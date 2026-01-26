Red Bull: Αυτή είναι η RB22

Η Red Bull αποκάλυψε την RB22, την οποία θα οδηγούν οι Μαξ Φερστάπεν και Ισακ Χάντζαρ το 2026, λίγο πριν το μονοθέσιο βγει στην πίστα για το shakedown της Βαρκελώνης.

Αφού παρουσίασε το livery της ομάδας σε media event στο Ντιτρόιτ στις 15 Ιανουαρίου, η Red Bull έδωσε πλέον στη δημοσιότητα και την πραγματική RB22, η οποία θα δοκιμαστεί αυτή την εβδομάδα στο Circuit de Barcelona-Catalunya, εκεί όπου οι ομάδες θα έχουν την πρώτη τους ευκαιρία να «γράψουν» χιλιόμετρα, με την έναρξη της νέας εποχής κανονισμών.

Ιδιαίτερη σημασία για τη Red Bull έχει το γεγονός ότι το 2026 σηματοδοτεί την πρώτη χρονιά της συνεργασίας της με τη Ford, με το ιστορικό αμερικανικό brand να επιστρέφει στη Formula 1 για πρώτη φορά μετά το 2004.