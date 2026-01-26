«Shakedown week» και πρώτη... γεύση στη Βαρκελώνη! (vids)

Η «shakedown week», διάρκειας πέντε ημερών (26-30/1) στη Βαρκελώνη, ξεκίνησε σήμερα με τις Alpine, Audi, Cadillac, Haas, Mercedes, Racing Bulls και Red Bull Racing να κάνουν πρεμιέρα. Την Τρίτη θα δοκιμάσουν η McLaren και Ferrari, την ώρα που η Aston Martin δεν ανακοίνωσε τις προθέσεις της, ενώ η Williams θα απουσιάσει. Να επισημανθεί πως κάθε ομάδα έχει το δικαίωμα να τρέξει στις τρεις από τις πέντε ημέρες.
Ταχύτερος οδηγός ο Ισάκ Χάτζαρ με την «RBR» και χρόνο 1:18,159, χρησιμοποιώντας το σετ μαλακής γόμας. Μισό δευτερόλεπτο πίσω ο Τζορτζ Ράσελ με τη Mercedes και τρίτος ο Φράνκο Κολαπίντο της Alpine με 1:20,189. Ακολούθησαν οι Κίμι Αντονέλι, Εστεμπάν Οκόν και Λίαμ Λόσον, ενώ συμπλήρωσαν την κατάλαξη οι Βάλτερι Μπότας και Σέρτζιο Πέρες με Cadillac και ο Γκάμπι Μπορτολέτο με Audi.
Συγκριτικά με τα μονοθέσια της προηγούμενης σεζόν, τα φετινά αναμένονται έως και 2 δευτερόλεπτα πιο αργά. Ο Οκόν έτρεξε τους περισσότερους γύρους (154), σε τριψήφιο αριθμό κινήθηκαν οι Χάτζαρ, Ράσελ και Αντονέλι, 44 γύρους η Cadillac και μόλις 27 η Audi.
