία η μπαταρία μπορεί να φορτίσει από 10% σε 80% σε περίπου 23 λεπτά, μειώνοντας στο ελάχιστο τον χρόνο που απαιτείται για επαναφόρτιση στη διάρκεια κάθε διαδρομής.

Νέα σχεδίαση εσωτερικού και κορυφαία ψηφιακή εμπειρία

Το αναβαθμισμένο, ποιοτικό εσωτερικό του νέου Puma Gen-E δίνει ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στην πολυτέλεια και την τεχνολογία. Η κομψή διχρωμία στο ταμπλό και τις πόρτες ενισχύει την premium αίσθηση, ενώ οι δύο μεγάλες ψηφιακές οθόνες (πίνακας οργάνων 12,8 ιντσών και οθόνη infotainment 12 ιντσών) προσφέρουν ευκρινή, πλήρη ενημέρωση για τις λειτουργίες του οχήματος, τη φόρτιση και φυσικά την πλοήγηση.

Η ψηφιακή εμπειρία ενισχύεται περαιτέρω με στάνταρ μόντεμ 5G, δυνατότητα ασύρματης συνδεσιμότητας Apple CarPlay και Android Auto, καθώς και το ενσωματωμένο EV Trip Planner, που βοηθά τον οδηγό να προγραμματίζει διαδρομές, να εντοπίζει εύκολα σταθμούς φόρτισης και να ταξιδεύει χωρίς άγχος για την αυτονομία.

Με οδηγοκεντρικό DNA και κορυφαία άνεση

Στο δρόμο, το νέο Puma Gen-E ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα στη σπορ αίσθηση οδήγησης και την άνεση. Υιοθετώντας το οδηγοκεντρικό DNA της Ford, το ηλεκτρικό crossover ανεβάζει επίπεδο την οδηγική απόλαυση που χαρακτηρίζει το Puma, με μοναδικές για την έκδοση ρυθμίσεις που προσφέρουν σπορ χαρακτηριστικά, παραπέμποντας στο Puma ST – αλλά σε ηλεκτρική μορφή. Ταυτόχρονα, οι ρυθμίσεις αυτές εξασφαλίζουν υψηλά επίπεδα άνεσης σε κάθε είδους οδόστρωμα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το οδηγικό προφίλ του μοντέλου.

Με μεγάλους χώρους και απαράμιλλη ευελιξία

Για τον πολυάσχολο κάτοικο της πόλης ή ακόμη και για μια 5μελή οικογένεια, το νέο Puma Gen-E αξιοποιεί ακόμη περισσότερο τον διαθέσιμο χώρο στο εσωτερικό του, χάρη στο συμπαγές σύστημα ηλεκτροκίνησης. Ο καινοτόμος αποθηκευτικός χώρος MegaBox έχει πλέον μετατραπεί σε GigaBox, εξασφαλίζοντας συνολική χωρητικότητα αποσκευών έως 574 λίτρα με τα πίσω καθίσματα σε όρθια θέση – περισσότερα από όσα μπορούν να προσφέρουν σήμερα μεγαλύτερα SUV. Μάλιστα, ο χώρος αυτός μπορεί να γεμίσει με νερό, ώστε να διατηρούνται τα ποτά δροσερά.

Στο εμπρός μέρος, ένα frunk χωρητικότητας 43 λίτρων αξιοποιεί τον χώρο που θα καταλάμβανε ο βενζινοκινητήρας, αποτελώντας ιδανική λύση για την αποθήκευση αξεσουάρ, με πρόσβαση ακόμη και όταν ο πίσω χώρος αποσκευών είναι γεμάτος.