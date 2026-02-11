Nissan Juke & Nissan Qashqai: Love at First Drive του Αγίου Βαλεντίνου

Η αγάπη έχει πολλές εκδοχές. Άλλες κρατάνε ένα βράδυ, άλλες μια ζωή, κι άλλες… ξεκινούν με το πρώτο γύρισμα του κλειδιού.

Με αφορμή τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, η Nissan προσκαλεί τους οδηγούς να ζήσουν μια οδηγική εμπειρία γεμάτη πάθος, ένταση και συναίσθημα.

Το Nissan Juke και το Nissan Qashqai, με τη ζωντάνια της κόκκινης απόχρωσής τους, αναδεικνύουν ακόμη περισσότερο την ακαταμάχητη και γοητευτική τους προσωπικότητα, κερδίζοντας τις εντυπώσεις από την πρώτη ματιά. Κάθε διαδρομή μαζί τους μετατρέπεται σε μια εμπειρία που ξυπνά τις αισθήσεις και κάνει κάθε οδηγό να τα «ερωτευτεί» από την πρώτη βόλτα.

Nissan Juke:Το compact crossover που κλέβει καρδιές

Το Nissan Juke επαναφέρει τη διασκέδαση στην αστική οδήγηση, συνδυάζοντας τολμηρό σχεδιασμό, δυναμική προσωπικότητα και ασύγκριτη ευελιξία σε κάθε διαδρομή. Διατίθεται με δύο επιλογές κινητήρων – βενζίνης και υβριδικό – με το Juke Hybrid να ξεχωρίζει για την προηγμένη υβριδική τεχνολογία της Nissan, προσφέροντας έως και 80% ηλεκτρική οδήγηση στην πόλη. Οι 145 ίπποι χαρίζουν άμεση απόκριση, ενώ η εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση 4,8 l/100 km κάνει κάθε διαδρομή πιο οικονομική και απολαυστική από ποτέ. Με τιμή που ξεκινά από 20.900 ευρώ, συνδυάζει μοναδικό design και κορυφαία πρακτικότητα σε ένα μοντέλο που δύσκολα περνά απαρατήρητο.

Nissan Qashqai: Μια αγάπη που σε πάει… παντού

Το Nissan Qashqai κυριαρχεί στον δρόμο, αποπνέοντας δυναμισμό που τραβά τα βλέμματα. Με τη μοναδική τεχνολογία e-POWER, προσφέρει αίσθηση ηλεκτρικής οδήγησης χωρίς την ανάγκη φόρτισης στην πρίζα, εντυπωσιακή αυτονομία έως 1.222 χλμ., χαμηλή κατανάλωση 4,5 l/100 km και 204 ίππους που ανεβάζουν την αδρεναλίνη. Με εντυπωσιακή παρουσία, premium αίσθηση και υπερσύγχρονη τεχνολογία, και με τιμή που ξεκινά από 26.990 ευρώ, το Qashqai μετατρέπει κάθε ταξίδι σε μια μοναδική οδηγική εμπειρία – μια αγάπη που πραγματικά σε πάει… παντού.