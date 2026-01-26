«Shakedown week» και πρώτη... γεύση στη Βαρκελώνη! (vids)

Οι χειμερινές δοκιμές σηματοδοτούν την έναρξη της υβριδικής εποχής στη Formula 1, με επτά ομάδες να πατούν... άσφαλτο και να λαμβάνουν τα πρώτα δεδομένα από τις νέες μονάδες ισχύος στην πίστα της Καταλονίας. Τελικά, επικράτησε η μυστικοπάθεια!

Η «shakedown week», διάρκειας πέντε ημερών (26-30/1) στη Βαρκελώνη, ξεκίνησε σήμερα με τις Alpine, Audi, Cadillac, Haas, Mercedes, Racing Bulls και Red Bull Racing να κάνουν πρεμιέρα. Την Τρίτη θα δοκιμάσουν η McLaren και Ferrari, την ώρα που η Aston Martin δεν ανακοίνωσε τις προθέσεις της, ενώ η Williams θα απουσιάσει. Να επισημανθεί πως κάθε ομάδα έχει το δικαίωμα να τρέξει στις τρεις από τις πέντε ημέρες.

Ταχύτερος οδηγός ο Ισάκ Χάτζαρ με την «RBR» και χρόνο 1:18,159, χρησιμοποιώντας το σετ μαλακής γόμας. Μισό δευτερόλεπτο πίσω ο Τζορτζ Ράσελ με τη Mercedes και τρίτος ο Φράνκο Κολαπίντο της Alpine με 1:20,189. Ακολούθησαν οι Κίμι Αντονέλι, Εστεμπάν Οκόν και Λίαμ Λόσον, ενώ συμπλήρωσαν την κατάλαξη οι Βάλτερι Μπότας και Σέρτζιο Πέρες με Cadillac και ο Γκάμπι Μπορτολέτο με Audi.



Συγκριτικά με τα μονοθέσια της προηγούμενης σεζόν, τα φετινά αναμένονται έως και 2 δευτερόλεπτα πιο αργά. Ο Οκόν έτρεξε τους περισσότερους γύρους (154), σε τριψήφιο αριθμό κινήθηκαν οι Χάτζαρ, Ράσελ και Αντονέλι, 44 γύρους η Cadillac και μόλις 27 η Audi.

