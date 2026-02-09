Παρουσιάστηκε η ανανεωμένη Aston Martin με τη σφραγίδα του Αντριάν Νιούι (pics)

Η 9η Φεβρουαρίου ανήκε στις βρετανικές ομάδες, καθώς μετά τη McLaren και η μάρκα που εδρεύει στην πίστα του Σίλβερστοουν παρουσιάστηκε στο κοινό και ολοκλήρωσε τον κύκλο των 11 που συνθέτουν το grid του 2026. Φερνάντο Αλόνσο και Λανς Στρολ και φέτος θα κρατούν το τιμόνι της.

Η Aston Martin αποκαλύφθηκε στη Σαουδική Αραβία και φιλοδοξεί να πρωταγωνιστήσει με επικεφαλής και εμπνευστή της «AMR26» τον κορυφαίο σχεδιαστή, Αντριάν Νιούι, ο οποίος δουλεύει από πέρυσι με «συμπαίκτη» τη Honda πλέον και όχι τη Mercedes μετά από 16 χρόνια συνεργασίας, βάζοντας νέες πινελιές παντού (σ.σ. ιδιαίτερο σχεδιασμό των πλευρικών αεραγωγών, ριζοσπαστική γεωμετρία της ανάρτησης).

Αυτή η συμφωνία γεννά μεγάλες προσδοκίες, αλλά και προβληματισμούς ή ερωτηματικά (σ.σ. αεροσήραγγα ή βάρος του μονοθεσίου). Η σύντομη παρουσία στη «shakedown week» της Βαρκελώνης δεν έδωσε πολλά δεδομένα, όμως θεωρούν, συμπεριλαμβανομένου του Φερνάντο Αλόνσο, ότι το δεύτερο μισό του 2026, στη χειρότερη, θα ξεκαθαρίσει όσα απαιτούνται, ώστε να διεκδικήσουν νίκες μετά το 2023.