BYD ATTO 3 EVO: Με 0-100... τύφλα να 'χουν τα supercars (pics)

Το νέο BYD ATTO 3 EVO επαναπροσδιορίζει την κατηγορία των ηλεκτρικών οικογενειακών SUV, με διαθέσιμη τετρακίνηση, αυτονομία έως 510 χλμ. και δυνατότητα φόρτισης έως 220 kW.

Η BYD, ο κορυφαίος κατασκευαστής οχημάτων νέας ενέργειας στον κόσμο, παρουσιάζει το ATTO 3 EVO, τη σημαντική εξέλιξη του μοντέλου με το οποίο πολλοί Ευρωπαίοι πελάτες γνώρισαν για πρώτη φορά τη μάρκα. Το αμιγώς ηλεκτρικό οικογενειακό SUV επιστρέφει αναβαθμισμένο σε καίρια σημεία: περισσότερη ισχύ, μεγαλύτερη μπαταρία, αυξημένη αυτονομία και ταχύτερη φόρτιση. Παράλληλα, η πιο απλή δομή εκδόσεων και οι βελτιωμένες προδιαγραφές το φέρνουν σε πλεονεκτική θέση απέναντι στον ανταγωνισμό.

Από το 2023, όταν το ATTO 3 έκανε το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο, καθιερώθηκε ως δημοφιλής επιλογή για όσους ζητούν ένα άνετο, ποιοτικό και τεχνολογικά προηγμένο SUV, με πρακτικότητα που ταιριάζει στην καθημερινότητα. Το νέο ATTO 3 EVO χτίζει πάνω σε αυτή τη βάση, προσθέτοντας μεγαλύτερη ευελιξία και επιπλέον χρήσιμες τεχνολογίες και λειτουργίες, σε συνδυασμό με αυξημένη αυτονομία και κορυφαίες επιδόσεις στην κατηγορία του.

Προηγμένη αρχιτεκτονική e-Platform 3.0 και επιλογή πίσω κίνησης ή τετρακίνησης

Το ATTO 3 EVO αξιοποιεί την πιο πρόσφατη έκδοση της e-Platform 3.0 που έχει αναπτύξει η BYD, προσφέροντας ουσιαστικά τεχνικά πλεονεκτήματα όχι μόνο σε σχέση με το αρχικό ATTO 3, αλλά και απέναντι στο σύνολο της κατηγορίας των οικογενειακών ηλεκτρικών οχημάτων. Το μοντέλο διατίθεται πλέον με επιλογή μετάδοσης της κίνησης στους πίσω τροχούς (RWD) ή τετρακίνησης (AWD), ενώ η πίσω ανάρτηση αναβαθμίζεται από σύστημα τεσσάρων συνδέσμων σε διάταξη πέντε συνδέσμων, για βελτιωμένα δυναμικά οδηγικά χαρακτηριστικά.

Το ATTO 3 EVO προσφέρεται σε δύο εκδόσεις, που υιοθετούν μεγαλύτερη μπαταρία 74,8 kWh. Και οι δύο υποστηρίζουν ταχεία φόρτιση DC έως 220 kW, μέσω αρχιτεκτονικής 800 V, επιτυγχάνοντας φόρτιση από 10% έως 80% σε μόλις 25 λεπτά.

Η έκδοση Design με πίσω κίνηση διαθέτει έναν ηλεκτροκινητήρα τοποθετημένο ανάμεσα στους πίσω τροχούς, ο οποίος αποδίδει 313 PS (230 kW) και ροπή 380 Nm. Έτσι, το 0–100 km/h ολοκληρώνεται σε 5,5 δευτερόλεπτα, ενώ η αυτονομία φτάνει τα 510 km (WLTP). Η έκδοση Excellence με τετρακίνηση προσθέτει έναν εμπρός ηλεκτροκινητήρα, ανεβάζοντας τη συνολική απόδοση στους 449 PS (330 kW) με ροπή 560 Nm και μειώνοντας τον χρόνο 0–100 km/h σε μόλις 3,9 δευτερόλεπτα. Πρόκειται για μια μοναδική πρόταση στην κατηγορία των αμιγώς ηλεκτρικών οικογενειακών SUV, με αυτονομία 470 km (WLTP).

Και οι δύο εκδόσεις ξεχωρίζουν έναντι του ανταγωνισμού, χάρη στην υψηλότερη ονομαστική ικανότητα ρυμούλκησης (1.500 κιλά με φρένα) και στην τεχνολογία Vehicle-to-Load (V2L) της BYD, για τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών με ισχύ έως 3 kW.

Η e-Platform 3.0 αξιοποιεί την αποκλειστική Blade Battery της BYD, με χημεία λιθίου φωσφορικού σιδήρου (LFP), εξασφαλίζοντας ανθεκτικότητα και ασφάλεια υψηλού επιπέδου. Στο ATTO 3 EVO, όπως και στα SEALION 7 και SEAL, η Blade Battery τοποθετείται με τεχνολογία Cell-to-Body (CTB), όπου η μπαταρία αποτελεί μέρος του πλαισίου και το άνω κάλυμμά της λειτουργεί ως δάπεδο για την καμπίνα. Έτσι προκύπτει μεγαλύτερη αντοχή και στρεπτική ακαμψία, αλλά και καλύτερη αξιοποίηση του χώρου.

Εξελιγμένος σχεδιασμός με λειτουργικό προσανατολισμό

Το BYD ATTO 3 EVO διατηρεί τις ίδιες εξωτερικές διαστάσεις με το απερχόμενο ATTO 3 (μήκος 4.455 mm, πλάτος 1.875 mm, ύψος 1.615 mm). Ωστόσο, η πιο αποδοτική εκμετάλλευση του εσωτερικού, χάρη στην e-Platform 3.0, ενισχύει την ευελιξία και την πρακτικότητα στην καθημερινή χρήση. Οι διακριτικές σχεδιαστικές επεμβάσεις περιλαμβάνουν ανασχεδιασμένους εμπρός και πίσω προφυλακτήρες, νέες ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, πιο «καθαρό» πλευρικό προφίλ με λεπτότερα πλαϊνά μαρσπιέ και πιο σπορ αεροτομή στο πίσω άκρο της οροφής.

Το μεταξόνιο παραμένει στα 2.720 mm, όμως η νέα πλατφόρμα αξιοποιεί καλύτερα τον διαθέσιμο χώρο, προσφέροντας χώρο αποσκευών κατά 50 λίτρα μεγαλύτερο από πριν, με χωρητικότητα 490 λίτρων. Με τα διαιρούμενα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα, ο χώρος φόρτωσης φτάνει τα 1.360 λίτρα. Παράλληλα, κάτω από το εμπρός καπό προστίθεται νέος αποθηκευτικός χώρος («frunk») 101 λίτρων, ιδιαίτερα πρακτικός για καθημερινές ανάγκες ή για την αποθήκευση των καλωδίων φόρτισης.

Στο εμπρός μέρος της καμπίνας, η αίσθηση ευρυχωρίας ενισχύεται χάρη στη μεταφορά του επιλογέα ταχυτήτων από την κεντρική κονσόλα στην κολόνα του τιμονιού. Το ATTO 3 EVO διαθέτει νέο ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,8 ιντσών, ποιοτικά υλικά σε όλη την καμπίνα, ενώ ο εξοπλισμός εμπλουτίζεται με τεχνολογίες που συναντώνται συνήθως σε μεγαλύτερες κατηγορίες, όπως head-up display και θερμαινόμενα πίσω καθίσματα.

Κορυφαίες τεχνολογίες, κανένας συμβιβασμός στην ασφάλεια

Από την πρώτη του εμφάνιση, το ATTO 3 ξεχώρισε για τις τεχνολογίες του. Με το ATTO 3 EVO, η BYD ανεβάζει ακόμη περισσότερο τον πήχη, προσφέροντας ένα πακέτο συστημάτων που ξεχωρίζει στην κατηγορία των ηλεκτρικών οικογενειακών SUV.

Το αυτοκίνητο διαθέτει το νεότερο σύστημα infotainment της BYD, με κεντρική οθόνη αφής 15,6 ιντσών – τη μεγαλύτερη στην κατηγορία. Το σύστημα ενσωματώνει λειτουργίες Google, όπως Google Maps, Google Play Store για εφαρμογές βελτιστοποιημένες για χρήση στο αυτοκίνητο, καθώς και Google Assistant. Ο φωνητικός βοηθός με τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιεί μεγάλο γλωσσικό μοντέλο (LLM) στο cloud, επιτρέποντας την εκτέλεση σύνθετων εντολών με φυσική ομιλία.

Η άνεση ενισχύεται με πρόσβαση NFC μέσω κινητού ή wearable, ασύρματη φόρτιση smartphone, διακριτικό εσωτερικό φωτισμό και λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L). Το V2L επιτρέπει την τροφοδοσία ή φόρτιση εξωτερικών συσκευών, από φωτιστικά και καφετιέρες έως αεροσυμπιεστές ή φορητές ψησταριές, καλύπτοντας έναν δραστήριο τρόπο ζωής και καθημερινές ανάγκες.

Στον τομέα της παθητικής και ενεργητικής ασφάλειας, εκτός από τη βελτιωμένη προστασία σε σύγκρουση χάρη στην τεχνολογία Cell-to-Body, το ATTO 3 EVO διαθέτει πλήρη γκάμα συστημάτων υποβοήθησης οδηγού. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει επτά αερόσακους (οδηγού και συνοδηγού, εμπρός κεντρικό, μπροστινούς πλευρικούς και πλευρικούς τύπου κουρτίνας), Adaptive Cruise Control (ACC) και Intelligent Cruise Control (ICC), προειδοποίηση διασταυρούμενης κυκλοφορίας εμπρός και πίσω (Front and Rear Cross Traffic Alert), ανίχνευση τυφλού σημείου (Blind Spot Detection), υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας (Lane Departure Assist), προειδοποίηση σύγκρουσης εμπρός και πίσω (Front and Rear Collision Warning), αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας (Traffic Sign Recognition) και ευφυή έλεγχο ορίου ταχύτητας (Intelligent Speed Limit Control).

Πλήρης εξοπλισμός με τεχνολογικές καινοτομίες

Το ATTO 3 EVO διαθέτει απλή και ξεκάθαρη δομή εκδόσεων, με τη βασική διαφορά ανάμεσα στις Design και Excellence να αφορά την ισχύ, τις επιδόσεις και την τετρακίνηση. Και οι δύο εκδόσεις προσφέρουν πλούσιο βασικό εξοπλισμό, που υπερβαίνει τον μέσο όρο της κατηγορίας.

Η πισωκίνητη έκδοση Design περιλαμβάνει ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,8 ιντσών, infotainment με οθόνη αφής 15,6 ιντσών, τέσσερις θύρες USB-C (2x 60W, 2x 18W) και ασύρματη φόρτιση smartphone με ενσωματωμένη ψύξη. Διαθέτει επίσης αισθητήρες στάθμευσης εμπρός και πίσω με κάμερα 360°, λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L), αντλία θερμότητας, ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα και θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα, καθώς και ατμοσφαιρικό φωτισμό καμπίνας.

Η έκδοση Excellence, πέρα από την τετρακίνηση και την υψηλότερη απόδοση, προσθέτει head-up display, θερμαινόμενα πίσω καθίσματα και πανοραμική ηλιοροφή με ηλεκτρικό σκιάδιο, συνθέτοντας ένα ιδιαίτερα ολοκληρωμένο πακέτο εξοπλισμού.

Και οι δύο εκδόσεις του ATTO 3 EVO διατίθενται σε έξι εξωτερικά χρώματα και δύο αποχρώσεις εσωτερικού.

Πρώτες παραδόσεις την άνοιξη – πλήρης εργοστασιακή εγγύηση

Οι πρώτες παραδόσεις του ATTO 3 EVO στην Ελλάδα αναμένονται την άνοιξη. Το μοντέλο υποστηρίζεται από το after-sales της BYD, με 6 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για το όχημα και 8 χρόνια/250.000 χλμ. για τη μπαταρία, με εγγυημένη κατάσταση υγείας (SOH) τουλάχιστον 70%.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά



Διαστάσεις (Μ/Π/Υ mm): 4.455/1.875/1.615

Μεταξόνιο (mm): 2.720

Διάσταση τροχών (ίντσες): 18

Εμπρός ανάρτηση: Γόνατα MacPherson

Πίσω ανάρτηση: Πολλαπλών συνδέσμων

Τύπος μπαταρίας: BYD Blade Battery (LFP) με τεχνολογία Cell-to-Body (CTB)

Ονομαστική χωρητικότητα μπαταρίας (kWh): 74,8

Ισχύς φόρτισης (DC): 220 kW

Ισχύς φόρτισης (AC): 11 kW 3-φασική

Χρόνος φόρτισης DC (10-80%): 25 λεπτά

Χρόνος φόρτισης AC (11 kW 3-φασική, 0-100%): 8 ώρες

Αντλία θερμότητας: Στάνταρ

Λειτουργία V2L: Στάνταρ (3,3 kW)

Χώρος αποσκευών (λίτρα, πίσω καθίσματα όρθια/αναδιπλωμένα): 490/1.360

Frunk: 101 λίτρα

Design (RWD)

Βάρος (kg): 1.880

Μετάδοση κίνησης: Πίσω κίνηση (RWD)

Πίσω ηλεκτροκινητήρας: Σύγχρονος ηλεκτροκινητήρας μόνιμου μαγνήτη

Μέγιστη ισχύς (PS/kW): 313/230

Μέγιστη ροπή (Nm): 380

Τελική ταχύτητα (km/h): 180

Επιτάχυνση 0-100 km/h (s): 5,5

Ηλεκτρική αυτονομία WLTP συνδυασμένη (km): 510

Ηλεκτρική αυτονομία WLTP στην πόλη (km): 710

Excellence (AWD)

Βάρος (kg): 1.990

Μετάδοση κίνησης: Τετρακίνηση (AWD)

Εμπρός ηλεκτροκινητήρας: Ασύγχρονος ηλεκτροκινητήρας AC

Πίσω ηλεκτροκινητήρας: Σύγχρονος ηλεκτροκινητήρας μόνιμου μαγνήτη

Μέγιστη ισχύς (PS/kW): 449/330

Μέγιστη ροπή (Nm): 560

Τελική ταχύτητα (km/h): 200

Επιτάχυνση 0-100 km/h (s): 3,9

Ηλεκτρική αυτονομία WLTP συνδυασμένη (km): 470

Ηλεκτρική αυτονομία WLTP στην πόλη (km): 630