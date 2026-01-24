Το νέο ηλεκτρικό Nissan Micra έρχεται: η 6η γενιά ενός θρύλου (pics)

Κάποια αυτοκίνητα τα θυμάσαι όπως την παλιά σου γειτονιά: τίμια, πάντα εκεί. Το Micra είναι μια τέτοια... γειτονιά. Από το 1983 μέχρι σήμερα κουβαλά πάνω από τέσσερις δεκαετίες αστικής ιστορίας και τώρα γυρίζει σελίδα. Πλήρως ηλεκτρικό, με την ίδια φιλοσοφία «η πόλη πρώτα», αλλά με τεχνολογία... μητρόπολης.

Η νέα γενιά κρατά το παιχνιδιάρικο DNA που το έκανε αγαπητό, μόνο που αυτή τη φορά το ντύνει με πιο... σκληρό παρουσιαστικό. SUV inspired γραμμές, compact διαστάσεις, ζάντες 18 ιντσών, ζωηρά χρώματα και επιλογές διχρωμίας. Τα φωτιστικά σώματα δίνουν την υπογραφή που χρειάζεται ένα μοντέλο με όνομα βαρύ όχι για να φωνάζει, αλλά για να ξεχωρίζει.

Μέσα, η εικόνα είναι σύγχρονη. Δύο οθόνες 10,1 ιντσών για τον ψηφιακό έλεγχο, μαλακά υλικά, προσεγμένο design και ατμοσφαιρικός φωτισμός που φτιάχνει κλίμα. Και το σημαντικό για την κατηγορία, οι χώροι. Πορτμπαγκάζ 326 λίτρων, με αναδίπλωση πίσω καθισμάτων 40/60 και μέγιστη χωρητικότητα έως 1.106 λίτρα όταν πέσουν όλα. Εν ολίγοις, δεν είναι μικρό εκεί που μετράει, δηλαδή στην καθημερινότητα.

Η βάση του είναι η πλατφόρμα AmpR Small-car, με χαμηλό κέντρο βάρους και βάρος στα 1.500 κιλά, ώστε να έχει αμεσότητα στην πόλη και σταθερότητα εκτός. Στο πρακτικό κομμάτι, το e-Pedal Full Stop υπόσχεται οδήγηση με ένα πεντάλ και πλήρη ακινητοποίηση χωρίς να ακουμπήσεις φρένο, κάτι που στην κίνηση μπορεί να γίνει δεύτερη φύση, αρκεί να είναι σωστά ρυθμισμένο και φυσικό στην αίσθηση (εκεί κερδίζονται ή χάνονται οι εντυπώσεις).

Στην καρδιά του, δύο επιλογές μπαταρίας:

40 kWh με αυτονομία έως 317 χλμ.

52 kWh με αυτονομία έως 416 χλμ.

Και για το θέμα που όλοι κοιτάμε με μισό μάτι, τη φόρτιση, με ταχεία φόρτιση 100 kW, η Nissan αναφέρει 15%–80% σε 30 λεπτά. Στα χαρτιά είναι δυνατό, στην πράξη, ωστόσο, θα το κρίνουν η υποδομή και οι συνθήκες. Αλλά το μήνυμα είναι σαφές: το Micra θέλει να είναι καθημερινό εργαλείο, όχι παιχνίδι Σαββατοκύριακου.

Στο κομμάτι της συνδεσιμότητας, το νέο Nissan πατά γερά στο σήμερα με ενσωμάτωση υπηρεσιών Google (Maps, Assistant, Play Store) και Nissan Connect για απομακρυσμένο έλεγχο βασικών λειτουργιών όπως φόρτιση, αυτονομία, θερμοκρασία καμπίνας. Δηλαδή αυτό που ζητά ο σύγχρονος οδηγός. Να ξέρει πού βρίσκεται και τι του μένει, πριν καν μπει στο αυτοκίνητο.

Κι εδώ είναι όλη η ουσία. Το Micra δεν έγινε θρύλος επειδή ήταν το πιο δυνατό ή το πιο εντυπωσιακό. Έγινε επειδή ήταν αξιόπιστο, ευέλικτο και ανθρώπινο, το αυτοκίνητο που έβγαζε τη μέρα χωρίς δράματα. Η 6η γενιά επιχειρεί να μεταφέρει αυτή την προσωπικότητα στην ηλεκτροκίνηση, με πρακτικότητα, τεχνολογία και οδηγική αίσθηση που να στέκεται τόσο μέσα όσο και έξω από την πόλη.

Το νέο ηλεκτρικό Nissan Micra αναμένεται στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 2026. Και τότε θα φανεί το πραγματικό στοίχημα, αν ένας θρύλος μπορεί να εκσυγχρονιστεί χωρίς να χάσει την ψυχή του.