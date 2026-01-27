Η ΕΜΑ ΑΕ βραβεύτηκε με το Βραβείο «Ανδρέας Γιαννόπουλος» από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Με ξεχωριστή τιμή, η ΕΜΑ ΑΕ διακρίθηκε στις 19 Ιανουαρίου 2026 από τον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» με το Βραβείο «Ανδρέας Γιαννόπουλος», στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης για τους υποστηρικτές και συνοδοιπόρους του Οργανισμού. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών αδιάλειπτης δράσης και κοινωνικής προσφοράς.

Το βραβείο παρέλαβε ο κ. Γιώργος Μπουλούκος, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΜΑ ΑΕ, από τον Πρόεδρο του Οργανισμού, κ. Κώστα Γιαννόπουλο.

Η ΕΜΑ ΑΕ στέκεται σταθερά στο πλευρό του «Χαμόγελου του Παιδιού» από το 2012 έως σήμερα, στηρίζοντας έμπρακτα το έργο του. Συγκεκριμένα, καλύπτει δωρεάν τις ανάγκες των 150 οχημάτων του Οργανισμού με ελαστικά του GroupContinental, ενισχύοντας την ασφαλή μετακίνηση παιδιών και εργαζομένων. Παράλληλα, από το 2019, υλοποιεί δράσεις κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας για παιδιά και εφήβους του Οργανισμού σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ το 2020 προσέφερε tablets στα παιδιά του Οργανισμού, στηρίζοντας ουσιαστικά την πρόσβασή τους στην εκπαίδευση.

Η συγκεκριμένη βράβευση για την ΕΜΑ ΑΕ αποτελεί μια ουσιαστική επιβεβαίωση μιας συνέπειας που κρατά χρόνια: προσφορά με διάρκεια, μετρήσιμο αποτέλεσμα και πραγματικό αποτύπωμα, ειδικά εκεί όπου το χρειάζονται περισσότερο — στα παιδιά.

Ο κ. Γιώργος Μπουλούκος, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΜΑ ΑΕ, δήλωσε σχετικά:

«Η σημερινή βράβευση αποτελεί για εμάς ιδιαίτερη τιμή και βαθιά ευθύνη. Στην ΕΜΑ ΑΕπιστεύουμε ότι η οδική ασφάλεια, η φροντίδα και η πρόληψη ξεκινούν πάντα από τα παιδιά και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της κοινωνικής μας ευθύνης και συνεισφοράς. Το έργο του “Χαμόγελου του Παιδιού”μας εμπνέει διαχρονικά και για το λόγο αυτό δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να στεκόμαστε σταθερά δίπλα του, με πράξεις και όχι με λόγια. Εκ μέρους της ομάδας της ΕΜΑ ευχαριστούμε τον Οργανισμό από καρδιάς για την εμπιστοσύνη να συμμετέχουμε στο έργο του αλλά και για αυτή την βράβευση».