BYD SEALION 5 DM-i: Super Hybrid τεχνολογία και τιμή από 31.990

Η BYD φέρνει στην Ελλάδα το SEALION 5 DM-i, ένα οικογενειακό SUV που πατάει σε δύο κόσμους: ηλεκτρική αίσθηση στην πόλη, βενζίνη ως “δίχτυ ασφαλείας” για τη μεγάλη απόσταση. Και το κάνει με τιμή εκκίνησης 31.990 €, πλούσιο βασικό εξοπλισμό και τη λογική της τεχνολογίας Super Hybrid DM που στοχεύει ευθέως στη μείωση του κόστους χρήσης, χωρίς να κόβει χώρους και πρακτικότητα.

Το δυνατό χαρτί του είναι η ευρυχωρία, με καμπίνα που η BYD τη διαφημίζει ως την πιο άνετη στην κατηγορία, ενώ έρχεται άμεσα διαθέσιμο στη χώρα μας. Στο πακέτο μπαίνουν και τα “BYD-ικά” καλούδια, όπως NFC πρόσβαση με smartphone, V2L για τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών και η μπαταρία Blade.

Η Stella Li, εκτελεστική αντιπρόεδρος της BYD, υποστηρίζει ότι το SEALION 5 DM-i θα βρει ισχυρή απήχηση επειδή συνδυάζει την ομαλότητα και την άμεση απόκριση ενός EV με την αυτονομία που εξασφαλίζει η παρουσία βενζινοκινητήρα, χωρίς εκπτώσεις σε χώρους, αποδοτικότητα και κόστος χρήσης.

Σχεδίαση που “γράφει” και πρακτικότητα που μετριέται

Το SEALION 5 DM-i έχει δυναμική εμφάνιση με full LED φωτιστικά σώματα, λεπτά LED ημέρας, ανάγλυφη μάσκα και προφυλακτήρα που τονίζει το πλάτος. Στο πλάι ξεχωρίζουν οι μυώδεις ώμοι και η κολόνα D σε αντίθεση χρώματος, που δίνει το εφέ “αιωρούμενης” οροφής. Πίσω, η φωτεινή μπάρα ενώνει οπτικά τα full-LED φώτα, μαζί με μια διακριτική αεροτομή.

Οι διαστάσεις του είναι 4.738 mm μήκος, 1.860 mm πλάτος, 1.710 mm ύψος, με μεταξόνιο 2.712 mm, που βοηθά καθαρά την άνεση των πίσω επιβατών.

Καμπίνα: οικογενειακό εργαλείο, όχι βιτρίνα

Το εσωτερικό είναι εμπνευσμένο από “οργανικές” φόρμες, με ρέουσες γραμμές που αγκαλιάζουν τους επιβάτες χωρίς να κλείνουν τον χώρο. Στο ταμπλό υπάρχουν ψηφιακά όργανα 8,8’’ και οθόνη αφής 12,8’’ με το infotainment της BYD, φωνητικές εντολές «Hi BYD», συνδεσιμότητα Apple/Android, εφαρμογές μουσικής/streaming και OTA ενημερώσεις.

Στην καθημερινότητα μετράνε και τα “μικρά”: USB Type-C εμπρός/πίσω (60W & 18W), ενώ στην έκδοση Design υπάρχει και ασύρματη φόρτιση 15W. Ο χώρος αποσκευών είναι 463 λίτρα και με αναδίπλωση 40:60 φτάνει τα 1.410 λίτρα, με επίπεδο δάπεδο. Στην Design η πίσω πόρτα είναι ηλεκτρική.

Και κάτι που μιλάει σε οικογένειες που κινούνται: V2L στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις, με ισχύ έως 3,3 kW, για τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών.

Super Hybrid DM-i: EV αίσθηση, υβριδική αυτονομία

Η τεχνολογία DM (Dual Mode) δουλεύει είτε αμιγώς ηλεκτρικά (EV) είτε υβριδικά (HEV), με τον βενζινοκινητήρα Xiaoyun 1.5L να παίζει ρόλο υποστήριξης/παραγωγής ενέργειας, κρατώντας την οδήγηση “ηλεκτρική” στην αίσθηση. Όταν χρειάζεται περισσότερη ισχύς, η λειτουργία μπορεί να περάσει από σειριακή σε παράλληλη.

Η μέγιστη αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία φτάνει έως 86 km (WLTP) με τη μεγαλύτερη μπαταρία Blade, ενώ η σταθμισμένη συνδυασμένη κατανάλωση ανακοινώνεται έως 2,1 l/100 km και η συνολική αυτονομία έως 1.016 km με πλήρη φόρτιση και γεμάτο ρεζερβουάρ.

Κοινό τεχνικό υπόβαθρο και στις δύο εκδόσεις: συνολική ισχύς 212 ίπποι (156 kW).

Εκδόσεις, τιμές, εξοπλισμός

Comfort από 31.990 €: μπαταρία 12,96 kWh, αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία 62 km, συνολική αυτονομία 992 km (WLTP), 0–100 km/h σε 7,7’’, τελική 170 km/h. Στάνταρ μεταλλικό Atlantis Blue, ζάντες 18’’, ράγες οροφής, LED φώτα εμπρός/πίσω, όργανα 8,8’’, infotainment 12,8’’, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα μπροστινά καθίσματα, 4 θύρες USB, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, NFC κλειδί και V2L.

Design στα 33.990 €: μπαταρία 18,3 kWh, αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία 86 km, συνολική αυτονομία 1.016 km, 0–100 km/h σε 8,1’’, τελική 170 km/h. Προσθέτει εμπρός αισθητήρες στάθμευσης, κάμερα 360°, ηλεκτρική πίσω πόρτα, θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα και ασύρματη φόρτιση 15W.

Τιμές (Λιανική / προ φόρων):

Comfort: 31.990 € / 23.778 €

Design: 33.990 € / 26.105 €

Ασφάλεια: πλήρες πακέτο υποβοήθησης

Το SEALION 5 DM-i έρχεται με ολοκληρωμένο σύνολο ADAS: ACC/ICC, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας (LKA), ανίχνευση τυφλού σημείου (BSD), έξυπνο όριο ταχύτητας, υποβοήθηση αλλαγής λωρίδας (LDA), προειδοποιήσεις σύγκρουσης εμπρός/πίσω (FCW/RCW), αναγνώριση σημάτων (TSR), προειδοποίηση/πρόληψη παρέκκλισης λωρίδας, AEB, έλεγχο κατάβασης, 7 αερόσακους, καθώς και ISOFIX & i-Size στα εξωτερικά πίσω καθίσματα και στο κάθισμα συνοδηγού.

Το μοντέλο καλύπτεται από 6 χρόνια ή 150.000 km (όχημα), 8 χρόνια ή 150.000 km (ηλεκτροκινητήρας) και 8 χρόνια ή 250.000 km (μπαταρία).

Τεχνικές προδιαγραφές (Comfort / Design)