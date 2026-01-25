Χάμιλτον: Νέα αρχή και ενθουσιασμός στη Ferrari για το 2026

Ο Λιούις Χάμιλτον μπαίνει στη σεζόν του 2026 με διάθεση που ο ίδιος παραδέχεται πως δεν είχε νιώσει εδώ και χρόνια.

Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής είχε την πρώτη του επαφή με τη νέα Ferrari SF-26 στο Φιοράνο και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του.

Ο Βρετανός ήταν ο πρώτος οδηγός της Scuderia που οδήγησε το νέο μονοθέσιο, λίγες ημέρες πριν από τις χειμερινές δοκιμές στη Βαρκελώνη.

Μαζί με τον Σαρλ Λεκλέρ ολοκλήρωσαν τους αρχικούς γύρους ελέγχου, ώστε η ομάδα να επιβεβαιώσει πως όλα τα συστήματα λειτουργούν σωστά.

Μιλώντας για την καθημερινότητά του στο Μαρανέλο, ο Χάμιλτον στάθηκε στη μοναδική αίσθηση που επικρατεί στη Ferrari και στη δουλειά που γίνεται σε όλα τα επίπεδα, από τον προσομοιωτή μέχρι την πίστα.

«Το να ξυπνάς εδώ στη Ferrari είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Είμαι εδώ τις τελευταίες ημέρες και βλέπω το αυτοκίνητο να παίρνει μορφή, βλέπω πόσο σκληρά δουλεύουν όλοι και πόσοι άνθρωποι βρίσκονται στα γραφεία τους κάθε εβδομάδα που είμαι εδώ.

Όλη η δουλειά που γίνεται στον προσομοιωτή και τα θεμέλια που μπαίνουν, για να δεις τελικά όλα αυτά τα κομμάτια από διαφορετικά τμήματα να ενώνονται σε ένα αυτοκίνητο, είναι το πιο συναρπαστικό σημείο της χρονιάς

Είναι πάντα συναρπαστικό όταν βάζουν μπροστά το μονοθέσιο και νιώθεις τη νέα δόνηση να περνά μέσα από το σώμα σου. Και μετά, όταν ανοίγει η πόρτα και κατευθύνεσαι προς την πρώτη στροφή και βλέπεις τους tifosi, αυτό είναι κάτι στο οποίο δεν συνηθίζεις ποτέ και δεν μπορείς να ξεχάσεις.

Αν δείτε παλαιότερες συνεντεύξεις μου, σπάνια έλεγα ότι είμαι ενθουσιασμένος. Φέτος όμως είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος και πιστεύω ότι είναι σωστό να το πω. Είμαι ενθουσιασμένος για τα νέα ξεκινήματα. Η περίοδος αυτή ήταν αφιερωμένη στο reset. Παρότι ήταν το πιο σύντομο διάλειμμα που είχαμε ποτέ, ήταν αυτό που χρειαζόταν. Δούλεψα στο να αλλάξω συνήθειες, να αποβάλω πράγματα που δεν μου έδιναν τη σωστή ενέργεια και να βεβαιωθώ ότι εμφανίζομαι με τη σωστή νοοτροπία.

Είμαι ενθουσιασμένος για το πρώτο τεστ. Σήμερα δεν μπορείς να πιέσεις, αλλά το συναίσθημα στη Ferrari είναι ξεχωριστό. Την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσουμε να “ανοίγουμε” το μονοθέσιο και να βλέπουμε τι φέρνει αυτή η νέα γενιά. Δεν γνωρίζουμε τι έχουν οι άλλοι, ποια αυτοκίνητα, ποια κόλπα μπορεί να υπάρχουν ή ποια concepts έχουν επιλέξει. Για εμάς, το σημαντικό είναι να κρατήσουμε το κεφάλι χαμηλά και να επικεντρωθούμε στη δική μας δουλειά. Η ομάδα δείχνει ανανεωμένη. Έχει γίνει τεράστια δουλειά από πολλά διαφορετικά τμήματα και αυτό είναι εντυπωσιακό. Θα πάρουμε αυτή την ενέργεια και θα προχωρήσουμε μέρα με τη μέρα».